Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Am Samstag, den 25.02.2023 ab 13.00 Uhr war die Polizei aus Rotenburg an der Fulda mit der Suche nach einem 39-jährigen, vermissten Mann aus Wildeck beschäftigt. Eine Bekannte meldete den 39-jährigen als vermisst, da dieser in den frühen Morgenstunden das Haus verließ und Anhaltspunkte dafür bestanden, dass er medizinischen Hilfe bedarf. Da die Suche in einem schwer zugängigen Waldstück stattfand, wurde die Polizei bei der Suche durch die Rettungshundestaffel Hessen Ost e.V. unterstützt. Dank der hervorragenden Spürnasen der beiden eingesetzten Fährtenhunde „Gordon“ und „Duke“, konnte der Vermisste stark unterkühlt in dem Waldstück aufgefunden werden. Vor Ort wurde der Mann durch hinzugerufene Rettungskräfte medizinisch erstversorgt.

Verkehrsunfall in der Frankfurter Straße in Fulda mit drei Beteiligten

Am Samstag (25.02.), gegen 11 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall in der Frankfurter Straße mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 45-jährige Neuhoferin musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihr fahrende Fliedenerin erkannte dies rechtzeitig und bremste ihren Hyundai ab. Die dahinterfahrende 23-jährige Fuldaerin wiederum erkannte dies zu spät und fuhr auf das vor ihr befindliche Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai noch auf den PKW der Neuhoferin geschoben. Zum Glück blieben alle Beteiligten bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.0000 Euro.

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten in der Mehlerstraße in Fulda

Am Freitag (24.02.), um 20.30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fuldaer die Künzeller Straße und bog in zu engem Bogen in die Mehlerstraße ein und streifte hierbei einen entgegenkommenden Polo. Der 20-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste sich mit Prellungen ins Klinikum nach Fulda begeben. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt.

Paketauslieferer touchiert Fußgänger beim Ausparken in der Faustinusstraße in Fulda

Nachdem ein 21-jährer Paketzusteller am Freitag (24.02.), gegen 12.30 Uhr in der Faustinusstraße in Fulda ein Paket ausgeliefert hatte, wollte dieser mit seinem weißen Peugeot aus der Parklücke ausparken. Hierbei fuhr dieser rückwärts und übersah offenbar einen hinter dem Fahrzeug laufenden Fußgänger. Der 69-jährige Künzeller stürzte zu Boden und wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt, da er sich diverse Verletzungen zugezogen hatte. Der entstandene Sachschaden kann als unerheblich angesehen werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Alsfeld. Am 25.02.23, gegen 16.25 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 254 zwischen Schrecksbach und Eudorf ein schwerer Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen. Eine 75 jährige PKW Fahrerin aus Baden Baden befuhr mit ihrem PKW die Bundesstraße von Schwalmstadt in Richtung Alsfeld. Ein 33 jähriger PKW Fahrer aus Hofheim /TS befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider PKW. Die 75 jährige PKW Fahrerin wurde in ihrem PKW eingeschlossen und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Alsfeld befreit werden. Der Fahrer sowie die Beifahrerin des entgegenkommenden PKW konnten sich eigenständig aus ihrem PKW befreien. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 20.000 Euro geschätzt wird. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Zur Bergung und Versorgung der Unfallbeteiligten waren ein Notarztwagen, drei Rettungswagen sowie 5 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Alsfeld im Einsatz.