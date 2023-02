Heidelberg: LKW verliert Sattelauflieger – Keine Verkehrsbeeinträchtigung mehr

Heidelberg (ots) – Heute Morgen 09:00Uhr kam es in Heidelberg im Bereich

Emil-Maier-Str. / Vangerowstr. (B37) zu einer längeren Verkehrsbeeinträchtigung.

Hintergrund war ein LKW-Unfall, bei dem der LKW aus bislang ungeklärter Ursache

seinen Sattelauflieger verloren hat, der die Straße versperrte.

Die Unfallursache ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen des

Verkehrsdiensts Heidelberg. Im Zuge dessen wurde das Zugfahrzeug sowie der

Auflieger sichergestellt.

Die Verkehrsbeeinträchtigung besteht nicht mehr.

Heidelberg-Kirchheim: Schaufensterscheibe eingeschlagen – Festnahme

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend trat ein 25-Jähriger mutwillig gegen die

Fensterscheibe einer Fahrschule in der Schwetzinger Straße und flüchtete

anschließend. Ein aufmerksamer Zeuge, der das Geschehen gegen 20.40 Uhr

beobachtete, alarmierte hierauf sofort die Polizei. Den Blutspuren am Tatort

folgend nahmen die Uniformierten den flüchtigen Täter kurz darauf im Bereich des

Graswegs fest. Durch den Tritt gegen die Scheibe zog sich der 25-Jährige eine

blutende Schnittwunde zu, die eine Behandlung im Krankenhaus nötig machte. Gegen

den geständigen 25-Jährigen ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Süd nun wegen

Sachbeschädigung. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert

werden.

Heidelberg – Weststadt: Radfahrerin angefahren und einfach weitergefahren – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Freitagmorgen, gegen 08.12 Uhr, befuhr eine 31-jährige

Fahrradfahrerin die Lessingstraße in Richtung Neckar. An der Kreuzung der

Lessingstraße zur Kurfürsten-Anlage querte die Radfahrerin bei Grünlicht den

Ampelbereich und wurde hierbei am Hinterrad durch einen silbergrauen Mercedes

Benz Vito touchiert. Die Radfahrerin kam zu Fall wurde aber nicht verletzt. Der

oder die Unfallverursacherin setzte seine Fahrt fort ohne sich weiter um die

Radfahrerin zu kümmern. Zwei namentlich nicht bekannte Zeugen sollen den Vorfall

beobachtet haben. Beschreibung des unfallverursachenden Fahrzeugs: silbergrauer

Mercedes Benz Vito mit einem Aufdruck oder Firmenlogo auf der rechten

Fahrzeugseite.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich unter 06221-18570

beim Polizeirevier HD-Mitte zu melden.

Heidelberg/Südstadt: Radfahrer mit 1,78 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, fiel einer Streife

des Polizeireviers Heidelberg Süd ein 22-jähriger Fahrradfahrer auf, der mit

seinem Fahrrad und ohne eingeschaltete Beleuchtung die Rohrbacher Straße befuhr.

Nachdem die Beamten den Radfahrer noch aus dem Streifenwagen heraus auf den

Umstand ansprachen versuchte dieser zunächst zu fliehen. Nach einer kurzen

Hinterherfahrt konnten die Beamten den 22-Jährigen stoppen und einer Kontrolle

unterziehen. Schnell war die Motivation des Radfahrers klar. Im Verlauf der

Kontrolle bemerkten diese bei ihm, dass dieser nach Alkohol roch. Ein

Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille zu Tage. Dem

42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der

Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.