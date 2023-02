Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Neustadt/Weinstraße OT Gimmeldingen (ots) – In der Nacht vom 25.02.2023 auf den 26.02.2023 gegen 04:40 Uhr wird der hiesigen Polizeiinspektion ein Verkehrsunfall in Neustadt/W. OT Gimmeldingen gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein 18-jähriger polnischer Staatsbürger und dessen 21-jähriger Freund einen PKW-Schlüssel an einem Hoftor steckend vorfanden und daraufhin das dazugehörige Fahrzeug. Der 18-Jährige nutzte die Gelegenheit und setzte sich sodann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und mit 0,61 Promille an das Steuer des PKW und fuhr wenig später gegen eine Laterne. Der 18-Jähige, welcher keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt, flüchtete hieraufhin mit seinem Freund und konnte im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen im Ortsbereich festgestellt werden. Beide Personen wurden für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Am unbefugt benutzten PKW entstand erheblicher Sachschaden. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eröffnet

Neustadt: Mehrere Einbrüche in Gartenhäuser

Neustadt/Weinstraße OT Lachen-Speyerdorf (ots) – Mehrere Einbrüche in Gartenhäuser wurden am Samstag, 25.02.2023, im Bereich des Hambacher Wegs in Neustadt/Wstr. festgestellt. Es wurden mehr als ein Dutzend Gartenhäuser und mehrere Wohnwägen aufgebrochen. Aus diesen wurden mehrere Gegenstände entwendet. Es konnten im Rahmen der polizeilichen Spurensicherung mehrere Spuren festgestellt und gesichert werden. Aufgrund des umfangreichen Tatortes sind noch nicht alle Geschädigte namentlich bekannt. Sollte es weitere Geschädigte in dieser Sache geben, so können diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der unten bezeichneten Adresse / Telefonnummer wenden.

Neustadt, Lambrecht, Weidenthal: Erneute Trunkenheitsfahrt auf der B 39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 25.02.2023, wurde der Polizeiinspektion Neustadt/W. gegen 23:55 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt zwischen Neustadt/W. und Lambrecht auf der dortigen B 39 gemeldet. Das gemeldete Fahrzeug konnte durch eine Streifenwagenbesatzung in Weidenthal gestellt werden. Die 47-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich Westpfalz hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 Promille. Aufgrund diverser Auffallerscheinungen in Bezug auf die Fahrweise wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eröffnet und der Führerschein sichergestellt, sowie die Fahrzeugführerin zum Zwecke der Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen.

Sollte es weitere Verkehrsteilnehmer geben, welche durch die Fahrerin gefährdet wurden, so können diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der unten bezeichneten Adresse / Telefonnummer wenden.

Neustadt: Betrunken in den Grünstreifen gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Betrunken in den Grünstreifen gefahren ist am Samstag den 25.02.2023 gegen 11:52 Uhr eine 49-Jährige aus der Verbandsgemeinde Lambrecht. Die Fahrzeugführerin befuhr, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,47 Promille die B 39 aus Richtung Neustadt kommend in Fahrtrichtung Lambrecht. Auf Höhe einer Bushaltestelle geriet die Fahrzeugführerin aufgrund der Alkoholisierung nach rechts von Fahrbahn in den dortigen Grünsteifen, stieß gegen eine Betonmauer und brachte mehrere Verkehrszeichen zu Fall. Der PKW war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, weshalb beide Richtungsfahrbahnen für circa 10 Minuten voll gesperrt werden mussten. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet und eine Blutprobe zum Zwecke der Feststellung der Blutalkoholkonzentration entnommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):