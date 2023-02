Vier Fahrzeuge beschädigt

Edesheim (ots) – Unbekannte haben am Freitag (24.02.2023) in der Staatsstraße zwischen 15 Uhr und 22 Uhr vier Fahrzeuge beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde dabei mutwillig der Fahrzeuglack verkratzt.

Hierbei entstand ersten Ermittlungen zufolge ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Zwei Radler zu viel

Annweiler am Trifels (ots) … hatte am gestrigen Nachmittag ein 48-jähriger Fiat-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße getrunken. Der Fiat-Fahrer wurde gegen 17:30 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Queichtalstraße in Annweiler am Trifels einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle gab der 48-jährige Fahrer an, dass er 2 Radler getrunken habe. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,91 Promille. Dem 48-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

Abfahrtskontrollen

A65/Edesheim (ots) – Drei LKW-Fahrern wurde am Sonntagabend (26.02.2023, 20 – 21 Uhr) auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost und West die Weiterfahrt untersagt, weil sie mit 1,46, 1,89 und 2,29 Promille kontrolliert wurden.

Die Fahrer wollten ursprünglich nach Ende des Sonntagfahrverbots um 22 Uhr ihre Tour fortsetzen. Bis zur vollständigen Nüchternheit mussten sie Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere abgeben.

Flüchtiger Traktorfahrer gesucht

Kleinfischlingen (ots) – Am Samstag 25.02.2023 um ca. 15:05 Uhr, befuhr eine 46-jährige PKW-Führerin die L 507 zwischen Kleinfischlingen und der Kreuzung L 507 /L 542. Die PKW-Führerin befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Edesheim. Zu diesem Zeitpunkt war die Fahrbahn durch etliche Parker verengt, welche die „Rallye SÜW“ besuchten.

Da der PKW-Führerin ein großer Traktor samt Anhänger entgegenkam, hielt diese möglichst weit rechts am Fahrbahnrand an, um den Traktorfahrer die Durchfahrt zu ermöglichen. Als der Traktorfahrer den PKW der Geschädigten passierte, touchierte vermutlich das hintere Rad des Anhängers den PKW an der Fahrerseite und beschädigte diesen. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt unbeirrt in Fahrtrichtung Kleinfischlingen fort.

Der Schaden am PKW wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Bezüglich der Beschreibung des Gespannes ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünen Traktor gehandelt haben soll. Auf dem Anhänger soll sich ein Holzaufbau ohne Plane befunden haben.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Gespann geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben melden. Tel.: 06323 9550 E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de.

Laterne umgeknickt und geflüchtet

Bad Bergzabern, Königstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen 24.02.2023, 18.00 Uhr und 25.02.2023, 08.14 Uhr beschädigte vermutlich ein Lkw beim Rangieren in der Königstraße einen Laternenmast. Der gusseiserne Mast ist dabei abgebrochen und die 3 angebrachten Leuchten wurden zerstört.

Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden (ca. 2000 Euro) zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder piabadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in der Lindelbrunnstraße

Vorderweidenthal, Lindelbrunnstraße (ots) – Am frühen Morgen des 25.02.2023 wurden Anwohner gegen 04.15 Uhr, durch laute Geräusche wach und vermuteten einen Einbruch in das gegenüberliegende Haus. Zusätzlich vernahmen sie Stimmgeräusche. Durch die Polizei wurde wenig später das Objekt durchsucht. Die Einbrecher konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest.

Ein Anwohner will in Zusammenhang mit dem Einbruch eine „stämmige Person“ mit Skateboard beobachtet haben.

Tatrelevante Hinweise, insbesondere auf die stämmige Person mit Skateboard, nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.