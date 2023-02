Weidenhausen – Polizeieinsatz in der Weidenhäuser Straße

Ein sichtlich alkoholisierter Bewohner löste am Samstagabend, 25. Februar, gegen 21.15 Uhr, einen personalintensiven und bis gegen 22.30 Uhr dauernden Polizeieinsatz aus. Er hatte im betrunkenen Zustand und ausgerüstet mit zwei Messern einen Mitbewohner zu einem Zweikampf herausgefordert. Letztlich kam es weder zu einem Zweikampf noch zu sonstigen weiteren Vorkommnissen. Die Polizei konnte den 38 Jährigen schließlich widerstandslos festnehmen. Sein Alkotest zeigte 1,27 Promille. Zu Verhinderung weiterer Taten ließ die Polizei den Mann in der Gewahrsamszelle ausnüchtern.

Stadtallendorf – Gelegenheit genutzt – Polizei stoppt gestohlenes Auto

Eine 48 Jahre alte Frau nutzte am Sonntag, 26. Februar, gegen 20 Uhr, in der Niederkleiner Straße eine sich bietende Gelegenheit für eine Spritztour mit einem gestohlenen Auto.

Der Fahrer eines Auslieferungsfahrzeugs eines Restaurants hatte den Kleinwagen abgestellt und mit steckendem Schlüssel und laufendem Motor zurückgelassen, weil er nur schnell die nächste Ladung abholen wollte. Zur rechten Zeit am rechten Ort, stieg die Frau kurzentschlossen in den Pkw und fuhr weg. Die Polizei fahndete nach dem Auto und eine Streife sah den Wagen in der Michele Ferrero Straße. Die Polizei konnte den Wagen dann anhalten, die Fahrerin zunächst mal mit zur Wache nehmen und den Pkw zurückgeben. Es ergab sich der Verdacht, dass die Frau möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten und/oder anderer berauschender Mittel stand. Die veranlasste Blutprobe wird letztlich darüber Aufschluss geben.

Marburg – Ein Mann – sieben Taten – eine Zelle

Letztendlich endete der Streifzug eines polizeibekannten Mannes am Samstagnachmittag in der Gewahrsamszelle und mit insgesamt sieben Strafanzeigen. Der Mann steht unter dem Verdacht am Samstag, 25. Februar, zwischen 14 und 16.30 Uhr in Marburg rund um die Weidenhäuser Straße insgesamt mindestens sieben Straftaten begangen zu haben. Gegen 14 Uhr versuchte er Kaffee aus einem Geschäft zu stehlen. Dann „lieh“ er sich in einem Geschäft eine Fahrradluftpumpe und verschwand damit. Nach einem Verweis aus einem Gastronomiebetrieb stieß er Drohungen aus und traf hier erstmals auf die Polizei, die ihn nach Identitätsfeststellung und erteiltem Platzverweise entließ. Nach nur kurzem Befolgen des Platzverweises kehrt er zwischen 15 und 16 Uhr zurück und stahl in einer anderen Gaststätte eine Geldbörse. Vor der dann erfolgten Festnahme gab es noch eine Sachbeschädigung und eine Auseinandersetzung, an der er beteiligt war. Der erste Alkotest bei der Identitätsfeststellung hatte noch 1,3 Promille gezeigt, der zweite um etwa 16.30 Uhr dann über 1,8 Promille. Die Polizei nahm den Mann zur Ausnüchterung, Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des missachteten Platzverweises in Gewahrsam.

Landkreis – Positive Drogentests

Die Polizei kontrollierte erneut für noch mehr Verkehrssicherheit und beendete mehrere Fahrten, wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Betroffen waren diesmal ausschließlich fünf Autofahrer im Alter zwischen 21 und 42 Jahren. Die Drogentests reagierten jeweils positiv, sodass die Polizei stets Blutproben veranlasste und die Weiterfahrt untersagt. Teils stellte die Polizei zudem Autoschlüssel sicher. Kontrollorte waren die Rosenstraße, die Marburger Straße, die Beltershäuser Straße und die die Straße Am Kaufmarkt in Marburg bzw. Wehrda und die Frankfurter Straße in Kirchhain.

Marburg – Auseinandersetzung beim GGS – Zeugen gesucht

Nach eigenen Angaben wurde ein 14-Jähriger am Freitag, 24. Februar, um etwa 20.35 Uhr, Opfer einer Körperverletzung. Der Jugendliche erlitt eine Schnitt- oder Stichverletzung am Oberschenkel. Er kam zur weiteren Versorgung der nicht lebensbedrohlichen Verletzung ins Krankenhaus. Der Jugendliche befand sich zur Tatzeit an der Bushaltestelle vor dem Lebensmittelmarkt in der Leopold-Lucas-Straße. Er schilderte, dass ein ihm nicht bekannter ca. 1,80 Meter großer, schlanker und dunkel gekleideter Mann mit schwarz-weißen Nike Air Max und aufgesetzter Sturmhaube mit Augenschlitz auf ihn zukam. Der Mann sprach ihn mit tiefer Stimme und in akzentfreiem Deutsch mit dem Vornamen an und fragte, ob er das sei. Nach der Bestätigung soll er den 14-Jährigen mit einem Messer verletzt haben und danach sofort geflüchtete sein. Die Fahndung der Polizei nach dem beschriebenen Mann verlief erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer war am Freitagabend zur genannten Zeit bzw. unmittelbar davor oder danach in der Leopold-Luca-Straße beim Georg-Gassmann-Stadion bzw. beim dortigen Lebensmittelmarkt? Wer hat die Begegnung und Auseinandersetzung zwischen dem 14-Jährigen und dem beschriebenen Mann gesehen? Der Jugendliche hat nach ersten Ermittlungen laut geschrien und damit auf sich aufmerksam gemacht. Wer hat das gehört und wem ist ein flüchtender Mann aufgefallen? Wer hat den Mann mit aufgesetzter Sturmhaube mit Sehschlitze bemerkt?

Cölbe – Altpapiermülltonne verbrannt

Vermutlich in der Nacht zum Montag, 27. Februar, zogen ein oder mehrere noch unbekannte Personen mutmaßlich eine Altpapiertonne vor den Eingang des Lagerhallenkomplex in der Straße Unterm Bornrain 4 und zündeten diese an. Am nächsten Morgen wies der Brandgeruch auf das Geschehen hin. Von der Mülltonne waren nur noch geringe blaue Kunststoffreste erkennbar. Behälter und Inhalt waren komplett verbrannt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Nach den ersten Ermittlungen gehört der Abfallbehälter nicht zum Bestand des Lagerhallenkomplexes, sodass die Herkunft nicht feststeht. In der Straße Unterm Bornrain standen die Behälter zwecks bevorstehender Leerung wohl am Straßenrand. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht zum Montag. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch in den Kirchen-Kiosk

Zwischen 15.45 uhr am Donnerstag und 10 Uhr am nachfolgenden Samstag, 25. Februar, drang ein Einbrecher in der Elisabethstraße in die Räume des Kirchen-Kiosk-Treffpunkts ein. Der Täter durchwühlte das komplette Mobiliar, riss einen kleinen Werttresor von der Wand und brach ihn auf. Letztendlich stahl er einen grade dreistelligen Bargeldbetrag und ein paar Briefmarken. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen in der Elisabethstraße rund um den Kirchen Kiosk gemacht? Wer kann der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, sachdienliche Hinweise geben?

Gladenbach-Bellnhausen – Streifschaden im Begegnungsverkehr

In der leichten Kurve vor dem Anwesen Runzhäuser Straße 10 streiften sich zwei Autos beim aneinander Vorbeifahren. Zumindest an dem ursprünglich von Runzhausen nach Bellnhausen fahrenden schwarzen VW Golf entstand dabei ein Schaden am linken Außenspiegel. Während die Fahrerin des Golfs stehenblieb, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Autos ohne anzuhalten weiter nach Runzhausen. Der Unfall war am Samstag, 25. Februar, gegen 19.25 Uhr. Leider liegen bislang keine Hinweise zu diesem beteiligten Fahrzeug vor. Wer hat diesen Zusammenstoß gesehen? Wer war zur Unfallzeit noch unterwegs zwischen Runzhausen und Bellnhausen und wem ist dabei ein Auto durch die Fahrweise aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach Weidenhausen – Mit der Anhängerkupplung gegen das Garagentor – Hoher Schaden

Nach den Spuren zu urteilen, stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug mit der Anhängerkupplung gegen das nagelneue Sektionaltor eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses im John-Scott-Weg. An dem Sektionaltor entstand nach Kostenvoranschlag ein Schaden von 3600 Euro. Der Unfall war vor Sonntag, 05. Februar, 11 Uhr. Wer hat in dem Neubaugebiet ganz am Anfang des John-Scott-Wegs ein Rangier- oder Wendemanöver oder ein Rückwärtsfahren beobachtet und kann Angaben zu dem gesichteten Fahrzeug machen? Die Zufahrt zu dem Garagentor auf dem Privatgrundstück ist zwar noch unbefestigt, jedoch grundsätzlich frei zugänglich. Sachdienliche Hinweise auch zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Ampel beschädigt

Der Schaden ist an der mindestens 4 bis 5 Meter hohen Querstange der Ampelanlage an der Kreuzung der Anschlussstelle von der Neuen Kasseler Straße, also der Landstraße 3089, auf die Stadtautobahn nach Kirchhain. Der Schaden in Höhe von 1500 Euro entstand vor Freitag, 24. Februar, 10.30 Uhr. Als verursachendes Fahrzeug kommt aufgrund der Höhe der Schadenstelle nur ein Fahrzeug mit einem hohen Aufbau in Betracht. Derzeit stehen weder ein Unfallhergang fest noch eine genaue Unfallzeit. Ein Unfall sowohl tagsüber als auch in der Nacht ist möglich. Ebenfalls möglich wäre ein unfallgeschehen im Zusammenhang mit den Baum- und Strauchschnittarbeiten, die dort stattgefunden haben und wegen der die Abfahrt von der Stadtautobahn nach Cölbe tagsüber gesperrt war. Wer hat ein Manöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an der Ampel gekommen sein könnte?

Marburg – Unfallflucht im Parkhaus – Rote Farbe an weißem A-Klasse Mercedes

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der obersten Etage im Parkhaus Erlenringcenter sucht die Polizei aufgrund der gesicherten Fremdfarbe ein frisch unfallbeschädigtes rotes Auto. Der Unfall passierte am Freitag, 24. Februar, zwischen 08 und 17 Uhr. Nach den Spuren kam es vermutlich beim Ein- oder Ausparken zur Kollision mit dem geparkten weißen A-Klasse Mercedes. Dabei entstand vorne links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat ein „knappes“ Parkmanöver eines roten Autos gesehen und kann Hinweise zu diesem Fahrzeug geben? Wer hat in der fraglichen Zeit ein rotes Auto links neben dem weißen Mercedes gesehen und kann etwas zu diesem Auto sagen?

Wehrda – Unfallflucht am Hebronberg

Auf dem kleinen Parkplatz an der Zufahrt zum Haupteingang bzw. der Zufahrt für die Rettungswagen parkte am Samstag, 25. Februar, zwischen 05.30 und 13.45 Uhr ein braunes Mini Cooper Cabriolet. In dieser Zeit entstand bei einer Verkehrsunfallflucht an der rechten Seite des Minis ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 2000 Euro in Form einer Delle in der Beifahrertür und Schäden am Außenspiegel. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Cabriolet gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dieser Unfallflucht geben?

Hinweise zu den drei geschilderten Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach – Unfallort: Marburger Straße – Kollision beim Vorbeifahren

Die Unfallfluchtermittlerin der Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise, die zur Aufklärung eines Unfallgeschehens beitragen, dass sich am Freitag, 24. Februar, zwischen 18.50 und 19 Uhr vor dem Anwesen Marburger Straße 13 (Bundesstraße 255) ereignete. Nach den Spuren streifte wahrscheinlich ein nach Gladenbach hineinfahrendes Auto mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des vor der Marburger Straße 13 geparkten schwarzen VW Touran. An dem Touran entstand ein Spiegelschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Wer hat den Unfall gesehen oder in der Zeit ein typisches Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto Richtung Innenstadt fahren sehen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain – Unachtsame Türöffnung?

Nach dem Schaden am Kotflügel hinten links zu urteilen, könnte dieser durch ein unachtsames Öffnen einer Autotür entstanden sein. Ein anderer Unfallhergang durch ein Fahrmanöver ist jedoch nicht ausgeschlossen. Betroffen von dem nicht unerheblichen , nach ersten Schätzungen vierstelligen Schaden ist ein roter Tesla Model 3. Der Tesla stand zur Unfallzeit am Donnerstag, 23. Februar, zwischen 07.30 und 20 Uhr auf einem Parkplatz in der Römerstraße. Der Schadenverursacher entfernte sich, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei zu benachrichtigen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an den Unfallfluchtermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.