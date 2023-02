Main-Taunus: Die Polizei-News

Auseinandersetzung mit mehreren Personen löst Polizeieinsatz aus, Hofheim-Diedenbergen, Wickerer Weg, Sonntag, 26.02.2023, 02:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag löste eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in Hofheim-Diedenbergen einen größeren Polizeieinsatz aus, derzeit bedarf der genaue Tatablauf weiteren Ermittlungen. Gegen 02:20 Uhr wurden die Polizei in den Wickerer Weg nach Diedenbergen gerufen, da dort eine Gruppe junger Männer von weiteren Personen attackiert und verletzt worden sei. Auch Waffen sollen dabei zum Einsatz gekommen sein. Daraufhin wurden umgehend mehrere Polizeistreifen der umliegenden Polizeistationen sowie ein Diensthundeführer nach Diedenbergen entsandt. Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnte lediglich ein verletzter Beteiligter, ein 21-jähriger Mann aus Trier angetroffen und befragt werden. Er gab an, er habe mit zwei Begleitern in einem Peugeot im Wickerer Weg gesessen, als sich plötzlich mehrere Männer dem Fahrzeug genähert und die Türen aufgerissen hätten. Anschließend seien alle drei geschlagen und mit Waffen bedroht worden. Der 21-Jährige und seine beiden Begleiter seien daraufhin zu Fuß in verschiedene Richtungen geflüchtet. Der Mann aus Trier wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Den Beamten gelang es, die beiden weiteren Geschädigten zu kontaktieren. Diese wollten keinerlei Angaben zur Tat machen und zeigten sich darüber hinaus eher unkooperativ. Die genaue Anzahl der Täter und deren Tatbeteiligung ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Baustellencontainer aufgebrochen, Sulzbach (Taunus) Hauptstraße, Samstag, 25.02.2023, 11:00 Uhr bis Montag, 27.02.2023, 08:00 Uhr

(fh)Über das vergangene Wochenende haben Baustellendiebe in Sulzbach am Taunus zugeschlagen und hochwertiges Werkzeug gestohlen. Zwischen Samstag- und Montagmorgen verschaffen sich die bis dato Unbekannten Zutritt zu einem Baustellengelände in der Hauptstraße und brachen dort einen Baucontainer auf. Aus diesem nahmen sie Werkzeug, darunter Bohrmaschinen eine Trennschleifer sowie einen Betonrüttler, an sich und verschwanden mit der rund 5.000 Euro teuren Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

Diebe haben es auf Hocker abgesehen, Kelkheim, Pestalozzistraße, Mittwoch, 22.02.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 23.02.2023, 11:30 Uhr

(sun)In der Nacht zum Donnerstag wurde eine Schule in der Pestalozzistraße in Kelkheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter gelangten zwischen 17:00 Uhr und 11:30 Uhr auf das Schulgelände und entwendeten auf bisher unbekannte Art und Weise neun Baumstammhocker aus dem umzäunten und verschlossenen Schulgarten. Denkbar ist, dass die Täter für den Transport ein entsprechendes Fahrzeug nutzten. Der Wert der Hocker summiert sich auf 900 Euro. Hinweise werden von der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 entgegengenommen.

Hochwertige Schmuckstücke gestohlen, Hattersheim-Okriftel, Hebbelweg, Freitag, 17.02.2023 bis Sonntag, 26.02.2023

(sun)Beim Einbruch in ein Reihenhaus in Okriftel haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, dem 17.02.2023 und Sonntag dem 26.02.2023 hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise im Hebbelweg in das Haus, schnappten sich die aufgefundenen hochwertigen Schmuckstücke und ergriffen hiermit anschließend unerkannt die Flucht. Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Polizei überwacht Straßenverkehr,

Hofheim-Marxheim, B519 / Sulzbach-Eschborn, L3266 Freitag, 24.02.2023, 17:20 Uhr bis Samstag, 25.02.203, 02:00 Uhr

(sun)Am Wochenende führte die Polizei mit mehreren Beamtinnen und Beamten in Eschborn und Marxheim Kontrollen mit dem Schwerpunkt Drogen- und Alkoholkonsum im Straßenverkehr durch. In ungefähr sieben Stunden wurden knapp 70 Fahrzeuge, darunter Pkw, Lkw sowie Zweiräder kontrolliert. In der ersten Kontrolle zwischen Hofheim-Marxheim und Flörsheim-Weilbach mussten die Beamten zwischen 17:20 Uhr und 21:00 Uhr gleich mehrere Strafverfahren einleiten. Bei drei Männern im Alter von 24 bis 34 Jahren ergab sich jeweils der Verdacht auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Anschließend wurden die Tatverdächtigen für Blutentnahmen zu einer Dienststelle gebracht. Des Weiteren wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei einem Motorroller festgestellt, mit welchem ein 15-Jähriger unterwegs gewesen war. Zuletzt stellten die Beamten bei einem 33-Jährigen das Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie den Verdacht des illegalen Aufenthaltes fest. Die zweite Kontrolle wurde zwischen 22:45 Uhr und 02:00 Uhr in Sulzbach-Eschborn auf der L3266 aus Richtung der B 8 kommend durchgeführt. Neben einem weiteren Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, kontrollierten die Beamten einen in Berlin zur Fahndung ausgeschriebenen Pkw und stellten diesen sicher.

Verletzte bei Unfall auf A 3,

Eppstein, Bundesautobahn 3, Samstag, 25.02.2023, 11:10 Uhr

(wie) Am Samstag kam es auf der A 3 bei Eppstein an einem Stauende zu einem Unfall mit vier beteiligten Pkw, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 32-Jähriger befuhr mit einem Audi die A3 auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Kurz hinter der Anschlussstelle Niedernhausen stockte der Verkehr und die Fahrzeuge auf allen Fahrstreifen mussten stark abbremsen. Dies bemerkte der 32-Jährige offenbar zu spät und prallte gegen das Heck eines vorausfahrenden Mercedes, der von einem 45-Jährigen gefahren wurde. Durch den Aufprall öffneten sich die Airbags des Audi und der 32-Jährige geriet mit dem Fahrzeug ins Schleudern. Nach einer weiteren Kollision mit dem Mercedes prallte der Audi gegen einen VW auf der mittleren Fahrspur. Anschließend prallt der Audi noch gegen einen weiteren Mercedes auf der linken Fahrspur. Danach fuhr der 32-Jährige mit dem Audi nach rechts und kam dort schließlich an der Außenschutzplanke zum Stehen. Alle Beteiligten und deren Insassen wurde notärztlich versorgt, der 32-Jährigen und der 45-Jährige mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Feuerwehr sicherte zusammen mit der Autobahnpolizei die Unfallstelle und räumte die Trümmerteile von der Fahrbahn. Da während der Rettungs- und Bergungsarbeiten nur eine Fahrspur für den Verkehr zur Verfügung stand, kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Stau bis zur Anschlussstelle Idstein. Der Sachschaden wird auf circa 80.000 EUR geschätzt.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten auf A 3, Eppstein, Bundesautobahn 3, Freitag, 24.02.2023, 15:30 Uhr

(wie) Auf der A 3 bei Eppstein kam es am Freitagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten. Ein 47-Jähriger befuhr mit einem Audi SQ5 die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem linken der drei Fahrstreifen. Kurz hinter der Anschlussstelle Niedernhausen stockte der Verkehr, wodurch die vorausfahrenden Fahrzeuge bremsen mussten. Ein vorausfahrender 30-Jähriger schaffte es gerade noch seinen Audi A3 zum Stehen zu bringen, was dem 47-Jährigen aufgrund des zu geringen Abstands nicht mehr gelang. Er prallte gegen das Heck des Audi A3, der dadurch gegen einen Lexus und dieser gegen einen Toyota geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden der 30-Jährige im Audi und der 57-jährige Lexus-Fahrer verletzt. Beide brachte der Rettungsdienst nach erster Behandlung in Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 100.000 EUR.