Carlsberg: Pkw durch Brand beschädigt

Carlsberg (ots) – Am Sonntag, 26.02.2023 gegen 17:50 Uhr, kam es zu einem Brand eines in einer Garage stehenden PKWs in Carlsberg. Bei Eintreffen der Beamten war das Fahrzeug bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die Eigentümer vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte von einem technischen Defekt an dem abgebrannten Fahrzeug auszugehen sein. Weitere Ermittlungen bezüglich der genauen Brandursache erfolgen durch die Kriminalpolizei.