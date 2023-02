Trunkenheitsfahrt mit 1,68 Promille

Worms (ots) – Die Polizeiinspektion Worms wurde am Sonntag, den 26.02.2023 gegen00:05 Uhr, durch einen aufmerksamen Autofahrer über einen vor ihm Schlangenlinien fahrenden Autofahrer informiert.

Der 47-jährige aus Osthofen befand sich auf dem nach Hause Weg und befuhr hierfür mit seinem Pkw die L439 aus Richtung Herrnsheim kommend in Fahrtrichtung Osthofen und konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Da bei dem Autofahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,68 Promille ergab.

Dem 47-jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Ein Tatverdächtiger nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Worms (ots) – Durch aufmerksame Zeugen wurde die Polizeiinspektion Worms am Samstag, 25.02.2023 gegen 21:45 Uhr, über eine männliche Person in Kenntnis gesetzt, welche im Kirschgartenweg in einem dort befindlichen Baucontainer wühlen und dadurch den Anschein erwecken würde daraus Gegenstände zu entwenden.

Durch die eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte eine dunkel gekleidete männliche Person festgestellt werden, welche in einem Baucontainer stand und dessen Inhalt durchwühlte.

Beim Erblicken der Streifenwagenbesatzung rannte die männliche Person davon und ergriff die Flucht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Täter schlussendlich stellen und festnehmen.

Der Beschuldigte wurde zunächst auf die Polizeiinspektion Worms verbracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Diebstahl und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Weitere Zeugen, welche im besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Schwerer Verkehrsunfall auf der A63 – Person und Hund von Fahrzeug erfasst

A63/Bereich Saulheim (ots) – Auf der A63/Fahrtrichtung Ksiserslautern, kommt es im Bereich der Anschlussstelle zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Person wird auf der Fahrbahn von einem Pkw erfasst. Genauer Sachverhalt und Hintergründe sind zur Zeit unbekannt.

Die Autobahn ist bis auf weiteres gesperrt, der Verkehr wird an der AS Saulheim abgeleitet. Eine ausführliche Meldung folgt, sobald die Aufnahme beendet ist.

Auffahrunfall mit vier PKW

A 61/Bornheim (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten PKW kam es am 25.2.2023 gegen 09:16 Uhr auf der A 61 bei Bornheim. Dort mussten, in Fahrtrichtung Koblenz, mehrere PKW aufgrund des dichten Verkehrs abbremsen. Ein 54-jähriger Fahrer eines PKW erkannte dies zu spät und fuhr auf das letzte abbremsende Fahrzeug auf.

Hierdurch wurden insgesamt 3 Autos vor ihm aufeinander geschoben. Alle PKW außer einem waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden keinerlei Personenschäden. Den Gesamtschaden bei allen beteiligten Autos schätzt die Polizei auf mindestens 11.500 Euro. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei den rechten Fahrstreifen.

Im Rückstau kam es gegen 10:40 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall. Dort fuhr ein 48-jähriger LKW-Fahrer wegen zu geringem Sicherheitsabstand einem vorausfahrenden PKW auf. Auch hier wurde niemand verletzt und beide KFZ konnten ihre Fahrt fortsetzen. den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro, den am LKW auf ca. 200 Euro.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit auf der Fahrbahn liegendem Reifen

PASt Heidesheim (ots) – Am Samstag, den 25.02.2023, kam es gegen 06:09 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt kurz nach der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein PKW über einen auf der Fahrbahn liegenden Reifen. Hierdurch verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mehrmals mit der Leitplanke.

Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Die Fahrbahn musste auf Grund der Verkehrsunfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn von auslaufenden Betriebsmitteln zeitweise gesperrt werden.

Der Eigentümer des auf der Fahrbahn liegenden Reifens ist aktuell noch unbekannt. Zeugen sollen sich bitte telefonisch (Telefon: 06132/950-100) mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung setzen, wenn sie Angaben zu dem Verlierer des Reifens machen können.

Autofahrer missachtet Vorfahrt

Alzey (ots) – Am gestrigen Sonntag 26.02.2023, befuhr kurz nach 14 Uhr ein 83-jähriger in Alzey die Straße „Am Roten Tor“. An der Weinheimer Landstraße bog er, ohne die Vorfahrt einer 69-jährigen Offenheimerin zu beachten, nach links in die Straße in Richtung Weinheim ab.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei kam das Fahrzeug der 69-Jährigen ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet/Zeugen gesucht

Flomborn (ots) – In der Nacht zum Freitag fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Treppengeländer der Flomborner Gemeindehalle. Die Verkehrsmoral des Fahrzeugführers war allerdings nicht sehr stark ausgeprägt, denn er fuhr weg. Dabei war ihm der deutlich sichtbare Schaden wohl egal.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzey zu melden.