Bergstrasse

Lorsch: Zivilfahnder stellen Diebesgut im Wert von 3600 Euro sicher

Lorsch – Zivilen Fahndern des Polizeipräsidiums Südhessen gelang am

Freitag (24.02.), gegen 19.25 Uhr, auf der Autobahn 5 im Bereich der Tank- und

Rastanlage Lorsch die vorläufige Festnahme zweier Tatverdächtiger im Alter von

37 und 42 Jahren sowie die Sicherstellung von Diebesgut im Wert von 3600 Euro.

Die erfahrenen Beamten kontrollierten das durch die beiden Männer genutzte

Fahrzeug und fanden Anhaltspunkte für vorangegangene Straftaten. Tatsächlich

führte die anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs zum Fund von Diebesgut aus

einem Baumarkt in Mannheim.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die beiden Tatverdächtigen auf freien Fuß

gesetzt und müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Bensheim: Einbrecher erbeutet Schmuck

Bensheim – Im Zeitraum von Mittwoch (22.02.) bis Freitag (24.02.) gelangte

ein bislang unbekannter Einbrecher durch die Haustür in ein Reihenhaus in der

Volkerstraße. Nach Durchsuchung sämtlicher Schubladen konnte er mit Schmuck im

Wert von circa 4000 Euro entkommen.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) aufgenommen, Zeugen werden um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer

06252/7060 gebeten.

Bensheim: Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft erfordert größeren Polizeieinsatz

Bensheim – Am Sonntagabend (26.02.) um kurz vor 19:00 Uhr erbat der

Sicherheitsdienst der aus großen Zelten bestehenden Unterkunft polizeiliche

Unterstützung. Drei Bewohner waren dort mit zwei Bewohnerinnen in Streit

geraten. Dabei ist eine der beiden körperlich angegriffen und mit einer

Eisenstange am Kopf verletzt worden. Dies erzürnte im weiteren Verlauf eine

mittlere zweistellige Zahl anderer Bewohner. Die angespannte Situation ist durch

den Einsatz einer größeren Anzahl an Streifen beruhigt, die Täter festgenommen

und die Verletzte einer ärztlichen Versorgung zugeführt worden. Die Täter

verbringen die Nacht nun im polizeilichen Gewahrsam und in einem Krankenhaus.

Eine Unterbringung in einer anderen Einrichtung ist beabsichtigt. gefertigt:

Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

1.FC Kaiserslautern – SpVgg Greuther Fürth

Kaiserslautern – „Keine besonderen Vorkommnisse“…das lässt sich

zumindest aus polizeilicher Sicht, anlässlich des Fußballspiels am Samstag auf

dem Betzenberg im Einsatzprotokoll der Polizei verzeichnen. Den 3:1 Sieg der

Roten Teufel im Zweitligaduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und SpVgg

Greuther Fürth verfolgten im Fritz-Walter-Stadion 39.124 Zuschauer. Rund 600

Fürther waren ihrer Mannschaft in die Westpfalz gefolgt. Sie reisten mit Bussen,

Kleinbussen und Personenwagen an. Die Polizei sorgte für eine reibungslose An-

und Abreise der Fußballfans. Sowohl vor, während und nach dem Spiel hatten die

Einsatzkräfte dank disziplinierter Fußballanhänger alles im Griff. Die Polizei

bedankt sich bei den Fans beider Mannschaften, die sich sportlich fair und

friedlich verhielten. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz

unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

unterstützt.

Verkehrsschild beschädigt und vom Unfallort geflüchtet.

Bürstadt – Die Polizei Lampertheim-Viernheim ermittelt aktuell in einem

Fall von Verkehrsunfallflucht. In der Oberschultheiß-Schremser-Straße in

Bürstadt wurde in der Zeit von Samstag, 25.02.23, 00:00 bis 06:00 Uhr ein

Verkehrszeichen beschädigt. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein unbekannter

Fahrzeugführer /-in die Wasserwerkstraße und bog von dieser in die

Oberschultheiß-Schremser-Straße ab. Hierbei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab

und prallte in Höhe der Hausnummer 99 gegen ein dort aufgestelltes

Verkehrsschild. Das Schild wurde hierbei beschädigt und der Verursacher

entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort blieben

Fahrzeugteile eines PKW BMW zurück. Die Polizei Lampertheim sucht nach Zeugen,

welche entweder den Unfall direkt beobachtet haben oder denen ein PKW BMW

aufgefallen ist, welcher im Frontbereich deutlich beschädigt ist. Hinweise nimmt

die Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206 94400 entgegen.

Gemarkung Bensheim, A 5 zwischen Bensheim und Heppenheim, Verkehrsunfall mit zwei Schwerstverletzten Personen

Bensheim – Am Samstag, 25.02.2023, gegen 13.20 Uhr kam es auf der A5,

Kreis Bergstraße, zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Heppenheim zu einem

Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw und einem Pannenfahrzeug. Der Fahrer

und ein weiterer Insasse wurden dabei schwer verletzt. Es entstand ein

Gesamtschaden von etwa 15.000 EUR.

Der 55jährige Fahrer aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr mit seinem Pkw zunächst

den linken Fahrstreifen und kam nach Zeugenaussagen aus ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen ein auf dem Standstreifen

stehendes Pannenfahrzeug. Die beiden verletzten Personen wurden durch zwei

Rettungshubschrauber in verschiedene Kliniken verbracht.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurde der Verkehr an der

Anschlussstelle Bensheim abgeleitet. Es kam dabei zu einem längeren Rückstau.

Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Gutachter zur Klärung des

Unfallgeschehen hinzugezogen.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall.

Heppenheim – Am Donnerstag, den 23.02.2023, ereignete sich gegen 10:50 Uhr

auf der B 460 in Höhe der Anschlussstelle Heppenheim ein Verkehrsunfall. Der

Fahrer eines blauen VW Golf befuhr die B 460 in Richtung Lorsch. Ein Linienbus

bog, von der Autobahn kommend, in Richtung Heppenheim ab. Im Einmündungsbereich

stieß der VW Golf frontal gegen den Linienbus. Der Fahrzeugführer des VW Golf

sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall beide leicht verletzt. Die Polizei

in Heppenheim sucht nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese

werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer

06252 7060 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Mit Bike aus dem Keller geflüchtet / Polizei ermittelt nach Einbruch

Darmstadt – Mit einem grünen Mountainbike der Marke Merida flüchteten

Einbrecher zwischen Montagmittag (20.2.) und Montagvormittag (27.2.) aus einem

Mehrfamilienhaus in der Goethestraße. Zuvor verschafften sich die Täter auf

bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Kellerräumen. Dort hebelten die

Kriminellen ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf und gelangten so an ihre

Beute.

Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Bikes oder zu den Tätern geben können, melden

Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151

/ 969 – 0.

Darmstadt-Arheilgen: Autoscheibe eingeschlagen / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt – Am Montagmorgen (27.2.) stellte eine Anwohnerin gegen 8.45 Uhr

ein Auto mit zerstörter Scheibe in der Gute-Garten-Straße fest und alarmierte

die Polizei. Ob zudem etwas aus dem Auto entwendet wurde, muss nun ermittelt

werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei dem

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 zu

melden.

Darmstadt: Feuer auf Abstellplatz ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Darmstadt – In der Nacht zum Montag (27.2.) kam es gegen 1.30 Uhr in der

Pallaswiesenstraße zu einem Brand von zwei Wohnwägen, zwei Anhängern sowie einer

Holzhütte. Anwohner bemerkten das Feuer auf dem Grundstück eines

Schaustellerverbandes und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand daraufhin

löschte. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren

zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen

und nimmt Hinweise zu dem Sachverhalt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0

entgegen.

Darmstadt: Einbruch in leerstehende Bowlinghalle / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Kriminelle brachen am Sonntagabend (26.2.) gegen 19.45 Uhr in

ein leerstehendes Gebäude einer ehemaligen Bowlinghalle in der Marburger Straße

ein. Hierbei hebelten die Täter die Schiebetür des Gebäudes auf und gelangten

dadurch in die Räumlichkeiten. Ob und was die Einbrecher dort entwendeten, wird

nun ermittelt.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 -0 entgegengenommen.

Darmstadt: Kripo ermittelt nach mehreren Einbrüchen in Kellerabteile / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt – In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Einbrüchen in

Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern.

Zwischen Mittwoch (15.2.) und Samstag (25.2.) gelangten Einbrecher auf bislang

unbekannte Weise zu den Kellerräumen in der Kasinostraße. Hier brachen die Täter

zwei Kellerabteile auf und flüchteten unter anderem mit einem Koffer und einer

Tasche eines Puppenhauses.

Am Sonntag (26.2.) verschafften sich Kriminelle zwischen 10 und 22.45 Uhr

ebenfalls auf unbekannte Weise Zutritt zu den Kellerräumen eines

Mehrfamilienhauses im Haardtring. Dort brachen die Täter ein Kellerabteil auf,

entwendeten einen Bohrhammer, eine Kreis- sowie eine Stichsäge und flüchteten

anschließend unbemerkt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt-Eberstadt: Zigarettenautomaten im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Darmstadt – Am Sonntagmittag (26.2.) meldeten Anwohner zwei beschädigte

Zigarettenautomaten im Bereich der Marienburgstraße. Nach bisherigen

Erkenntnissen beschädigten Kriminelle die Automaten mit einer Flex und

entwendeten anschließend Bargeld sowie Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten

die Täter unerkannt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt: Spiel der 2. Fußballbundesliga zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV

Darmstadt – Das Polizeipräsidium Südhessen führte anlässlich des heute

(25.02.) stattfindenden Fußballspiels zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem

Hamburger SV Einsatzmaßnahmen durch. In der Phase vor Spielbeginn waren bereits

in den frühen Nachmittagsstunden eine Vielzahl von Anhängern des Hamburger

Sportvereins in der Darmstädter Innenstadt festzustellen. Eine größere

Gruppierung der Gästefans wollten in diesem Zuge in einer Gaststätte in der

Nieder-Ramstädter-Straße einkehren. Hierbei versuchten Anhänger des SV Darmstadt

98 zu der Gaststätte zu gelangen, was jedoch durch den schnellen Einsatz der vor

Ort befindlichen polizeilichen Einsatzkräfte verhindert werden konnte. In diesem

Zuge kam es zum Einsatz von Pfefferspray sowie der Beschädigung eines

Einsatzfahrzeugs. Es wurden zwei Personen, welche der Anhängerschaft des

Heimvereins zuzuordnen sind, vorläufig festgenommen. Im Rahmen der

Einlasskontrollen im Gästebereich wurden bei mehreren Personen pyrotechnische

Gegenstände sowie eine Sturmhaube aufgefunden. Weiterhin kam es dort zu einer

Beleidigung der polizeilichen Einsatzkräfte, was in einem Ermittlungsverfahren

mündete. Über den gesamten Spielverlauf wurden im Gästeblock pyrotechnische

Gegenstände entzündet. Die Abreise sämtlicher Fans nach Spielende verlief ohne

Zwischenfälle.

Südhessen: Intensive Kontrollen während der „tollen Tage“ / Polizei zieht Bilanz

Südhessen – 2077 Fahrzeuge – das ist die Anzahl gestoppter Autos, die in

ganz Südhessen während der „fünften Jahreszeit“ von den Ordnungshütenden

kontrolliert wurden. Im Ergebnis zeigte sich auch in diesem Jahr, dass sich

trotz vorheriger Ankündigung, wieder einige Autofahrer unter dem Einfluss von

Drogen oder Alkohol ans Lenkrad setzten. Diese Unbelehrbaren wurden von den

Polizistinnen und Polizisten konsequent aus dem Verkehr gezogen und

Ermittlungsverfahren eingeleitet. 28 Strafanzeigen wegen des Fahrens unter

Alkohol und 44 Strafanzeigen wegen des Fahrens unter Drogen wurden erstattet.

Insgesamt 16 Führerscheine wurden an Ort und Stelle beschlagnahmt. Fünf

Wagenlenkern waren zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und werden sich nun

strafrechtlich verantworten müssen.

Weil nicht nur in der „fünften Jahreszeit“ Alkohol- und Drogen zu den

Hauptverkehrsunfallursachen zählen, wird die Polizei Südhessen auch nach

Fastnacht diese Kontrollen weiter fortsetzen.

Darmstadt-Dieburg

Mühltal/Nieder-Ramstadt: Kriminelle machen Beute mit WhatsApp-Betrug / Polizei warnt erneut

Mühltal – Noch immer versuchen Kriminelle mehrfach Menschen mit einer

Betrugsmasche, um ihr Geld zu bringen. Dabei erhalten die Opfer eine

„WhatsApp“-Nachricht von einer fremden Nummer. Die Täter geben sich als das Kind

der Personen aus und sagen, dass es sich um die neue Telefonnummer handeln

würde. Anschließend wird eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, um Geld von den

potenziellen Opfern überwiesen zu bekommen.

So erhielt auch eine 58-jährige Dame am Sonntagmittag (26.2.) eine solche

Nachricht. Die Täter haben sich in dem Chatverlauf als ihr Kind ausgegeben und

forderten die Frau zu einer Geldüberweisung auf. Um ihrem vermeintlichen Kind zu

helfen, überwies die 58-jährige Dame in guter Absicht das Geld. Durch die

Überweisung entstand der Dame nach bisherigen Erkenntnissen ein finanzieller

Schaden von 2.800 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter viele weitere Personen angeschrieben

haben und auch weiterhin versuchen werden, so an das Geld weiterer Menschen zu

gelangen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen

aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr

Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten

Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über „WhatsApp“ und andere

Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genauestens

hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten

Nachrichtendienstes.

Babenhausen-Sickenhofen: Ohne Beute geflüchtet / Polizei sucht Zeugen nach Einbruchversuch

Babenhausen – Kriminelle versuchten zwischen Mittwochabend (22.2.) und

Samstagmittag (25.2.) in ein Einfamilienhaus in der Sachsenhäuser Straße

einzubrechen. Dabei hebelten die Täter vergeblich an einer Kellertür des

Gebäudes. Nachdem es den Dieben nicht gelang, die Tür zu öffnen, flüchteten sie

ohne Beute unerkannt vom Tatort.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt nun in dem Fall und nimmt Hinweise

zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Griesheim: Griesheim: Brand von mehreren Holzkisten ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Griesheim – Am Sonntagabend (26.2.) kam es gegen 19.45 Uhr auf einem Feld

im Bereich des Nordrings zu einem Brand von mehreren Gemüseholzkisten. Die

Anwohner bemerkten den Brand der auf einem Feld gelagerten Kisten und

alarmierten die Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden

von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hinweise zu dem Sachverhalt werden vom Kommissariat 10 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Dieburg: Kellerbrand in Mehrparteienhaus/Bewohner mit Leitern gerettet

Dieburg – In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27.02.) gegen 00:45 Uhr

wurde der Rettungsleitstelle Dieburg ein Kellerbrand in einem dreistöckigen

Mehrparteienwohnhaus in der Vielauer Straße gemeldet. Anruferin war die

Bewohnerin aus dem 2. Stock. Sie und die anderen vier Personen aus den Wohnungen

im 1. und 2.Stock mussten wegen des verrauchten Treppenhauses durch die

Feuerwehr mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Die vierköpfige

Familie aus der EG-Wohnung konnte das Gebäude ebenfalls über eine Leiter

verlassen. Das Feuer in einem Kellerraum konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr

schnell löschen. Die drei Bewohner der Wohnung im 1. Stock kamen wegen des

Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Mitteilerin und

die Familie aus der EG-Wohnung blieben unverletzt und sind inzwischen wieder in

ihren Wohnungen. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten

Inaugenscheinnahme auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Brand ist in dem

Kellerraum vor einer Waschmaschine ausgebrochen. Ursächlich könnte ein

elektrisches Kinderspielzeug sein. Die weiteren Ermittlungen erfolgen im

Tagesverlauf durch das zuständige Fachkommissariat K 10. gefertigt: Steffen

Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Ober-Ramstadt: Vollbrand einer Lagerhalle / Polizei ermittelt

Ober-Ramstadt – Am Sonntag (26.02.) gegen 01.45 Uhr stellte eine Streife

der Polizeistation Ober-Ramstadt einen Feuerschein und starke Rauchentwicklung

in der Feldgemarkung Ober-Ramstadt fest. Als die Streife in das Gebiet „Hohe

Straße“ östlich der Wohnsiedlung Eiche gelangte, stand eine dortige

landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle bereits voll in Flammen. In dieser waren

Strohballen gelagert. Aufgrund der starken Hitze im Inneren der 15 x 20 m großen

Halle, war diese in den frühen Morgenstunden bereits stark einsturzgefährdet und

musste nach und nach abgerissen werden. Die Löscharbeiten werden noch bis in den

Nachmittag andauern. Zur Brandbekämpfung sind die Feuerwehren aus Ober-Ramstadt

und den dazugehörigen Ortsteilen eingesetzt. Verletzt wurde niemand. Die erste

Einschätzung ergab einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Wie es zum

Brand kam, muss sich im Rahmen der Ermittlungen zeigen. Wer Verdächtiges

beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 zu

melden.

Ober-Ramstadt: Vollbrand einer Lagerhalle / Polizei ermittelt

Ober-Ramstadt – Am Sonntag (26.02.) gegen 01.45 Uhr stellte eine Streife

der Polizeistation Ober-Ramstadt einen Feuerschein und starke Rauchentwicklung

in der Feldgemarkung Ober-Ramstadt fest. Als die Streife in das Gebiet „Hohe

Straße“ östlich der Wohnsiedlung Eiche gelangte, stand eine dortige

landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle bereits voll in Flammen. In dieser waren

Strohballen gelagert. Aufgrund der starken Hitze im Inneren der 15 x 20 m großen

Halle, war diese in den frühen Morgenstunden bereits stark einsturzgefährdet und

musste nach und nach abgerissen werden. Die Löscharbeiten werden noch bis in den

Nachmittag andauern. Zur Brandbekämpfung sind die Feuerwehren aus Ober-Ramstadt

und den dazugehörigen Ortsteilen eingesetzt. Verletzt wurde niemand. Die erste

Einschätzung ergab einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Wie es zum

Brand kam, muss sich im Rahmen der Ermittlungen zeigen. Wer Verdächtiges

beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 zu

melden.

Kranichstein – Nach Unfall geflüchtet, Zeugenaufruf

Darmstadt – Am Samstag, den 25.02.2023 zwischen 08:55 und 09:15 Uhr

ereignete sich auf dem Parkplatz des LIDL Marktes in Kranichstein eine

Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen

geparkten schwarzen Mercedes-Benz und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von

der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet

haben und weitere Angaben zum Unfallhergang und dem Verursacher machen können.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969 –

41110

Groß-Umstadt: Postagentur überfallen

Groß-Umstadt – Kurz vor Ende der Öffnungszeit wurde am Freitagabend

(24.02.2023) die Postagentur in der Habitzheimer Straße in Groß-Umstadt

überfallen. Der männliche Täter betrat um 17.55 Uhr die Geschäftsräume und

forderte unter Vorhalt eines Messers von den beiden Angestellten die Herausgabe

von Geld. Mit einer Beute von ca. 23.000 EUR flüchtete er in unbekannte

Richtung. Auffällig am Täter war sein Versuch des Vortäuschens, eine Frau zu

sein. So trug er auffällig rosa Handschuhe, einen rosa Wollpulli unter dem

dunkelgrünen Parka mit Fell und hatte eine schwarze Damenhandtasche über den Arm

gehängt. Das Gesicht war mit einer Harlekin-Maske verdeckt. Die Mitarbeiterinnen

sind jedoch überzeugt davon, dass es sich in Wirklichkeit um einen Mann

gehandelt habe.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu dem gewünschten

Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die vor oder nach der Tat diese Person im

Umfeld des Tatortes oder bei der Anreise, zum Beispiel in öffentlichen

Verkehrsmitteln gesehen haben, sich mit dem K 10 in Darmstadt unter 06151-9690

oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Berauscht und unter Drogen – Beamtin bei Widerstand leicht verletzt

Ein 22-jähriger Fahrzeugführer muss sich nach einer vorläufigen Festnahme in der Nacht zum Sonntag (26.02.), gegen 02.40 Uhr, wegen des Verdachts des Führens eines Fahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel und Alkohols, der Beleidigung und des Widerstandes strafrechtlich verantworten.

Der Autofahrer wurde durch Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf im Bereich der Ludwigsstraße gestoppt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest zeigte vor Ort einen Wert von 1,37 Promille, zudem ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Doch damit nicht genug, als die Identität des Tatverdächtigen zur Durchführung des Ermittlungsverfahrens festgestellt werden sollte, beleidigte er eine eingesetzte Beamtin und verletzte sie sogar mit einem Kopfstoß leicht. Die Beamtin konnte ihren Dienst glücklicherweise fortsetzten.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Bischofsheim: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot

Im Bereich der Georg-Mangold-Schule, in der Straße „Im Attich“, führten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Freitag (24.02.) von 07.30 bis 08.15 Uhr und 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr zwei Verkehrskontrollen durch.

Insgesamt konnten 20 Verstöße gegen das Verbot der Durchfahrt festgestellt und geahndet werden.

Ginsheim-Gustavsburg: Fenster und Türen halten Einbruchsversuch stand

In der Zeit von Freitag (24.02.), 11.30 Uhr, bis Samstag (25.02.), 15.30 Uhr, kam es in der Erzbergerstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Haus. Die Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter zunächst an mehreren Fenstern und der Kellertür hebelte. Da diese dem Versuch standhielten, begab sich der Täter letztlich an die Garagentür und hebelte diese aus der Verankerung, eine Zugangsmöglichkeit zum Haus fand er auch hier nicht. Der Täter entfernte sich ohne Beute vom Grundstück, es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) hat die Ermittlungen aufgenommen, mögliche Zeugen werden um Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960 gebeten.

Bischofsheim: Hoher Sachschaden bei Einbruch in gewerbliches Objekt

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Freitag (24.02.), gegen 20.50 Uhr, auf ein Firmengebäude in der Industriestraße abgesehen. Nach Aufbrechen eines Fensters, durchsuchte er das gesamte Objekt und brach weitere Schränke und Spinde auf. Letztlich verursachte er einen Sachschaden von circa 5000 Euro und entkam mit einer Beute von 50 Euro Münzgeld.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Rüsselsheim aufgenommen, sachdienliche Hinweise zu dem Täter können unter der Telefonnummer 06142/6960 gemacht werden.

Rüsselsheim: Einbrecher ruft Hund auf den Plan

Rüsselsheim

Am Freitag (24.02.) kam es gegen 19.45 Uhr in der Teufelseestraße zu einem erfolglosen Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Der Einbrecher versuchte zunächst, die Terrassentür aufzuhebeln und zerschlug hierbei die Glasscheibe. Durch die Geräusche wurde eine Nachbarin und ihr Hund auf die Handlung aufmerksam, der Vierbeiner konnte den bisher unbekannten Täter vertreiben.

Nach dem Einbrecher fahndet nun die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

Verkehrsunfall aufgrund mutmaßlicher medizinischer Ursache

Riedstadt

Am Morgen des 26.02.2023 gegen 08:10 Uhr kam es zu einem tragischen Vorfall an der Moschee in der Römerstraße in Riedstadt-Goddelau. Ein 25jähriger Riedstädter wollte den dortigen Parkplatz mit seinem Fahrzeug verlassen, verlor aber aufgrund einer mutmaßlich medizinischen Ursache das Bewusstsein und rollte in die Eingangstür der Moschee, an der, ebenso wie am PKW, geringer Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR entstand. Umgehend verständigte Rettungskräfte versorgten die Person, die aber letztlich in einer Klinik verstarb.

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, Verkehrsbehinderungen auf der B44

Groß-Gerau

Am Samstag, den 25.2.2023 gegen 15:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B44 mit drei beteiligten PKW. Die PKW befuhren die B44 aus Richtung Büttelborn kommend in Richtung Groß-Gerau. Kurz nach dem Kreuzungsbereich mit der Darmstädter Straße verlangsamte sich der Verkehr. Eine 20jährige Frau aus Trebur fuhr mutmaßlich infolge von Unachtsamkeit auf den PKW einer 23jährigen Frankfurterin auf, wodurch deren PKW auf einen weiteren PKW eines 48jährigen Mannes aus Breuberg geschoben wurde. An allen PKW entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 15.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B44 zeitweise kurzfristig gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Das Fahrzeug der Treburerin war aufgrund der Beschädigung nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht auf ALDI-Parkplatz – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf

Am Donnerstag, den 23.02.2023 zwischen 11:40 – 12:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Okrifteler Straße im Ortsteil Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Der parkende graue Hyundai ioniq 5 wurde im Bereich des vorderen, rechten Kotflügels beschädigt. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum genannten Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 – 40060 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Gernsheim

Am Freitag, den 24.02.2023, ereignete sich auf dem Zufahrtsweg zum Edeka-Markt ein Verkehrsunfall. Zwei Mädchen wollten mit ihren Fahrrädern die Straße überqueren. Ein Pkw, bekannt ist nur Golf-Klasse, Farbe grau, hielt zunächst an und bedeutete den Mädchen die Straße zu überqueren. Als diese losfuhren, fuhr auch dieser Mann los und touchierte ein 11-jähriges Mädchen leicht, welches sich bei dem Sturz leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an und sprach kurz mit den Mädchen und fuhr dann weiter. Der beteiligte Pkw-Fahrer, sowie Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Wald-Michelbach – Siedelsbrunn: Mobiler Hochsitz umgeworfen / Zeugenaufruf der Polizei

Wald-Michelbach (ots) – Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntag

(19.02.), 12.00 Uhr, bis Montag (20.02.), 16.45 Uhr, im Bereich Siedelsbrunn

einen neben der Landstraße 535 aufgestellten fahrbaren Hochsitz umgeworfen und

so das Dach sowie die Inneneinrichtung beschädigt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise auf die Täter haben, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei

(Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060.