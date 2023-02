Verdächtige Person läuft hinter Mädchen her

Tatort: 65549 Limburg, Parkstraße bis Bahnhofsplatz

Tatzeit: Fr.: 24.02.2023, 12:55 Uhr – 13:10 Uhr

Am Freitagnachmittag erschien die Mutter eines 12-jährigen Mädchens aus Limburg auf dem Polizeiposten am Bahnhof und gab an, dass ihre Tochter und eine Freundin auf dem Weg von der Theodor-Heuss-Schule bis zum Bahnhof von einer männlichen Person verfolgt wurden. Am Bahnhof habe man noch eine Weile an der gleichen Stelle gestanden und auch dort seien sie weiter von dem Mann beobachtet worden. Schließlich sei er durch die Unterführung in Richtung Südseite Bahnhof davon gegangen. Die Mädchen beschrieben den Mann wie folgt:

Ca 25-35 Jahre

ca. 170 cm groß

3-Tage Bart

beige Hose

schwarze Jacke

Hinweise werden bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: In der Au, 65611 Brechen-Werschau

Unfallzeit: 24.02.2023, 17:48 Uhr

Am Freitagabend kam es in Werschau zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Außenfensterbank und die Hausfassade eines Hauses „In der Au“ leicht beschädigt wurden. Aufgrund der vor Ort durch die Streife festgestellten Spuren handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug sehr wahrscheinlich um einen Lkw. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung in der Discothek Empire

Tatort: Elzer Straße, 65556 Limburg, Discothek Empire

Tatzeit: Sa. 25.02.2023, 04:21 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Discothek Empire zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen aus Bad Schwalbach und einem 30-jährigen aus Limburg. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung schlug der 39-jährige dem 30-jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und schubste ihn, so dass er stürzte und sich dabei am Knie verletzte. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden alle Beteiligte vor Ort entlassen. Der Geschädigte begab sich daraufhin selbständig zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen den 39-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Schwere Brandstiftung

Tatort: Clemens-Bruckner-Straße, 65551 Lindenholzhausen

Tatzeit: Sa. 25.02.2023, 08:30 Uhr

Am Samtagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Lindenholzhausen zu einem Brand im Wohnzimmer einer Wohnung im Erdgeschosses. Nach ersten Ermittlungen hat ein jugendlicher Hausbewohner im Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung eine Mülltüte in Brand gesetzt. In dem Mehrfamilienhaus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes 14 Personen. 7 Personen konnten sich eigenständig aus dem Haus retten. Weitere 7 Personen mussten durch die Feuerwehr mit Drehleitern aus dem Obergeschoss gerettet werden, da die Fluchtwege verraucht waren. Durch das Schnelle Eintreffen und Handeln der Rettungskräfte konnten alle Personen unverletzt aus dem Objekt gerettet werden. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000EUR geschätzt. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Personen wurden durch die Stadt Limburg in Hotels untergebracht, bis sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Eingesetzt waren starke Kräfte der Feuerwehren Limburg, Lindenholzhausen und Eschhofen, sowie Einsatzkräfte der Rettungsleitstelle Limburg und der Polizei Limburg und Weilburg, sowie der Bundespolizei.

Gefährliche Körperverletzung in der Altstadt Limburg

Tatort: 65549 Limburg, Kornmarkt und angrenzende Straßen

Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 20:12 Uhr

Zur Tatzeit wurde der 34jährige Geschädigte aus Weilrod von einer Gruppe von etwa 10-15 Personen in der Sackgasse beleidigt und auch mit einem Ei beworfen. Anschließen flüchtete die Personengruppe in verschiedenen Richtungen. Der GS lief den flüchtenden Personen nach und konnte am Kornmarkt, einen von ihnen stellen.

Beim Warten auf die herbeigerufene Streife kamen einige der Personen zurück und attackierten den Geschädigte mit Schlägen und Tritten. Anschließend flüchteten sie wieder.

Der Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Eine Beschreibung der unbekannten Täter konnte nur in Teilen erfolgen.

Eine der Personen war männlich, Anfang 20, hatte kurze dunkle Haare, war athletisch gebaut, ca. 180cm groß und kräftig. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, weiße Sneakers und schwarzer Hose.

Ein weiterer UT trug einen weißen Pullover, eine rote Weste und eine weiße Skimaske.

Zu den anderen Tätern konnte keine brauchbare Beschreibung abgegeben werden.

Die Polizei Limburg bittet um Mithilfe und ruft eventuelle vorhandene Zeugen auf, sich bei der Polizeidienststelle Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 zu melden.

Verkehrsunfallflucht Parkplatz Hallenbad Offheim

Tatort: 65555 Limburg-Offheim, Am Hallenbad- Parkplatz

Tatzeit: Donnerstag, 23.02.2023, 15:15 Uhr bis 16:30 Uhr

Während eines Hallenbadbesuches am 23.02.2023, wurde der geparkte silberfarbene Citroen C3, des Geschädigte aus Eschhofen, beschädigt.

Die Polizei Limburg bittet um Mithilfe und ruft eventuelle vorhandene Zeugen auf, sich bei der Polizeidienststelle Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 zu melden.