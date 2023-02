Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Brand in Wohnhaus

Butzbach: Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei rückten am Sonntagnachmittag (26.2.) in den Bühlweg aus. Dort brannte es gegen 17 Uhr in einem Einfamilienhaus. Ein 52-Jähriger kam mit schweren Verletzungen in ein Krankhaus. Eine 44-Jährige, eine 83-Jährige und ein 8-jähriges Kind erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten medizinisch behandelt werden. Am Gebäude entstand Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Kleinlaster aufgebrochen

Butzbach: An einem weißen Kleinlaster vergriffen sich Diebe am Sonntag (26.2.) in der Straße „In der Alböhn“. Der LKW parkte auf dem Seitenstreifen als gegen 5.40 Uhr die Schlösser am Kastenaufbau aufgebrochen und eine bisher unbekannte Anzahl an Paketen aus dem Wagen gestohlen wurden. Die Täter sollen mit einem weißen Kleinbus geflohen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Daimler überschlägt sich

Wölfersheim: Auf dem Weg von Berstadt in Richtung Wölfersheim verlor der Fahrer eines grauen Daimlers am Samstagabend (25.2.) die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf der Seestraße kam der PKW gegen 20.40 Uhr in Höhe der Geisenheimer Straße nach links von der Straße ab. Der Daimler überschlug sich und kam auf dem Radweg zum Stehen. Der 35-jährige Fahrer aus Bad Nauheim verletzte sich beim Unfall leicht. Ihn versorgte man im Krankenhaus medizinisch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens nüchterte der Mann, nach der Behandlung im Krankenhaus, in der Arrestzelle der Polizeistation aus. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Darüber hinaus muss er sich wegen Beleidigung gegenüber den eingesetzten Gesetzeshütern verantworten. Am grauen PKW entstand Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro. Das Fahrzeug barg ein Abschleppunternehmen.

Raub auf Spielhalle

Nidda: Einen Schock erlitt ein Beschäftigter der Spielhalle in der Schillerstraße am Montagmorgen (27.2.). Gegen 3.30 Uhr betraten zwei maskierte Räuber das Gebäude und forderten mit vorgehaltener Pistole Bargeld. Die beiden dunkel gekleideten Männer flüchteten mit einem dunkelfarbigen PKW und mehreren 1000 Euro Bargeld in Richtung Geiß-Nidda. Beide Täter sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Den 20-jährigen Kassierer verbrachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet um Hinweise von Zeugen. Die Ermittler fragen: Wem sind die Täter bei Tatausführung oder auf der Flucht aufgefallen? Wer hat in den Tagen vor der Tat verdächtige Personen im Bereich um die Spielhalle bzw. in der Spielhalle bemerkt? Gibt es Hinweise auf Fahrzeuge, die in den Tagen vor der Tat oder am Sonntag, den 27.2. im Bereich der Spielhalle auffielen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Rollläden hochgeschoben

Bad Vilbel: In ein Haus in der Straße „Am Hohlgraben“ stiegen Einbrecher zwischen Dienstag (21.2.) und Freitagabend (24.2.) ein. Auf der Terrasse schoben die Täter die Rollläden einer Tür hoch, klemmten diese fest und öffneten die Glastür zur Wohnung. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, entwendeten aber offenbar nichts. Der zurück gelassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt wegen Einbruchdiebstahl und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06031/601-0.

Gestohlenes Auto und Kennzeichen aufgespürt – Tatverdächtige festgenommen Bad Nauheim: Den richtigen Riecher hatten Polizisten am Sonntag „Am Gradierwerk“. Sie entschlossen sich zur Kontrolle eines silbernen PKW, der gegen 1.20 Uhr flott in die Beethovenstraße einbog. In der Beethovenstraße stellte die Polizeistreife den Wagen fest. Die drei Insassen machten sich aus dem Staub. Das Fahrzeug, einen VW Tiguan, ließen sie mit laufendem Motor zurück. Die Ermittlungen am Fahrzeug ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen und der VW nicht zusammengehörten. Beide waren als gestohlen gemeldet. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Nach den drei geflüchteten Männern Anfang 20 mit schwarzen Haaren und schmaler Statur fahndete die Polizei. Im Kurpark spürten die Fahnder schließlich einen 22-Jährigen Flüchtigen aus dem Fahrzeug auf und nahmen ihn fest. Einen weiteren Tatverdächtigen stellten sie kurz darauf. Es handelt sich um einen 17-jährigen aus dem Iran. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen des PKW- und Kennzeichendiebstahls sowie dem dritten Flüchtigen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Parkscheinautomat angefahren und geflüchtet

Bad Nauheim: Den Parkscheinautomaten zum Parkhaus einer Klinik in der Ludwigstraße beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen (22.2.). Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr richtete der bislang Unbekannte den Schaden von ca. 4000 Euro an, ohne sich weiter darum zu kümmern. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Hinweise auf den Flüchtigen und sein Fahrzeug nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Wer touchierte den weißen VW?

Friedberg: Einen Schaden von etwa 1000 Euro richtete ein bislang Unbekannter am Samstagmittag (25.2.) in der Haagstraße an einem VW an. Zwischen 13.45 Uhr und 14 Uhr touchierte ein Fahrzeug einen geparkten weißen VW Tiguan am Fahrzeugheck links. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Hinweise zu Fahrzeug und Fahrer bzw. Fahrerin nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Reifen zerstochen

Friedberg: Die Reifen eines roten Audi beschädigten bislang Unbekannte zwischen Freitag (24.2.) gegen 16.30 Uhr und Samstag (25.2.) gegen 11.50 Uhr. Der PKW parkte in der „Große Köhlergasse“ als offenbar jemand mit einem spitzen Gegenstand den vorderen und hinteren Reifen der Fahrerseite beschädigte. Auch bei einem in der Schnurgasse geparkten VW Passat zerstachen Unbekannte den hinteren rechten Reifen zwischen Freitagabend (24.2.) und Samstagmittag (25.2.). Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf Taten und Täter.

Trickbetrüger suchen Kontakt über Whatsapp

Rosbach: Ein Versprechen zur Überlassung von 1,5 Millionen Euro machte ein Betrüger einer Frau aus Rosbach. Per Whatsapp suchte man den Kontakt zu der Rosbacherin und gab vor eine schwere Krankheit zu durchleiden. Die Rosbacherin zeigte Herz und leistete über Whatsapp moralische Unterstützung und Seelsorge. Dafür versprach man ihr Dankbarkeit und den hohen finanziellen Betrag. Um diesen zu erhalten benötige man lediglich einen Obolus für Formalitäten des Geldtransfers. So überwies die Frau knapp 2000 Euro. Die Millionensumme erhielt sie bislang nicht. Die Polizei Friedberg ermittelt wegen Trickbetrugs. Sie nimmt Hinweise unter Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Diebe stehlen Gegenstände aus PKWs

Reichelsheim: Eine Tasche auf dem Rücksitz eines BMW lockte zwischen Freitag (24.2.) gegen 22 Uhr und Samstag (25.2.) gegen 4.30 Uhr in Dorn-Assenheim offenbar Diebe auf den Plan. Sie öffneten die Beifahrertür des BMW der 5er-Reihe auf bislang unbekannte Weise und entwendeten die Arbeitstasche samt einem darin enthaltenen Tablet und Schlüsseln. Die leere Tasche konnte unweit des Tatorts wieder aufgefunden werden. Von Schlüsseln und Tablet fehlt nach wie vor jede Spur. Auch im Ligusterweg vergriffen sich Diebe an einem PKW. Am Samstag (25.2.) gegen 1.20 Uhr entwendeten die Ganoven die im Fahrzeug befindlichen Schlüssel eines VW Polo. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen kann bislang nicht mit Sicherheit gesagt werden. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Terrassentür aufgehebelt

Karben: Einbrecher schlugen am Freitagnachmittag (24.2.) in Rendel zu. In einem Einfamilienhaus im Feldweidweg brachen die Langfinger zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr eine Terrassentür auf und begaben sich in das Gebäude. Hier suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die Kriminalpolizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

E-Bike gestohlen

Bad Vilbel: Aus dem Fahrradständer eines Baumarktes in Massenheim entwendeten Diebe zwischen Montagnachmittag (20.2.) und Donnerstagnachmittag (23.2.) ein schwarzes E-Bike. Das Pedelec der Marke Cube im Wert von ca. 4500 Euro war mit einem Schloss an dem Fahrradständer in der Zeppelinstraße gesichert. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise entgegen.