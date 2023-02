Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung durch einen 19-Jährigen

Speyer (ots) – Am 24.02.202 gegen 09:50 Uhr kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 41-jährigen Mann in der Eichendorffstraße. Der Streit begann schon in der Wohnung der Mutter des 19-Jährigen und endete schlussendlich nach einer Verfolgung in einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße.

Bei der Verfolgung beleidigte und bedrohte der 19-Jährige den 41-Jährigen derart, dass dieser sich in einem Hauseingang versteckte. Der jüngere Mann konnte den 41-Jährigen allerdings finden.

Da der Ältere die Tür nicht öffnete, schlug der 19-Jährige mit der Faust die Glasfensterscheibe ein. Dabei zog er sich eine stark blutende Wunde an der Hand zu, welche durch den Rettungsdienst versorgt wurde.

Aufgrund des stark alkoholisierten Zustandes des jungen Mannes wurde dieser letztlich auf dem Boden fixiert, da er immer wieder auf den 41-jährigen losgehen wollte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und auf die Dienstelle gebracht. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte er einen Großteil der eingesetzten Beamten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Else-Krieg-Straße informiert. Ein 54-jähriger LKW-Fahrer hatte beim Rückwärtsfahren einen Pfosten touchiert, wodurch Sachschaden an diesem sowie am LKW entstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch ausgehend von dem LKW-Fahrer wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,58 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrzeugführer ohne Führerschein aber mit Drogen und Luftdruckgewehr unterwegs

peyer (ots) – Am 26.02.2023 gegen 19:25 Uhr fiel den Beamten der PI Speyer in der Burgstraße ein 32-Jähriger Fahrzeugführer aufgrund seiner ungewöhnlichen Fahrweise auf. Der Mann fuhr mit dem Pkw seiner Mutter ungewöhnlich weit links und bremste immer wieder ohne äußere Veranlassung leicht ab.

ei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem zeigte er drogentypische Auffallerscheinungen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Schuh ein Tütchen Amphetamin. Im Kofferraum des Pkw konnte ein Luftdruckgewehr festgestellt werden.

Das Fahrzeug hatte, laut eigenen Angaben, ohne Wissen seiner Mutter genutzt. Am Fahrzeug selbst war außerdem der TÜV abgelaufen und der Mann führte auf der Rückbank einen ungesicherten Hund mit sich. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher und dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Kontrollstellen der Polizei

Speyer (ots) – Am Samstag zwischen 11:30-12:00 Uhr betrieben Polizeibeamte eine Kontrollstelle in der Auestraße. Außerdem eine Weitere zwischen 17-17:30 Uhr in der Wormser Landstraße. Hierbei kontrollierten sie 25 Fahrzeuge mit dem Fokus auf einen ordnungsgemäßen Fahrzeugzustand, der Benutzung von einem Handy und fehlendem Sicherheitsgurt.

Im Rahmen der Kontrollen konnten folgende Verstöße festgestellt werden: 2x Sicherheitsgurte nicht angelegt, 1x fehlender Helm bei dem Sozius eines Rollerfahrers und 5 Mängelberichte.

Einbruch in Friseur

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 25.02.2023, 16:30 Uhr bis 26.02.2023, 07:20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einem Friseurgeschäft in der St.-Georgen-Gasse auf. Im Innenbereich des Geschäftes entnahmen die unbekannten Täter einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Speyer (ots) – Seit geraumer Zeit werden im Innenstadtbereich von Speyer eine Serie von Graffiti-Tags festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und geht verschiedenen Hinweisen und Spuren nach.

Weitere Zeugen werden dennoch gebeten sich an die Polizei Speyer zu wenden: Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)