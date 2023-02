Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Landgrafenstraße Tatzeit: Freitag, 17.02.2023, 08:00 Uhr bis Samstag, 25.02.2023, 19:50 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus. Ein oder mehrere unbekannte Täter kletterten auf den Balkon der Wohnung des Geschädigten. Dort warfen sie das Balkonfenster mit einem Stein ein und öffneten durch das entstandene Loch die Balkontür. Sie betraten die Wohnung und entwendeten diversen Schmuck. Im Anschluss daran entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000,- Euro geschätzt. Die Polizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06172 120-0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Eichäckerstraße Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 18:54 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es im Bereich der Eichäckerstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter begaben sich ungesehen auf die rückwärtige Seite des Einfamilienhauses und versuchten die dortige Terrassentür aufzuhebeln. Scheinbar wurden sie bei der Ausführung der Tat gestört, denn sie ließen von der Tat ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt. Die Polizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06172 120-0 entgegen.

Unbefugte Spritztour mit Minibagger endet im Feld

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Stierstädter Straße, Bahnhof Stierstadt Tatzeit: 25.02.2023, 22:33 Uhr

Am Samstagabend gelang es einer unbekannten Personengruppe einen „Bobcat“-Minibagger zu starten und diesen eine Strecke von ca. 150m, über einen Feldweg zu bewegen. Bei dem Vorhaben wurde ein Weidezaun einer nahegelegenen Schafweide beschädigt. Der Zaun konnte von der eingesetzten Streifenwagenbesatzung provisorisch wieder aufgestellt werden. Der Minibagger soll durch die Spritztour, nach aktuellen Erkenntnissen, nicht beschädigt worden sein und wurde auf dem Feld zurückgelassen. Der entstandene Sachschaden am Zaun wird auf 100,- Euro geschätzt.

Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel, unter der 06171/6240-0, mitteilen.

Sachbeschädigung in Gaststätte

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Holzweg-Passage, „Das Boot“ Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 23:56

Eine vermeintlich 5-köpfige Personengruppe soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Toilettenräume der Gaststätte „Das Boot“ in Mitleidenschaft gezogen haben. Demnach soll die Gruppe eine Toilettenkabine eingeschlagen und Seifenspender sowie ein Waschbecken abgeschlagen haben. Die Gruppe verließ im Anschluss die Örtlichkeit, ohne dort zu verweilen oder eine Bestellung aufgegeben zu haben. Die Personen werden wie folgt beschrieben: – 5 junge Männer – alle zwischen 18 und 21 Jahre alt – 2x schwarz rote Jacke, sonst schwarze Jacken – alle in Jeans – eine Person mit Bart Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000,- Euro geschätzt. Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg, unter der 06172/120-0, mitteilen.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Buchenweg Tatzeitraum: Freitag, 24.02.2023, 17:30 Uhr bis Freitag, 24.02.2023, 19:40 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu einem Reihenhaus. Dort konnte unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet werden. Der an der Terrassentür entstandene Sachschaden wird auf 1.000,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diebstahls von Fahrrädern

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Am Schafhof Tatzeitraum: Samstag, 18.02.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 20.02.2023, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter betraten mutmaßlich über den rückwärtigen Gartenbereich das Grundstück und entwendeten zwei verschlossene Fahrräder der Marken Cube und Pegasus, welche an der Terrasse angelehnt standen. Darüber hinaus wurde eine Säge der Marke Bosch entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sachbeschädigung

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Steinweg Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 19:40 Uhr

Eine unbekannte Person warf insgesamt drei Steine gegen ein Balkonfenster eines Mehrfamilienhauses. Das Fenster hielt dem nicht stand und ging zu Bruch. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000,- Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruchsdiebstahl in Discounter

Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 23:21 Uhr

Tatort: 61276 Weilrod, Talaue, Discounter

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unberechtigten Zugang zu dem Netto-Markt durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters. Anschließend betraten die unbekannten Täter hierdurch die Personalräume sowie einen Büroraum/Tresorraum des Marktes. Die Tür zum Büroraum/Tresorraum beschädigten die Täter hierbei. Aus diesem Raum entnahmen sie zwei Bananenkisten mit mehreren Zigarettenstangen unterschiedlicher Marken. Die Anzahl sowie der Sachwert sind derzeit noch nicht bekannt. Der Verkaufsraum wurde durch die Täter nicht betreten. Nach der Tat verließen sie den Markt durch das zuvor aufgehebelte Fenster und flüchteten über die Wiese im rückwärtigen Bereich zur Bundesstraße 275. Von dort flüchteten sie vermutlich mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahem kam es zum Einsatz eines Polizeihubschraubers im Bereich des umliegenden Waldgebietes.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1200,- Euro geschätzt. Die Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 9208-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 18:10 Uhr bis Samstag, 25.02.2023, 19:55 Uhr Tatort: 61250 Usingen, Bartholomäus-Arnoldi-Straße

Ein bislang unbekannter Täter gelangte fußläufig in den rückwärtigen Bereich einer Doppelhaushälfte. Hier versuchte er sich über die Terrassentür, durch hebeln mit einem unbekannten Hebelwerkerzeug Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Während der Tatausführung wurde der Täter scheinbar gestört und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Zu der Personenbeschreibung kann folgendes gesagt werden:

männlich

komplett dunkel gekleidet

Die Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 9208-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 08:28 Uhr

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Bahnhofstraße

Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein Friseurgeschäft, welches sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet. Bislang unbekannte Täter schlugen die seitliche Schaufensterscheibe des Friseurgeschäfts mit einem tatorteigenen Pflasterstein ein und betraten durch die zerstörte Scheibe das Tatobjekt. Hier durchsuchten sie die Kasse im Eingangsbereich, in der sich jedoch kein Geld befand. Die Täter verließen im Anschluss ohne Diebesgut das Objekt auf selbigem Wege, wie das Objekt betreten wurde und flüchteten in unbekannte Richtung. Es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Die Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 9208-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Umspannwerk

Tatzeit: Donnerstag, 23.02.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 24.02.2023, 12:00 Uhr Tatort: 61267 Neu-Anspach, Usinger Straße

Ein bislang unbekannter Täter schnitt mittels eines unbekannten Schneidewerkzeuges ein Stück eines, rückwärtig gelegenen, Zaunes auf. Im Anschluss betrat er vermutlich das Gelände. Auf dem Gelände befinden sich eine Vielzahl von Kabeln. Entwendet wurde bislang nichts. Vermutlich wurde der Täter gestört. Der Sachschaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt.

Die Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 9208-0 entgegen.

Diesel- und Kennzeichendiebstahl von Radlader

Tatzeit: Mittwoch, 22.02.2023, 12:00 Uhr bis Freitag, 24.02.2023, 11:00 Uhr Tatort: 61276 Weilrod-Emmershausen, Gemündener Straße

Bislang unbekannte Täter überwanden die Sicherung eines Tankdeckels eines Baustellenfahrzeuges unter Zuhilfenahme eines unbekannten Werkzeuges und entwendete den darin enthaltenen Diesel. Weiterhin entwendeten sie beide Kennzeichen. Auch zwei Alu-Auffahrrampen für kleine Bagger, welche mittels Spanngurten auf der Ladefläche befestigt waren, wurden entwendet. Zuletzt entwendeten die Täter auch den Kraftstoff eines Radladers. Die Tankkappe war nicht extra gesichert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

Die Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 9208-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Unfallort: Gemarkung 61381 Friedrichsdorf, L3057 / L3204 Unfallzeit: Freitag, 24.02.2023, 18:16 Uhr

Die 31-jährige Unfallverursacherin stand auf der L3057 aus Köppern kommend an der Kreuzung L3057 / L3204 an einer Rot zeigenden Lichtzeichenanlage, um geradeaus in Richtung Friedrichsdorf zu fahren. Der 19-jährige Geschädigte stand an der gleichen Kreuzung auf der L3204 aus Rosbach kommend an der für ihn ebenfalls Rot zeigenden Lichtzeichenanlage, um links auf die L3057 einzubiegen und ebenfalls in Richtung Friedrichsdorf zu fahren. Nachdem die Lichtzeichenanlage für den Geschädigten auf Grün umsprang, fuhr dieser auf die L3057 in Richtung Friedrichsdorf. Zeitgleich sprang die Lichtzeichenanlage aus Sicht der Unfallverursacherin für Linksabbieger auf Grün, wodurch sie fälschlicherweise annahm, dass die Geradeausspur ebenfalls Grün habe. Sie fuhr ebenfalls an und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden PKW. Dabei wurden sowohl die Unfallverursacherin, als auch der Geschädigte leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren im weiteren Verlauf nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Unfallort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Seedammweg / Am Elisabethenbrunnen Unfallzeit: Samstag, 25.02.2023, 16:37 Uhr

Der 18-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW den Seedammweg aus Richtung Weinbergsweg in Richtung Kaiser-Friedrich-Promenade. Die 17-jährige Geschädigte befuhr mit ihrem Fahrrad den Seedammweg in entgegenkommender Richtung. Im Einmündungsbereich der Straße „Am Elisabethenbrunnen“ beabsichtigte der Unfallverursacher zu Wenden und übersah dabei die entgegenkommende Fahrradfahrerin. Diese stieß mit ihrem Vorderrad gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte daraufhin. Die Fahrradfahrerin wurde leichtverletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 250,- Euro geschätzt.