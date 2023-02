Wiesbaden: Die Polizei-News

Exhibitionist zeigt sich Frauen,

Wiesbaden-Biebrich, Saarstraße, Samstag, 25.02.2023, 22:35 Uhr

(he)Am Samstagabend zeigte sich in Wiesbaden ein Exhibitionist in

schamverletzender Art und Weise zwei jungen Frauen, konnte jedoch von der

Polizei festgenommen werden. Die beiden 20-jährigen Frauen wurden gegen 22:35

Uhr an einer auf der Saarstraße gelegenen Haltestelle von dem Mann angesprochen.

Als dies auf keine Resonanz stieß, entblößte sich der Mann vor den Frauen,

welche sich anschließend von der Örtlichkeit entfernten. Die verständigte

Polizei traf noch vor Ort auf die gemeldete Person, fertigte eine entsprechende

Strafanzeige und führte die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durch. Der Mann

wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung zur Verhinderung weiterer

Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Es handelte sich um einen

43-Jährigen aus Wiesbaden.

Standstreifenfahrer droht mit Pfefferspray, Niedernhausen, Bundesautobahn 3,

Samstag, 25.02.2023, 11:50 Uhr

(wie) Am Samstag hat ein dreister Standstreifenfahrer auf der A3 bei

Niedernhausen andere Verkehrsteilnehmer bedroht, in einem Fall wurde sogar ein

Pfefferspray als Drohmittel genutzt. Mehrere Verkehrsteilnehmer verständigten am

Samstagmittag die Polizei, da sie auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt im

Bereich Theißtal bedroht worden waren. Offenbar hatte ein weißer BMW X7 den Stau

auf der Autobahn über den Standstreifen überholen wollen. Wenn dies aus

Platzmangel nicht möglich war, soll der Fahrer gegen die Fensterscheiben der

stehenden Fahrzeuge geschlagen und die Menschen bedroht haben. In einem Fall

wurde berichtet, dass ein Pfefferspray als Drohung vorgehalten wurde. Eine

Streife der Polizei konnte den BMW mit WEL-Kennzeichen auf der Autobahn

ausfindig machen und am Wiesbadener Kreuz stoppen und kontrollieren. Das

Pfefferspray hatte der 37-jährige Fahrer bei der Kontrolle noch bei sich, er gab

an, dringend zum Bahnhof zu müssen. Der Fahrer entsprach genau der Beschreibung

die von den bedrohten Anrufern durchgegeben worden war. Nach der

Identitätsfeststellung durfte der BMW weiter fahren. Die Autobahnpolizei

ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/345-4140 um Hinweise. Insbesondere

werden Verkehrsteilnehmer, die auch von dem BMW-Fahrer bedroht worden sind und

dies noch nicht zur Anzeige gebracht hatten, gebeten, sich bei der Polizei zu

melden.

Aufmerksamer Ladendetektiv ertappt Taschendiebinen, Mainz-Kostheim, Kostheimer

Landstraße, Samstag, 25.02.2023, 12:10 Uhr

(he)Am Samstagmittag entwendeten zwei Taschendiebinen in einem Discounter in der

Kostheimer Landstraße in Kostheim einer Kundin die Geldbörse. Glücklicherweise

hatte ein Mitarbeiter des dortigen Sicherheitspersonals den Diebstahl bemerkt

und die beiden Frauen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen 12:10

Uhr war eine 64-jährige Kundin in dem Einkaufsmarkt unterwegs, als sich zwei

Frauen der ahnungslosen Dame näherten und ihr die Geldbörse aus der Handtasche

zogen. Unmittelbar danach versuchten die zwei Täterinnen das Geschäft zu

verlassen, wurden jedoch von einem Ladendetektiv, welcher die Tat beobachtet

hatte, gestoppt. Die beiden 21 und 31 Jahre alten Täterinnen stammen aus dem

Saarland. Nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden

die zwei Diebinnen wieder entlassen. Dem Opfer konnte die Geldbörse wieder

ausgehändigt werden.

Elektro-Fahrrad entwendet,

Wiesbaden, Adelheidstraße, Freitag, 24.02.2023, 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(ste)Am Freitag kam es in Wiesbaden zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem

Diebstahl von einem Elektro-Fahrrad im Wert von circa 3.000 Euro. Das graue

Fahrrad der Marke Biciycles war in einem Hinterhof in der Adelheidstraße mittels

Rahmenschloss gesichert abgestellt. Der Täter oder die Täterin gelangte auf

unbekannte Art und Weise in den Hinterhof und entwendete das E-Bike ohne dabei

entdeckt zu werden. Hinweise werden bei der Polizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

Diebe in Umkleide,

Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Werner-Straße, Freitag, 24.02.2023, 18:45 Uhr bis

19:30 Uhr

(he)Am Freitagabend waren Diebe in der Willi-Werner-Straße in Dotzheim auf einem

Sportgelände unterwegs und ließen aus einer Umkleide ein Mobiltelefon, eine

Fahrkarte sowie Bargeld mitgehen. Zwischen 18:45 Uhr und 19:30 Uhr verschafften

sich der oder die Täter Zutritt zu den Umkleiden, durchsuchten die dort

zurückgelassenen Jacken und flüchteten anschließend unerkannt. Das 3.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer

(0611) 345-2340 um Hinweise zu dem Diebstahl.

Unbekannter beschädigt geparkte Fahrzeuge, Wiesbaden, Frankenstraße, Freitag, 24.02.2023, 23:53 Uhr bis Samstag, 25.02.2023, 04:29 Uhr

(ste)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Wiesbaden mehrere geparkte

Fahrzeuge beschädigt und dabei ein Sachschaden von circa 8.000 Euro verursacht.

Im Zeitraum von Freitag, 23:53 Uhr bis Samstag, 04:29 Uhr beschädigten

Unbekannte vier PKW, welche in der Frankenstraße abgestellt waren. Die Täter

verursachten an einem Mercedes, einem VW Multivan, einem VW Golf und einem Ford

Schäden. An den Fahrzeugen wurden unter anderem Außenspiegel beschädigt und

Scheibenwischer abgerissen. Hinweise werden bei dem 1. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegengenommen.

Fahrerflucht mit gestohlenem Pkw,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Sonntag, 26.02.2023, 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr

(he)Gestern kam es in der Erich-Ollenhauer-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht,

bei der ein geparkter VW Caddy durch einen zuvor gestohlenen A4 beschädigt

wurde. Zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr befuhr das verursachende Fahrzeug die

Erich-Ollenhauer-Straße, und stieß in Höhe der Hausnummer 214 gegen einen am

Straßenrand geparkten VW Caddy. Der Fahrer oder die Fahrerin des A4 ließ den Pkw

zurück und flüchtete vom Unfallort. Der Pkw war in der Nacht von Dienstag auf

Donnerstag der zurückliegenden Woche in Wiesbaden in der Freseniusstraße

entwendet worden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von mehreren

Tausend Euro. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder die Fahrerin nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Mauer beschädigt und geflüchtet,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Schmalweg, Sonntag, 26.02.2023, 17:00 Uhr

(sun)Am Sonntagnachmittag beschädigte ein Pkw-Fahrer in Mainz-Kastel ein

Eingangstor und beging daraufhin Fahrerflucht. Gegen 17:00 Uhr befuhr eine

schwarze Limousine den Schmalweg aus Richtung Otto-Suhr-Ring kommend. Der Fahrer

muss augenscheinlich beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren

haben, weshalb er anschließend sowohl das Eingangstor, als auch den

dazugehörigen Stützpfeiler sowie den Mast eines Baustellenschildes beschädigte.

Daraufhin blieb der Fahrer stehen, stieg mit einer weiteren Insassin aus,

sammelte etwas vom Boden auf und fuhr anschließend wieder davon. Die Tat konnte

von einer Zeugin beobachtet werden. Der Fahrer wurde als männlich, circa 30 bis

40 Jahre alt und schwarzhaarig beschrieben. Seine Haare sollen an den Seiten

rasiert und zu einem Pferdeschwanz gebunden gewesen sein. Des Weiteren soll er

circa 1,90 Meter groß gewesen sein. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa

5.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen der Verkehrsunfallflucht melden sich bitte beim

Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Stromaggregat aus Garten gestohlen,

Niedernhausen-Königshofen, Panoramastraße, Donnerstag, 23.02.2023, 12:00 Uhr bis

Freitag, 24.02.2023, 09:30 Uhr

(ste)Von Donnerstag auf Freitag wurde in Niedernhausen-Königshofen ein

Stromaggregat aus einem Garten gestohlen. Unbekannte begaben sich unerlaubt

zwischen Donnerstag, 12:00 Uhr und Freitag, 09:30 Uhr auf ein Gartengrundstück

in der Panoramastraße und machten sich an einem gesicherten Stromaggregat zu

schaffen. Dieses war zuvor mit Hilfe einer Gliederstahlkette gesondert

gesichert, was die unbekannten Diebe nicht daran hinderte, das Stromaggregat im

Wert von circa 10.000 Euro zu entwenden.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Pkw-Anhänger gestohlen, Waldems-Niederems, Emsbachstraße, Samstag,

02.2023, 21:00 Uhr bis Sonntag, 26.02.2023, 08:00 Uhr

(sun)In Niederems hatten es am Wochenende Diebe auf einen Anhänger abgesehen.

Zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter

einen in der Emsbachstraße abgestellten Pkw-Anhänger im Wert von circa 1.000

Euro. Der Eduards-Anhänger, Modell K3 stand zuvor in einer Hofeinfahrt eines

Einfamilienhauses und war mit dem Kennzeichen RÜD-MZ 62 versehen. Hinweise auf

die Täter liegen nicht vor.

Die Idsteiner Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 um Hinweise zu der Tat.

Hoher Sachschaden bei Einbruch, Oestrich-Winkel, In der Scharbel, Donnerstag,

02.2023, 06:30 Uhr bis Freitag 24.02.2023, 17:00 Uhr

(sun)In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße

„In der Scharbel“ in Oestrich-Winkel ein. Zwischen Donnerstagmorgen und

Freitagnachmittag nutzen die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um

unbemerkt in das Wohnhaus einzusteigen. Hierfür zerstörten sie die Terrassentür

der Erdgeschosswohnung und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Die

Einbrecher entwendeten eine hochwertige Armbanduhr, zudem entstand ein

Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei den zuständigen Ermittlerinnen und

Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Rufnummer (06124) 7078

0 zu melden

Drogenfunde bei Jugendlichen, Geisenheim, Berliner Straße, Samstag,

02.2023, 00:45 Uhr

(ste)In der Nacht zum Samstag konnten bei der Personenkontrolle mehrerer

Jugendlicher in Geisenheim und einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung

Betäubungsmittel aufgefunden werden. Am Samstag fiel einer Polizeistreife gegen

00:45 Uhr eine Gruppe Jugendlicher auf, welche sich am Bahnhof in der Berliner

Straße in Geisenheim aufhielten. Man entschied sich dazu, diese einer

Personenkontrolle zu unterziehen. Bei zwei von ihnen, einem 17- und einem

19-Jährigen, konnten Betäubungsmittel in Form von Marihuana aufgefunden werden.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten

beim 17-jährigen Rüdesheimer weitere Drogen und verbotene Waffen entdeckt

werden. Die Polizei stellte die Drogen und Waffen sicher und leitete

Ermittlungsverfahren ein.

