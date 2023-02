Pkw überschlägt sich

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am frühen Samstagabend (24.02.2023, gegen 18:45 Uhr) gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über einen schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße L 530 zwischen Meckenheim und Hochdorf-Assenheim ein. Die vor Ort eintreffenden Rettungskräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei stellten im angrenzenden Feld einen verunfallten VW Golf III fest, der sich offensichtlich mehrfach überschlagen hatte.

Die beiden Insassen, eine 23-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann, waren im Fahrzeugwrack eingeklemmt und mussten mit technischem Gerät von der Feuerwehr befreit werden; sie wurden beide nach der Bergung in ein Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen kann noch keine Aussage getroffen werden.

Der Pkw wurde total beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge war der Golf von Meckenheim in Richtung Hochdorf-Assenheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Es wird derzeit von einem Alleinunfall ausgegangen. Gegen die junge Frau wird als vermeintliche Fahrerin des Pkw ermittelt, bei ihr wurde außerdem im Laufe der Unfallaufnahme Atemalkohol festgestellt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Suche nach Unfallbeteiligtem

Schifferstadt (ots) – Beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug streifte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmorgen einen in der Mutterstadter Straße geparkten Pkw. Hierdurch wurde der rechte Außenspiegel der Verursacherin aus Schifferstadt beschädigt.

Die Verursacherin konnte das besagte Fahrzeug, an dem die hängen blieb, nicht benennen, auch die eingesetzten Polizeibeamten konnten kein Fahrzeug mit einem korrelierenden Schaden am linken Außenspiegel feststellen.

Wer sein Fahrzeug gegen 08:40 Uhr im Bereich der Mutterstadter Straße, Hausnummer 40 geparkt hatte, und nun einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel aufzeigen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Schifferstadt zu melden.

Bei Kontrolle Marihuana gefunden

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle konnten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Donnerstagabend in der Speyerer Straße mehrere Verstöße feststellen. Während der Kontrolle konnten zudem in einem geparkten Pkw zwei Personen festgestellt werden, die nach eigenen Angaben kurz zuvor Cannabis konsumiert hätten.

Zur Verhinderung einer Weiterfahrt mit dem Pkw wurde bei einem 29-jährigen aus Ludwigshafen der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei der 26-jährigen Begleiterin des Mannes wurden zudem geringe Mengen Marihuana aufgefunden. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag (23.02.2023), gegen 16:20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Zentralen Verkehrsdienste einen 50-jährigen Autofahrer auf dem Parkplatz Birkenschlag (BAB 61). Bei der Kontrolle konnten die Polizeikräfte rund 1,5 kg Heroin und eine Schlagwaffe im Auto des Mannes sicherstellen.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und heute (24.02.2023) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführung einer Waffe. Der Tatverdächtige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Opfer eines Betruges

Schifferstadt (ots) …wurde am Donnerstagabend eine 58-jährige Frau aus Limburgerhof. Diese wurde in ihrer Arbeitsstätte in der Kirchenstraße von einer circa 20-jährigen Frau aufgesucht und nach Batterien und Reinigungsmittel befragt. Beim Bezahlvorgang wollte die junge Täterin über den Kaufpreis verhandeln und legte einen 200-Euro-Schein zur Bezahlung vor.

Letztlich wollte die unbekannte Frau die Ware doch nicht kaufen, sodass die Geschädigte den 200-Euro-Schein wieder zurückgab und das auf der Theke liegende Wechselgeld wieder in die Kasse gab. Hierbei fiel ihr dann auf, dass 80 Euro fehlten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Täterin das Geschäft bereits verlassen.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 20 Jahre alt, 160-170 cm groß, schmale Statur, dunkle Hautteint, dunkle Augen, trug ein Kopftuch, vermutlich schwarze Haare. Sie trug einen weiß-gelb-gemusterten Schal und sprach gebrochen Englisch.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.