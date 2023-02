Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Grünstadt – Verkehrsunfall mit Flucht – 1

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 21.02.2023, um 16:30 Uhr, befuhr eine 85-jährige Fahrerin eines VW Golfs die Obersülzer Straße von Obersülzen in Fahrtrichtung Grünstadt Zentrum. Auf der Obersülzer Brücke kam ihr ein blauer Kleinwagen entgegen, welcher im Kurvenbereich auf ihre Fahrbahn kam und das Fahrzeug der 85-jährigen Frau touchierte. Durch die Kollision löste sich u.a. die Heckstoßstange des VWs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro an ihrem VW. Der blaue Kleinwagen fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Obersülzen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 -93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht – 2

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 21.02.2023, parkte ein 36-jähriger seinen weißen VW Touran gegen 13:00 Uhr in der Obersülzer Straße, im Einmündungsbereich zur Straße „Verladeplatz“, in Grünstadt am Fahrbahnrand. Als der PKW-Fahrer gegen 22:00 Uhr wieder zu seinem PKW zurücklief, stellte er einen erheblichen Schaden auf der linken Fahrzeugseite fest. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Schaden durch ein rotes, ausparkendes Fahrzeug der Stellplätze gegenüber verursacht wurde. Der Schaden am VW Touran wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 – 93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Wattenheim: Einbruch in Pfarrheim

Wattenheim (ots) – In der Nacht vom 24.02.2023 auf den 25.02.2023 wurde in das Pfarrheim der katholischen Kirche in Wattenheim eingebrochen. Die Polizei konnte im Rahmen der Tatortaufnahme ein aufgehebeltes Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes feststellen, durch welches die bislang unbekannte Täterschaft in das Objekt gelangte. Da der Raum u.a. für Seniorentreffen und andere Veranstaltungen genutzt wird, werden dort glücklicherweise keine wertvollen Gegenstände gelagert. Es konnte lediglich ein einstelliger Betrag aus der Kaffeekasse entwendet werden. Der Sachschaden hingegen liegt laut Schätzungen der Polizei bei ca. 1500 Euro. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei durchgeführt und dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 – 93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt, Lambrecht, Weidenthal: Erneute Trunkenheitsfahrt auf der B 39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 25.02.2023, wurde der Polizeiinspektion Neustadt/W. gegen 23:55 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt zwischen Neustadt/W. und Lambrecht auf der dortigen B 39 gemeldet. Das gemeldete Fahrzeug konnte durch eine Streifenwagenbesatzung in Weidenthal gestellt werden. Die 47-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich Westpfalz hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 Promille. Aufgrund diverser Auffallerscheinungen in Bezug auf die Fahrweise wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eröffnet und der Führerschein sichergestellt, sowie die Fahrzeugführerin zum Zwecke der Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen.

Sollte es weitere Verkehrsteilnehmer geben, welche durch die Fahrerin gefährdet wurden, so können diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der unten bezeichneten Adresse / Telefonnummer wenden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):