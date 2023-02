Frankfurt-Sachsenhausen: Gitarrenspieler angegriffen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 26. Februar 2023, gegen 01.45 Uhr, hielt

sich ein 47-jähriger Mann in der Paradiesgasse, in Höhe des Anwesens Nummer 38

auf, und spielte dort auf seiner Gitarre. Aus bislang noch unbekannten Gründen

wurde er plötzlich von fünf männlichen Personen mit Schlägen und Tritten

angegriffen. Er setzte sich dagegen mit Pfefferspray zur Wehr und flüchtete in

ein in der Nähe befindliches Lokal. Von dort aus wurde die Polizei verständigt.

Vor Ort konnten von den Polizeibeamten mehrere Personen festgestellt werden, die

auch einer Kontrolle unterzogen wurden. Durch Zeugen wurde die Polizei dabei auf

einen 23-jährigen Mann hingewiesen, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll.

Der 23-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und zum Revier verbracht. Bei

der sich anschließenden Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der

Beschuldigte bei dem Angriff auf den Gitarrenspieler noch einen Stuhl nach

diesem geworfen haben soll. Dabei wurde ein dort geparkter VW Golf beschädigt.

Der Beschuldigte wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mit einem

Platzverweis für das Vergnügungsviertel belegt und danach entlassen.

Der 47-Jährige erlitt bei dem Angriff Prellungen und Schürfwunden und wurde von

der Besatzung eines hinzugezogenen Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Bundesautobahn 66: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 24. Februar 2023, gegen 21.50 Uhr,

befuhren ein 27-Jähriger mit seinem BMW X7, ein 28-Jähriger mit seinem BMW iX3

und eine 48-jährige Frau mit ihrem Peugeot 206 die BAB 66 in Fahrtrichtung

Wiesbaden. Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sie sich zwischen der

Anschlussstelle Kelkheim und der Anschlussstelle Frankfurt-Zeilsheim. Dabei

befuhren der 27-Jährige den linken Fahrstreifen, der 28-Jährige den mittleren

Fahrstreifen und die 48-Jährige den rechten Fahrstreifen. Als der 28-Jährige auf

die linke Fahrspur wechseln wollte, kam es zum Zusammenprall mit dem BMW X7, der

dem BMW iX3 ins Heck prallte. Danach schleuderte der X7 über die Fahrbahn und

prallte mit dem Peugeot zusammen. Diese beiden Fahrzeuge verkeilten sich und

schleuderten schließlich nach links in die Mittelschutzplanke, wo sie zum

Stillstand kamen. Der iX3 kam quer auf der linken Fahrspur zum Stehen. An den

drei beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die

Schadenssumme beziffert sich auf zusammen etwa 163.000 EUR. Der 27-jährige

Fahrer des X7 wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso die 48-jährige

Fahrerin des Peugeot. Der 28-jährige Fahrer des iX3 wurde schwer verletzt, eine

27-jährige Mitfahrerin ebenfalls schwer verletzt, eine weitere Mitfahrerin, 26

Jahre alt, wurde leicht verletzt. Die BAB 66 musste ab 22.00 Uhr in

Fahrtrichtung Wiesbaden voll gesperrt werden. Ab 22.35 Uhr konnte zumindest der

rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Frankfurt-Westend: Brand im Senckenberg Naturmuseum

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 25. Februar 2023, gegen 00.45 Uhr, kam

es im Senckenbergmuseum zu einem Brand. Dabei handelte es sich um einen

Kabelbrand im Keller des Museums, welcher hinter einer Wand loderte. Das Feuer

konnte von der Feuerwehr schnell erstickt werden und griff auf keine weiteren

Räume über. Allerdings wurde das Gebäude stark verraucht. Personen wurden nicht

verletzt, die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Frankfurt-Eckenheim: Tätliche Auseinandersetzung – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (fue) Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren waren am

Freitag, den 24. Februar 2023, gegen 17.10 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die

Sigmund-Freud-Straße.

Gemäß ihren Angaben trafen sie dort in Höhe der Hausnummer 77 auf drei ihnen

unbekannte Männer, mit denen es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung

kam. In deren Verlauf wurden die beiden Geschädigten jedoch geschlagen, mit

Pfefferspray besprüht und durch Messerstiche verletzt. Während der 17-Jährige

dabei lediglich leicht verletzt wurde, musste der 16-Jährige in ein Krankenhaus

verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Täter flüchteten schließlich mit einem weißen Kleinwagen in unbekannte

Richtung. Die Geschädigten begaben sich in ein in der Nähe befindliches

Vereinsheim, von wo aus um Hilfe telefoniert wurde.

Täterbeschreibung:

Täter: etwa 16 Jahre alt, ca. 164 cm groß, schwarze Hautfarbe. Bekleidet mit

einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose und einer Kappe.

Täter: Etwa 28 Jahre alt, ca. 172 cm groß, „massiges“ Erscheinungsbild.

Dunkle Haare, Vollbart. Insgesamt schwarz gekleidet, trug eine Jeans.

Täter: Etwa 170 cm groß, schwarz gekleidet, mit Jeans und Mütze.



Personen, welche zu diesem Vorkommnis oder zu dem benutzten Kleinwagen

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069-75551199 in Verbindung zu setzen.

Feuer in Museum und in Kfz-Betrieb fordern nahezu zeitgleich die Feuerwehr

Frankfurt am Main (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25.02.2023 wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main gegen 0:22 Uhr, aufgrund der Auslösung einer Brandmeldeanlage, zu einem Museum in der Senckenberganlage gerufen.

Während der Erkundung im Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte eine Verrauchung und offene Flammen in einem Nebenraum im Erdgeschoss festgestellt. Dort brannte es im Bereich einer Elektroverteilung. Umgehend forderte der Einsatzleiter weiteres Personal an die Einsatzstelle nach. Zeitgleich wurde, durch einen mit Atemschutzgeräten und einem Strahlrohr ausgerüsteten Trupp, mit der Brandbekämpfung begonnen. Wenige Minuten später konnte bereits gemeldet werden, dass das Feuer unter Kontrolle ist. Danach wurden durch einen weiteren Trupp Wandverkleidungen an der Brandstelle entfernt und das Feuer endgültig gelöscht. Zeitgleich wurde bereits mit der Entrauchung des betroffenen Bereichs begonnen. Bedingt durch die Gebäudestruktur stellten sich die Entrauchungsmaßnahmen als umfangreich und zeitintensiv dar. Mehrere mobile Lüfter mussten durch die Feuerwehr eingesetzt werden, damit der Brandrauch entfernt werden konnte.

Insgesamt waren zu Spitzenzeiten 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 2, 21 und 1 mit sechs Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Um ca. 02:28 Uhr war der Einsatz beendet.

Während der Einsatz in der Senckenberganlage noch lief, wurden gegen 1:38 Uhr weitere Feuerwehrkräfte zu einem Kfz-Betrieb in die Mainzer Landstraße alarmiert. Dort hatte zunächst ebenfalls die Auslösung einer Brandmeldeanlage die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Durch die ersten Einheiten wurde bereits kurz nach dem Eintreffen vor Ort ein Brand in dem Objekt festgestellt. Daraufhin wurden weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Griesheim alarmiert. Im Werkstattbereich des Betriebs brannten mehrere Fahrzeuge. Mit drei Strahlrohren wurde sofort die Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff eingeleitet. Die Löscharbeiten zeigten schnell Wirkung und so konnte gegen 02:44 Uhr „Feuer aus!“ gemeldet werden. Die Entrauchung sowie die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis ca. 04:28 Uhr an. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

An der Einsatzstelle in der Mainzer Landstraße waren in Summe 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen tätig.

Bei beiden Einsätzen blieb es bei Sachschäden und es wurde niemand verletzt. Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können in beiden Fällen seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Frankfurt-Gallus: Durch Messerstich verletzt

Frankfurt (ots) – (dk) Ein 20-jähriger Mann befand sich nach dem Besuch einer

Moschee in der Kriegkstraße am heutigen Mittag zu Fuß unterwegs in Richtung der

Frankenallee. Den ersten Ermittlungen nach traf er an der Straßenecke

Frankenallee/Kriegkstraße auf zwei Männer, die sich offensichtlich stritten. Als

er schlichtend eingreifen wollte, stieß ihm ein unbekannter Mann von hinten mit

einem Messer in den Oberkörper. Der glücklicherweise nur leicht Verletzte wurde

zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zwei bislang unbekannte

Personen, darunter der Täter, flüchteten vom Tatort.

Aufgrund der unklaren Motivlage und der Flucht in Richtung einer Moschee in der

Kriegkstraße, konnte im Rahmen der Fahndung nicht ausgeschlossen werden, dass

die beiden Unbekannten die Räumlichkeiten dieser betreten hatten. Zum Schutz der

Gemeindemitglieder wurde die Moschee daraufhin, auch unter Einbindung von

Spezialkräften, durchsucht. Die unbekannten Personen konnten nicht festgestellt

werden. Während der Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Kriegkstraße für den

Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt werden. An weiteren, im Nahbereich

befindlichen Moscheen, wurden ebenfalls temporär polizeiliche Präsenzmaßnahmen

ergriffen. Die Fahndungsmaßnahmen blieben bis zur Einsatzbeendigung ohne Erfolg.

Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Die Ermittlungen zum

Messerangriff dauern an. (D100-REE)