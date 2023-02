Bad-Zwesten-Niederurff: Unbekannte Täter verletzen Katze mit Schrotkugeln

Bad Zwesten-Niederurff: Katze mit Schrot beschossen Tatzeit: 26.02.2023, 12:30 Uhr bis 19:15 Uhr Ein unbekannter Täter beschoss am gestrigen Nachmittag im Bereich des Wiesenwegs einen Kater mit Schrot. Der Kater erlitt hierdurch schwere Verletzungen und er musste am gleichen Abend von einem Tierarzt eingeschläfert werden. Bei der vorangegangenen Untersuchung wurde eine Vielzahl an Schrotkugeln im Körper des Katers festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Gudensberg: Versuchter Kabeldiebstahl Tatzeit: 26.02.2023, 16:40 Uhr Kabel im Wert von 300,- Euro versuchten unbekannte Täter gestern Nachmittag von einem Firmengelände im Bahnwiesenweg zu stehlen. Zwei unbekannte männliche Täter gelangten auf das eingezäunte Firmengelände und entnahmen aus einem dortigen Container Kabelstücke. Diese warfen sie für den späteren Abtransport über den Zaun. Bei der Tatausführung wurden sie von den Zeugen gestört und ließen schlussendlich von der Tat ab und flüchteten. Bei beiden Tätern handelt es sich um Männer südosteuropäischen Typs. Einer ist zwischen 160 und 165 cm groß, der andere etwas größer. Zur Tatzeit waren sie mit dunkler Kleidung bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660