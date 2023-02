Neustadt: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Neustadt an der Weinstraße – Vier Verletzte, davon drei leicht, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag, 26.02.2023, auf der Bundesstraße 39, in Höhe des Mitfahrerparkplatz an der Kreisstraße 9.

Ein französischer Mazda Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug, in dem sich noch eine weitere Person befand, die Bundesstraße von Lachen-Speyerdorf in Richtung Neustadt. In Höhe des Mitfahrerparkplatzes wollte er von der Bundestraße auf die Kreisstraße 9 in Richtung Hambach abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 5er BMW Touring Fahrer mit seinem Hybrid, in dem sich ebenfalls noch eine weitere Person befand, die Bundestraße von Neustadt in Richtung Speyer. Der abbiegende Mazda Fahrer übersah den BMW, so dass es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der Mazda um neunzig Grad gedreht und kam quer neben dem BMW zum Stehen. Ersthelfer kümmerten sich um die Insassen. Der Notruf ist automatisch vom BMW über das eCall-System ausgelöst worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bis auf die Beifahrerin des Mazdas alle Personen aus den Unfallfahrzeugen heraus und wurden bereits durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Beifahrerin des Mazda war zwar nicht eingeklemmt konnte aber eigenständig das Fahrzeug nicht verlassen. Sie wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst erstversorgt und dann über die Beifahrertür aus dem Fahrzeug gerettet. Alle vier Verletzen kamen in ein Krankenhaus nach Neustadt und Ludwigshafen.

In Zusammenarbeit mit der Polizei sperrte die Feuerwehr die Bundesstraße, ab dem Autobahn- und Hornbachkreisel. Der Verkehr von der Kreisstraße 9 kommend leitete die Feuerwehr über einen Wirtschaftsweg ab. Weiterhin ließ der Einsatzleiter den Brandschutz sicherstellen und ausgetretene Betriebsstoffe abstreuen. Den Hybrid BMW kontrollierten die Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera auf eine eventuelle Temperaturerhöhung der Batterien. Dies war aber negativ. Nach dem Abtransport der Verletzten und der Unfallaufnahme konnte die Bundesstraße halbseitig in Fahrtrichtung Neustadt geöffnet werden. Die halbseitige Sperrung Richtung Geinsheim blieb aufrecht, da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Da es mit dem Abschleppen des Hybrid BMW Schwierigkeiten durch den beauftragten Abschleppunternehmer gab, zog sich die Arbeit der Feuerwehr längere Zeit hin.

Im Einsatz standen die Feuerwehreinheiten aus Lachen-Speyerdorf, Duttweiler, Geinsheim und das Medienteam. Ebenfalls vor Ort war der Rettungsdienst mit drei Rettungswägen, Notarzt, Abschnitt Gesundheit (Leitende Notärztin, Organisatorischer Leiter) und die Polizei mit Anfangs zwei Funkstreifen.