Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Autoaufbrecher in Obertshausen

In der Nacht von Freitag zum Samstag wurden in Obertshausen, nahe der B 448, mehrere Autos aufgebrochen. Auf dem Parkplatz der Leipziger Straße bei der Fußgängerbrücke über die Bundesstraße wurden zwei hochwertige Daimler-Fahrzeuge angegangen. Bei den beiden schwarzen Karossen wurden die Scheiben eingeschlagen und sowohl die Scheinwerfer fachgerecht ausgebaut, wie auch aus dem Innenraum Gegenstände entwendet. Auf der Hausener Seite der Brücke, in der Frankfurter Straße, verschwand nach ähnlichem Muster aus einen blauen 3er BMW das Lenkrad. In allen Fällen werden die Schäden im vierstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei in Offenbach prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht und bittet Personen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Verkauf eines Mobiltelefons geht schief – Offenbach

Das hat sich der Besitzer eines lilafarbenen IPhones sicherlich anders vorgestellt, als er sich am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, in der Pfarrgasse mit einem Interessenten traf, um diesem sein Telefon zu verkaufen welches er zuvor auf ebay Kleinanzeigen inseriert hatte. Statt ihm den Kaufpreis zu übergeben, schlug der Mann zu und flüchtete mit dem Handy. Der Täter war 175 bis 180cm groß, hatte eine schlanke Statur und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt – Mühlheim

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag, gegen 17.40 Uhr, auf der Friedensstraße, in Höhe der Agip Tankstelle, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 17-jährige Fahrer einer Kawasaki wurde hierbei schwer verletzt. Neben dem Krad und dem VW Passat wurde auch ein geparkter BMW beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 43 in Richtung Hanau komplett gesperrt werden.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Mühlheim unter der Telefonnummer 06108 60000.

Bereich Main-Kinzig

Einbruch in Vereinsheim – Großauheim

Am Freitag, um 00.40 Uhr, war ein Vereinsheim im Alter Kahler Weg Ziel eines Einbruchs. Um in das Gebäude zu gelangen, wurde die Zugangstür aufgehebelt und anschließend die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurde der Täter, der circa 180cm groß und schlank war, von einer Kamera aufgezeichnet. Zudem trug er helle Schuhe, eine schwarze Jacke und führte einen hellen Rucksack mit sich. Ob der Einbrecher etwas entwenden konnte, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 08161 100-123.