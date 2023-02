Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 25.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Eine Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine Verkehrsunfallflucht konnte am 24.02.2023 um 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Stiftstraße in 67434 Neustadt/W. geklärt werden, da der unfallverursachende PKW unmittelbar neben dem beschädigten PKW stand. Die Beamten konnte vor Ort nämlich feststellen, dass 74-Jährige aus Neustadt/W. mit ihrem Mazda beim Einparken einen ordnungsgemäß geparkten VW Passat eines 31-Jährigen aus Kaiserslautern streifte und sich hiernach von der Unfallstelle entfernte, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Zudem konnten korrespondierende Schäden an den PKW’s erkannt werden, weshalb sich nun die Mazda-Fahrerin in einem Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten muss. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Neustadt: Geschlagen, bedroht und beleidigt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Geschlagen, bedroht und beleidigt wurde am 24.02.2023 gegen 20:10 Uhr eine 47-Jährige aus Neustadt/W. von ihrem ehemaligen 52-jährigen Freund, welcher alkoholisiert an der Wohnanschrift der Dame im Stadtgebiet Neustadt erschien. Dort schlug dieser seine EX-Partnerin mittels eines Schuhes, sowie mit der flachen Hand in deren Gesicht und beleidigte und bedrohte diese zudem noch. Nach Eintreffen der Polizei wurde der ebenfalls in Neustadt/W. wohnhafte 52-Jährige zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe in die hiesige Dienststelle verbracht und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Dieser muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Die Frau erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen im Gesichtsbereich.

Neustadt: Eifersucht führt zur Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 24.02.2023 kurz nach 19:00 Uhr geriet ein 44-Jähriger aus Neustadt/W. mit seiner 42-jährigen Ehefrau aufgrund einer Eifersuchtsproblematik zunächst in einen verbalen Streit. Im Verlauf des Streites schlug der Mann seiner Frau mit der flachen Hand in das Gesicht, wodurch diese leichte Verletzungen erlitt. Aufgrund dieser Tatsache muss sich dieser nun in einem Strafverfahren wegen des begangenen Körperverletzungsdelikt verantworten.

Neustadt: Fahrt ohne Führerschein endet in der JVA

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 23.02.2023 um 20:50 Uhr wurde ein 33-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Mercedes-Benz einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ferner bestand gegen diesen zwei offene Haftbefehle. Da dieser die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er in die JVA verbracht. Der Mercedes-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Des Weiteren muss sich der Halter des PKW’s ebenfalls strafrechtlich verantworten, da dieser das Fahrzeug dem 33-Jährigen zur Nutzung überließ.

Neustadt: Unachtsamkeit beim Aussteigen führt zu Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 23.02.2023 um 18:05 Uhr stieg eine 30-Jährige aus Neustadt/W. aus einem haltenden PKW in der Karl-Helfferich-Straße in 67433 Neustadt/W. auf der Beifahrerseite aus und übersah hierbei einen vorbeifahrenden 46-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und erlitt dadurch Verletzungen am Handgelenk. Hiernach wurde dieser zur weiteren Abklärung und Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus PKW

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 23.02.2023 um 09:20 Uhr schlug ein bislang unbekannter männlicher Täter die Seitenscheibe eines geparkten PKW’s auf dem Bayernplatz in 67433 Neustadt/W. ein und entwendete eine Handtasche. Die Besitzerin der Handtasche konnte die Tat beobachten und informierte umgehend die Polizeidienststelle. Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung führte nicht zur Ergreifung des mit einem Cityroller flüchtenden Täters. Die Handtasche der Dame konnte circa zwei Stunden später durch eine Passantin im Stadtgebiet aufgefunden werden. Ob etwas hieraus letztlich entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre alt

ca. 175-180 cm groß

bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke

helle Haare

Die Polizei Neustadt/W. bittet Personen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich mit dieser unter Tel. 006321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):