Einbruchschutz für Häuser, Wohnungen und Keller: Polizei Nordhessen bietet kostenloses Webinar am 15. März an

Nordhessen: Die Fachberaterinnen und Fachberater für Kriminalprävention beim Polizeipräsidium Nordhessen bieten am 15. März 2023, von 18 bis 20 Uhr, ein kostenloses Webinar zum Thema Einbruchschutz an. Dabei werden sie die Möglichkeiten eines effektiven Schutzes von Häuser und Wohnungen gegen Einbrecher aufzeigen. Da es in den letzten Monaten insbesondere in Kassel aber auch vermehrt zu Einbrüchen in Kellerräume von Mehrfamilienhäuser gekommen ist, wird auch auf darauf eingegangen, wie man den Keller gegen Einbruch schützen kann.

Die Anmeldung zu dem Online-Seminar erfolgt unter dem folgenden Link: https://next.edudip.com/de/webinar/einbruchschutz-fur-hauser-wohnungen-und-keller/1886296

Nach Auto-Aufbruch vor den Augen der Polizei: 25-Jährigem droht Haft

Kassel-Unterneustadt: Der Versuch, ein Auto in der Hafenstraße in Kassel vor den Augen der Polizei aufzubrechen, wurde in der Nacht zum Samstag einem 25-Jährigen zum Verhängnis. Eine Streife konnte den Verdächtigen auf frischer Tat festnehmen. Erst nach der Festnahme wurden drei weitere in der Nacht stattgefundene Auto-Aufbrüche in unmittelbarer Nähe bekannt, wegen derer sich der junge Mann nun ebenfalls verantworten muss. Da der 25-Jährige mit eritreischer Staatsangehörigkeit aktuell keinen Wohnsitz in Deutschland hat und bereits wegen mehreren gleichgelagerten Taten in jüngster Vergangenheit dringend verdächtig ist, droht ihm bis zu einer Hauptverhandlung bei Gericht, die zeitnah im Rahmen eines sogenannten „beschleunigten Verfahrens“ stattfinden soll, die Haft. Noch heute soll er einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Anordnung der Hauptverhandlungshaft entscheidet.

Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, befanden sie sich gegen 3:20 Uhr auf Streife in der Unterneustadt, als ihnen in der Hafenstraße neben einem geparkten Toyota der verdächtige Mann auffiel. Bei genauerem Hinsehen machte sich dieser mit einem Schraubendreher an dem Auto zu schaffen, konnte aber von den Polizisten festgenommen werden, bevor er den Pkw aufbrechen konnte. Wie sich erst später herausstellte, hatte er zuvor bereits Scheiben von drei weitere Autos in der Leipziger Straße eingeschlagen und aus den Fahrzeugen mehrere Handys erbeutet. Diese wurden bei der Durchsuchung des 25-Jährigen aufgefunden und beschlagnahmt. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an und werden von den Beamten der EG 3 der Kasseler Polizei geführt.

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Kassel-Oberzwehren: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Oberzwehren: In der Nacht zum heutigen Montag sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Altenbaunaer Straße in Kassel-Oberzwehren. Anwohner hatten gegen 2:25 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich der Bankfiliale gehört und die Polizei alarmiert. Nach bisherigen Informationen soll es sich um vier männliche Täter gehandelt haben, die mit einer dunklen BMW Limousine vom Tatort geflüchtet sind. Ob sie Geld erbeutet haben, ist bis dato noch nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Durch die Explosion wurden der Vorraum der Bank sowie der Geldautomat erheblich beschädigt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Zur Höhe des Sachschadens können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen am Tatort und die Spurensicherung dauern aktuell noch an.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den geflüchteten BMW geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.