Main-Taunus: Die Polizei-News

Täterfestnahme nach versuchtem Einbruchdiebstahl

Hattersheim am Main, An der Ölmühle,

Samstag, 25.02.2023, 03:15 Uhr

(ll) In der vergangenen Nacht kam es in Hattersheim zur Festnahme eines Täters, nachdem dieser versuchte in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen.

Ersten Ermittlungen zur Folge meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses, in der Straße An der Ölmühle, gegen 03:15 Uhr, dass aktuell versucht werde in seine Wohnung einzubrechen. Die Alarmanlage habe die beiden Einbrecher jedoch zur Flucht gezwungen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte einer der beiden Einbrecher durch eine Streife der Polizeistation Hofheim gestellt und festgenommen werden. Der Anrufer beschrieb den zweiten Täter als männlich, etwa 20 – 30 Jahre alt, etwa 180 – 185cm groß, vermutlich Brillenträger und mit einer dunklen Daunenjacke, einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Umhängetasche bekleidet.

Die Suche nach dem zweiten Täter dauert weiter an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen.

Pkw mutwillig beschädigt

Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße,

Donnerstag, 23.02.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 24.02.2023, 13:00 Uhr

(ll) Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag wurde in Hofheim ein Hyundai i20 von einem unbekannten Täter beschädigt. Nach Angaben der Geschädigten, habe diese ihren weißen Pkw am Donnerstag gegen 17:00 Uhr in der Elisabethenstraße abgestellt und sei am Donnerstag gegen 13:00 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug gekommen. Hier habe sie ihre Reifen zerstochen und die Autospiegel abgetreten vorgefunden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Unfallflucht in Marxheim

Hofheim, Marxheim, Eddersheimer Straße,

Freitag, 24.03.2023, 08:40 Uhr bis Freitag, 24.02.2023, 10:40 Uhr

(ll) Wie der Polizeistation in Hofheim am Freitag bekannt wurde, kam es in den Morgenstunden zu einer Verkehrsunfallflucht in Marxheim. Wie der Geschädigte mitteilte, habe er seinen Pkw am Freitag gegen 08:40 Uhr in der Eddersheimer Straße abgestellt und sei gegen 10:40 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt. In diesem Zeitraum sei sein Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden und die unfallverursachende Person habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. An dem grauen VW Golf entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 1.200 Euro.

Der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Ohne Führerschein im Straßenverkehr unterwegs

Hattersheim am Main, Eddersheim, Giselherstraße, Freitag, 24.02.2023, 14:30 Uhr

(ll) Am Freitag gegen 14:30 Uhr wurde durch eine Hofheimer Streifenbesatzung ein Opel Astra in der Giselherstraße in Eddersheim kontrolliert. Als die Beamten den Fahrzeugführer hinsichtlich seiner Fahrerlaubnis überprüften, gab der 60-jährige gegenüber den Beamten an, bereits seit knapp 15 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr zu besitzen.

Die Fahrt war somit für den Hattersheimer beendet und es wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.