Verkehrsunfallflucht in Rohrlachstraße

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – An einer Ampel im Kreuzungsbereich Rohrlachstraße/Bürgermeister-Grünzweig-Straße kam es am 23.02.2023 gegen 8 Uhr, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos, nachdem ein bislang unbekannter E-Roller-Fahrer bei Rot über die Ampel gefahren sei. Das meldeten die beteiligten Autofahrenden.

Beide gaben an, sie hätten über die grüne Ampel nach links abbiegen wollen, als der Roller-Fahrer die Straße gekreuzt habe. Man habe daraufhin stark bremsen müssen und es sei zum Auffahrunfall gekommen.

Der E-Roller-Fahrer fuhr weiter und kam seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligter nicht nach. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: zwischen 40 und 50 Jahre alt, Glatze und ein Drei-Tage-Bart. Er habe dunkle Kleidung getragen.

Wir bitten Personen, die den Unfall beobachtet haben und etwas zum E-Roller-Fahrer sagen können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rollerfahrer und Sozius leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 17-jähriger Rollerfahrer und sein Sozius wurden am 23.02.2023, gegen 07:40 Uhr, leicht verletzt. Es war in der Christian-Weiß-Straße zum Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, als dessen Fahrer wendete, um in Richtung Bruchwiesenstraße zu fahren.

Der 17-Jährige sah das Wendemanöver zu spät und fuhr in die linke Fondtür des Autos. Er und sein Sozius fielen durch den Zusammenstoß zu Boden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Waschanlage

Ludwigshafen (ots) – Unbekannten gelang es in der Nacht auf Freitag (24.02.2023, gegen 3 Uhr), sich Zutritt zu einer Waschanlage in der Bruchwiesenstraße zu verschaffen. Innerhalb der Anlage gingen die Unbekannten einen Bürocontainer an und öffneten diesen gewaltsam. Im Innern des Containers versuchten sie einen Tresor zu öffnen, dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Am 23.02.2023, 17:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Wredestraße/Bismarckstraße zu einem Autounfall, das meldet eine 29-Jährige. Sie sei im Ampelbereich mit einer bislang unbekannten Autofahrerin kollidiert, welche trotz roter Lichtanzeige ebenfalls in den Ampelbereich eingefahren sei. Im Anschluss sei die Frau weggefahren ohne ihrer Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen.

Am Fahrzeug der 29-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Auch am Auto der unbekannten Frau, bei dem es sich um einen 4er-Golf handeln soll, dürfte es zu einem Sachschaden gekommen sein.

Sie haben den Unfall beobachtet und können Hinweise zur unbekannten Fahrerin geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Vermisster 87-Jähriger aus Speyer tot aufgefunden

Ludwigshafen (ots) – Der seit dem 11.02.2023 vermisste 87-Jährige aus Speyer wurde Donnerstag 23.02.2023 auf der Insel Flotzgrün (Römerberg-Mechtersheim) tot aufgefunden.

Ein Zeuge hatte zuvor das Fahrrad des Verstorbenen in der Nähe aufgefunden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung: Die Veröffentlichung des Lichtbildes des Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Auffahrunfall kam es am 23.02.2023, 17:15 Uhr. Zwei Autofahrer hatten die A650 an der Ausfahrt Ludwigshafen-Oggersheim verlassen und wollten nun auf die K3 abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 52-jährige Fahrer des vorderen Autos leicht verletzt wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 1.300 Euro.

Fiese Masche „WhatsApp-Betrug“

Ludwigshafen (ots) – Telefonbetrug hat viele Gesichter. Die Täter rufen dabei nicht mehr nur an. Seit geraumer Zeit nutzen sie auch die Möglichkeit per SMS Kontakt zu ihren Opfern aufzunehmen. Erst gestern kam es erneut zu zwei Betrugsversuchen dieser Masche in Ludwigshafen. Beide Male ließen sich die Empfänger der Betrugs-SMS jedoch nicht täuschen und reagierten vorbildlich.

Die Masche ist immer ähnlich. Die Täter geben sich als Verwandte oder Bekannte aus und behaupten, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit sei. Im Anschluss wird um die Überweisung von Geldbeträgen gebeten, da man sich in einer Notlage befinde oder aktuell selbst keine Überweisungen vornehmen könne.

So oder so ähnlich lauten die Textnachrichten der Betrüger:

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Hier meine neue Nummer. Die alte Nummer kannst du löschen.“ „Ich muss heute noch Rechnungen überweisen, komm aber nicht an meine Daten. Kannst du das für mich übernehmen? Morgen kriegst du das Geld zurück.“

Doch das Geld, meist einige tausend Euro, landet auf einem Konto der Betrüger. Der Betrug fällt oft erst nach einer Überweisung auf, wenn die echten Bekannten oder Verwandten angerufen werden oder sich selbst bei dem Opfer melden.

Die Polizei rät:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei. Diese wird überprüfen, ob ein strafbares Handeln vorliegt und gegebenenfalls ein Anzeigenverfahren einleiten.

Tätigen Sie keine Überweisung nur aufgrund eines Chatverlaufs.

Sollten Sie auf diese Masche hereingefallen sein, informieren Sie zunächst Ihre Bank. Ggf. kann die Überweisung noch gestoppt werden. Bereits wenige Stunden könnten jedoch zu lang sein.

Sichern Sie gegebenenfalls den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis. Die Screenshots können wichtige Beweismittel in einem Strafverfahren sein.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/sicher-im-messenger-dienst-schuetzen-sie-sich-und-ihre-kontakte-vor-betrug/.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots) – In der Berliner Straße wurden am 23.02.2023 zwei Fahrzeuge beschädigt. Bei einem Quad wurden zwei Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Bei einem Auto wurde die Windschutzscheibe zerstört. Hier dürfte sich der Sachschaden auf etwa 500 Euro belaufen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten und/oder mit mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen der Stadtverwaltung gibt, wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.