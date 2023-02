Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr wurde ein 49-jähriger Autofahrer im Bereich der Weinstraße Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem war er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Kleinkarlbach: Flüchtige Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall

Kleinkarlbach (ots) – Am Freitag, 24.02.2023, befuhr der 33-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz die L520 von Neuleiningen-Tal in Fahrtrichtung Kleinkarlbach und bog nach links auf die L517 in Richtung Sausenheim bzw. Neuleingen ab. In dem Moment fuhr eine unbekannte Radfahrerin von Sausenheim bzw. Neuleiningen kommend trotz des dortigen „STOP“ Schildes in den Einmündungsbereich hinein und kollidiert mit der rechten Fahrzeugseite des Mercedes. Als der Fahrer des Mercedes die Polizei zwecks Verkehrsunfallaufnahme verständigte, fuhr die unbekannte Radfahrerin in Richtung Kleinkarlbach davon. Die Radfahrerin habe laut dem PKW-Fahrer eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke sowie einen schwarzen Rucksack getragen und sei zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die Schadenshöhe am PKW wird durch die Polizei auf 800 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacherin nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 – 93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Grünstadt-Asselheim: Verkehrsunfall auf der Eistalstraße – Verursacher flüchtig

Grünstadt-Asselheim (ots) – Am Freitag, 24.02.2023, ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Eistalstraße zwischen Asselheim und Mertesheim. Der unbekannte Fahrer eines silbernen/grauen 1er BMWs mit „KIB“-Kennzeichen befuhr die Eistalstraße und kam auf Höhe des Ortsausgangs Asselheim nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte der BMW einen entgegenkommenden Audi A6 eines 27-Jährigen am linken Außenspiegel. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher sowie zum Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 – 93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Grünstadt: PKW unter Kokain-Einfluss geführt

Grünstadt (ots) – Am 24.02.23 gegen 10:45 Uhr wurde am Luitpoldplatz in Grünstadt ein Seat kontrolliert, welcher von einem 22-Jährigen aus dem Donnersbergkreis geführt wurde. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers wurden durch die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bemerkt. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und schlug auf Kokain an. Dem 22-Jährigen wurde in der Folge eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und es erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Haßloch: Zeugenaufruf nach Beschädigung von 2 PKW auf DM Parkplatz Haßloch

Haßloch (ots) – Am 18.02.23 wurde der Polizeiinspektion Haßloch ein Schaden an zwei geparkten PKW mitgeteilt. Die beiden PKW standen nebeneinander auf dem Parkplatz des DM Marktes in Haßloch (Am Zwerchgraben 3). Bei beiden Fahrzeugen konnten in gleicher Höhe Kratzer in Längsrichtung festgestellt werden. Das Schadensereignis kann eingegrenzt werden auf den 18.02.23, zwischen 14:50 und 15:10 Uhr. Auf Grund der Schäden ist die Vermutung naheliegend, dass jemand mit einem Einkaufswagen die Schäden an beiden Fahrzeugen verursacht hat. Wer Angaben zu dem Schadensereignis machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch unter Tel.: 06324/9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.

Altleiningen: Zeugenaufruf nach Beschädigungen an zwei PKW

Altleiningen (ots) – In der Nacht vom 22.02.2023 auf den 23.02.2023 kam es in der Sportplatzstraße in Altleiningen zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. In beiden Fällen wurden durch bislang unbekannte Täter die Windschutzscheiben der PKW mit einem Gegenstand eingeschlagen, sodass diese zu Bruch gingen. Beschädigt wurden hier ein schwarzer Peugeot und ein grauer Peugeot.

Hinweise auf die Tat oder die Täterschaft werden durch die Polizei Grünstadt entgegengenommen.

Deidesheim: Verkehrsunfallflucht – flüchtiger Fahrer gesucht

Deidesheim (ots) – Am Mittwoch, 22.02.2023 gegen 08:45 Uhr ereignete sich in der Bürgermeister-Oberhettinger-Straße in Deidesheim eine Verkehrsunfallflucht. Beobachtet wurde ein dunkelblauer Kombi der Marke VW, welcher mit dem Außenspiegel eines rechtsseitig geparkten Fiat 500 der Farbe grau kollidierte. Der Fahrer, von dem eine erste Personenbeschreibung vorliegt, flüchtete daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter Tel.: 06324-9330 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

