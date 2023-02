Landau: Die Polizei-News

Kletterunfall endet in der BG-Unfallklinik

Landau (ots) – Am Sonntag 26.02.2023 gegen 11.45 Uhr, kam es zum Absturz eines 44-jährigen Mannes, der sich von einer 6 Meter hohen Kletterwand, in der Kletterhalle in Landau, mit leichten Sprüngen abseilte. Eine weitere Person sicherte diesen durch ein Seil mit halbautomatischem Sicherungsgerät.

Den Angaben des Sichernden zufolge, habe diese halbautomatische Sicherung nicht mehr funktioniert, sodass es zum durchrutschten des Seiles durch seine Hände kam und der sich Abseilende aus einer Höhe von ca. 3-4 Metern zu Boden stürzte. Das Ausmaß der Verletzungen ist derzeit nicht bekannt.

Der Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber in die BG Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht. Das halbautomatische Sicherungsgerät wurde zur Prüfung sichergestellt. Ob ein strafrechtliches Verhalten vorliegt, wird noch geprüft.

Erst geklaut und dann Polizeibeamte bedroht

Landau (ots) – Am Samstagvormittag beging ein 34-jähriger Mann einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Dammühlstraße in Landau. Der 34-jährige Beschuldigte packte sich mehrere Artikel im Wert von etwa 65 Euro in seinen mitgeführten Rucksack und bezahlte die Ware beim Passieren der Kasse nicht.

Nachdem der Beschuldigte durch Mitarbeiter des Marktes angesprochen wurde, bedrohte und beleidigte er diese. Während der anschließenden Anzeigenaufnahme bedrohte und beleidigte der Beschuldigte zudem die eingesetzten Polizeibeamte.

Gegen den 34-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und ein Hausverbot für den Supermarkt ausgesprochen.

Zwei Ladendiebinnen auf frischer Tat erwischt

Landau (ots) – Am Freitagnachmittag wurden eine 22-jährige und eine 24-jährige Frau aus dem Kreis Germersheim bei einem Ladendiebstahl in einem Modegeschäft in der Landauer Innenstadt auf frischer Tat erwischt. Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie die beiden Frauen Bekleidungsstücke im Wert von etwa 400 Euro mit in die Umkleidekabine nahmen und im Anschluss die Kasse passieren wollten, ohne die Ware zu bezahlen.

Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass die beiden Beschuldigten die Preisetikette des Diebesguts mittels einer Schere entfernt hatten. Beide Frauen räumten die Tat ein und begründeten ihre Tat aufgrund finanzieller Probleme. Gegen beide Frauen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Landau (ots) – Am gestrigen Abend fiel der Polizei Landau ein Fahrradfahrer in der Ostbahnstraße in Landau auf, der Schlangenlinien fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht, denn der 37-jährige Fahrradfahrer war deutlich betrunken.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Dem 37-jährigen Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Landau (ots) – Am Sonntag, 26.02.23, gegen 18.25 Uhr, wurde der Fahrzeugführer eines Mercedes Sprinters im Stadtgebiet einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden Tests zur Fahrtauglichkeit durchgeführt und hierbei diverse Auffälligkeiten festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf Kokain.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Fahrzeugführer keinen Führerschein vorlegen konnte, wurden weitere Überprüfungen auf der Dienststelle durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass seit 2019 eine Entziehung der Fahrerlaubnis besteht. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Außerdem erwartet ihn eine Anzeige. Da der Fahrzeugführer nicht der Halter ist, wird zudem eine Anzeige gegen den Halter wegen Zulassen des Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgelegt.