Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Alleinunfall

Eiterfeld. Am Samstag (25.02.), gegen 12.45 Uhr, kam es auf der L 3380 im Bereich Körnbach zu einem Alleinunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg die Landstraße aus Richtung Körnbach kommend in Richtung des Abzweigs zur K148 nach Steinbach. Aus noch unklarer Ursache kam der Fahrer dabei mit seinem Daimler Chrysler am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, berührte mit der Unterseite des Pkw einen Wasserdurchlass und beschädigte einen Leitpfosten. Anschließend kam das Auto in einem angrenzenden Flutgraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt, sodass Öl auf die Fahrbahn sowie in den Flutgraben gelangte. Vor diesem Hintergrund wurden die Straßenmeisterei Hünfeld sowie die Untere Wasserbehörde verständigt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 2.750 Euro. Der 32-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Philippsthal. Am frühen Montagmorgen (27.02.), gegen 5.25 Uhr, ereignete sich auf der B 62 im Bereich Heimboldshausen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einem VW Polo die Eisenacher Straße aus Richtung Friedewald kommend in Richtung Philippsthal. Aus noch unklarer Ursache geriet der Fahrer dabei auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit dem Transporter eines entgegenkommenden 37-Jährigen aus dem Wartburgkreis. Anschließend stieß der Polo-Fahrer frontal mit dem ebenfalls in entgegengesetzte Richtung fahrenden Opel Vivaro eines 54-jährigen Mannes aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen zusammen. Der Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 54-Jährige verletzte sich und suchte eigenständig einen Arzt auf. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von circa 18.500 Euro.

Sachbeschädigungen und Diebstähle aus mehreren Pkw – Polizei sensibilisiert und sucht Zeugen

Homberg (Ohm). In der Nacht zu Sonntag (26.02.) kam es zu mehreren Diebstählen und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Homberger Innenstadt. Im Bereich des Burgrings sowie der umliegenden Straßen entnahm nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein bislang unbekannter Mann aus mehreren Autos Wertgegenstände. Darüber hinaus löste der Täter bei mindestens zwei Fahrzeugen die Handbremsen, sodass diese auf andere Fahrzeuge aufrollten. Wie der Unbekannte in die Fahrzeuginnenräume gelangte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Der genaue Wert des Stehlguts sowie des entstandenen Gesamtsachschadens ist momentan noch unbekannt.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls einen Diebstahl aus ihrem Pkw oder das Lösen der Handbremse ihres im dortigen Bereich abgestellten Fahrzeugs festgestellt haben, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Folgemeldung: Brand in ehemaligem Schulgebäude

Schlitz. In der Nacht zu Sonntag (26.02.), gegen 3.35 Uhr, brannte es in einem ehemaligen Schulgebäude in der Schlesischen Straße, wir berichteten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren Unbekannte zuvor ins Gebäude eingebrochen, indem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten. Im Inneren entzündeten die Täter Papiere, die von der Feuerwehr ins Freie gebracht und gelöscht wurden, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Im ehemaligen Chemieraum entnahmen sie mehrere Behältnisse aus Schränken und warfen diese auf den Boden. Außerdem wurde bei einer Außenlaterne vor dem Gebäude der Glasschirm heruntergeschlagen.

Durch den Brand wurde niemand verletzt, es entstanden jedoch circa 500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat gesprengt

Künzell. In der Straße „Am Hahlfeld“ sprengten Unbekannte am Freitagabend (24.01.), gegen 21.35 Uhr, einen Zigarettenautomaten auf. Dabei wurde ein Metallteil des Automaten gegen ein parkendes Auto geschleudert, das dadurch beschädigt wurde. Die Langfinger entwendeten in der Folge eine noch unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Es entstand zudem Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro. Wie genau die Täter den Automaten aufsprengten, ist momentan noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Polizei. Ein Zeuge konnte zwei Männer und eine Frau beobachten, die sich kurz nach der Tat vom Automaten entfernten. Er beschreibt diese folgendermaßen: Die Männer waren dunkel gekleidet. Einer der jungen Männer hatte eine weiße Tüte bei sich, die junge Frau trug einen weißen Mantel mit Fellkragen. Ob die Personen mit der Tat in Verbindung stehen, müssen die Ermittlungen klären. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bahnhofsgebäude

Hünfeld. Unbekannte brachen am Freitagmorgen (24.02.), gegen 5.50 Uhr, in das Bahnhofsgebäude in der Bahnhofsstraße ein. Die Täter hebelten dazu eine Stahltür auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäftsgebäude

Fulda. In der Marktstraße brachen Unbekannte am Freitag (24.02.) in einen Handyladen ein. Die Täter hebelten die Zugangstür auf und stahlen mehrere Vorführ-Smartphones im Wert von circa 2.400 Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. In der Klingelstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (25.02.), gegen 4.20 Uhr, in eine Gaststätte ein. Die Täter hebelten zwei Fenster des Schnellrestaurants auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und verursachten circa 3.500 Euro Sachschaden. Bei den Ermittlungen haben sich Hinweise auf zwei Täter ergeben, die folgendermaßen beschrieben werden können: Täter 1: männlich, circa 15 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet mit einem hellen, farbigen Kapuzenpullover und einer hellen Jacke, führte einen Rucksack mit sich, Täter 2: männlich, circa 15 bis 25 Jahre alt, normale Statur, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, dunkler Jacke mit Reflektor-Streifen und dunklen Handschuhen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Fulda. Am 20. Februar wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten, in der Schlitzer Straße im Stadtteil Horas in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Zugangstür, verursachten jedoch rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hosenfeld. Ein Einfamilienhaus im Schulpfad wurde am Samstagnachmittag (25.02.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

An mehreren Tankdeckeln gehebelt

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte hebelten zwischen Montag (20.02.) und Donnerstag (23.02.) an den Tankdeckeln von mindestens fünf Fahrzeugen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, die Verriegelungen zu öffnen, um an den Treibstoff zu gelangen. Im Tatzeitraum standen die Pkw im Campingweg. Insgesamt entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne oder denen ebenfalls gleichgelagerte Beschädigungen an ihren Fahrzeugen aufgefallen sind, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Friedhofskapelle

Bad Hersfeld. Die Tür einer Friedhofskapelle in der Straße „Alter Kirchweg“ brachen Unbekannte zwischen Freitagmittag (24.02.) und Samstagvormittag (25.02.) auf. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts aus den Räumlichkeiten entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in gewerbliches Objekt

Bad Hersfeld. Am Sonntagabend (26.02.), gegen 20.45 Uhr, brachen mindestens drei Unbekannte in ein gewerblich genutztes Objekt in der Straße „Badestube“ ein. Nach momentanen Erkenntnissen traten zwei Täter die Tür des Gebäudes ein, während eine dritte Person vor dem Objekt wartete. Als die Einbrecher von einem Zeugen wahrgenommen wurden, der umgehend die Polizei informierte, flüchteten die Unbekannten unerkannt in Richtung Klausturm. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de