Karlsruhe – Zwei junge Frauen greifen Passanten an Haltestelle an – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei 16 und 23 Jahre alte Frauen griffen am Donnerstagabend in

der Karlsruher Südweststadt mehrere Passanten an. Im Anschluss widersetzte sich

die 16-Jährige den alarmierten Polizeibeamten und verletzte eine

Rettungssanitäterin.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die offenbar alkoholisierten Frauen

gegen 20:20 Uhr an der Haltestelle Karlstor mit einem bislang unbekannten Mann

in Streit. Da die beiden Tatverdächtigen den etwa 60-Jährigen im Laufe der

Auseinandersetzung anschrien und bespuckten, griff ein weiterer derzeit

unbekannter Passant ein. Nachdem die Frauen auch ihn körperlich angingen und

zwei weitere Männer vergeblich versuchten, die Situation zu beruhigen, flüchtete

der Geschädigte in eine S-Bahn. Bevor die Beschuldigten selbst in eine Bahn

einstiegen, schlug die 16-Jährige offenbar noch eine weitere Passantin.

Polizeistreifen konnten die beiden Frauen schließlich an der

Straßenbahnhaltestelle Mathystraße antreffen. Während der Personenkontrolle

leistete die 16-Jährige körperlichen Widerstand gegen die Beamten und trat gegen

einen Streifenwagen.

Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich die Jugendliche leicht, weshalb sie

in ein Krankenhaus gebracht wurde. Während der Behandlung in der Klinik trat und

spuckte die Jugendliche schließlich einer Sanitäterin ins Gesicht.

Nach Abschluss der medizinischen Behandlung und polizeilichen Maßnahmen wurden

beide Frauen auf freien Fuß gesetzt.

Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Auch die

Rettungssanitäterin erlitt leichte Verletzungen.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen

und Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555

mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Insbesondere ist die

Polizei auf der Suche nach den beiden Männern, die an der Haltestelle Karlstor

von den beiden Tatverdächtigen angegangen wurden.

Karlsruhe – Sexueller Übergriff nach Diskobesuch – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 18-jährige Frau in der

Nacht auf Mittwoch in der Karlsruher Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge lernte die junge Frau den mutmaßlichen Täter

am Dienstagabend in einer Diskothek in der Hirschstraße kennen. Im Verlauf des

Abends begaben sich beide gemeinsam mit einer Zeugin in eine Disko in der

Waldstraße. Als sich die 18-Jährige gegen 23:00 Uhr auf dem Heimweg befand, zog

sie der Tatverdächtige in der Kaiserstraße auf Höhe der Haltestelle Herrenstraße

in einen Hauseingang. Dort bedrängte er die Geschädigte und berührte sie gegen

ihren Willen im Intimbereich. Als zwei Zeugen auf die Situation aufmerksam

wurden, ließ der Mann von der 18-Jährigen ab und flüchtete.

Die Geschädigte beschreibt den Mann als circa 20 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm

groß und von arabischem Aussehen. Er hatte leicht gelockte schwarze Haare, trug

eine Brille und sprach mit leichtem Akzent. Bekleidet war der Tatverdächtige mit

einer grau-blauen Jeans und einem dunklem T-Shirt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen. Insbesondere ist die Polizei auf der

Suche nach den beiden Passanten, die der Geschädigten zu Hilfe kamen.

Karlsruhe / Pfinztal / Oberderdingen – Einbrecher im Stadt- und Landkreis Karlsruhe aktiv

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen im Laufe des Donnerstages in eine

Wohnung, ein Einfamilienhaus und eine Garage in Karlsruhe, Pfinztal und

Oberderdingen ein.

In der Ringstraße im Karlsruher Stadtteil Wolfartsweier hebelten Unbekannte

offenbar eine Balkontür auf und gelangten so ins Innere einer Wohnung.

Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut

im Wert von mehreren tausend Euro.

Bislang ebenfalls unbekannte Täter verschafften sich in Oberderdingen-Flehingen

über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der

Franz-von-Sickingen-Straße. Die Eindringlinge durchwühlten mehrere Räume und

nahmen Bargeld an sich. Danach brachen vermutlich die gleichen Täter in ein

leerstehendes Nachbarhaus ein, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch

nichts.

In Berghausen durchwühlten bislang unbekannte Täter zunächst eine Kommode auf

der Terrasse eines Wohngebäudes in der Schloßgartenstraße. In der Folge drangen

die Einbrecher in die Garage des Anwesens ein und entwendeten eine Kettensäge.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am Tatort beauftragt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe unter 0721-666 5555 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Paletten auf Schuldach angezündet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Donnerstagabend offenbar mehrere

Europaletten auf dem Dach einer Gemeinschaftsschule in Grötzingen in Brand

gesetzt und damit einen Sachschaden von rund 5.000 Euro verursacht.

Ersten Erkenntnissen zufolge zündeten die Täter die Paletten gegen 22:20 Uhr auf

dem Dach eines Technikraums an. Ein Zeuge, der auf die Flammen aufmerksam wurde,

verständigte die Polizei. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch

löschen und so ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern.

Bereits am Dienstag, den 21.02.2023 hatten Zeugen einen ähnlichen Sachverhalt

gemeldet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen

und Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721/666-5555

beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Karlsruhe – Zeugen nach Einbrüchen in Karlsruhe-Hagsfeld gesucht

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnertag, 07:00

Uhr, wurde in Karlsruhe-Hagsfeld in eine Kirche, eine Schule und in eine

Kindertagesstätte eingebrochen. Den bislang noch unbekannten Dieben gelang die

Flucht.

Bei dem gemeldeten Einbruch in eine Kirche in der Schäferstraße wurden mehrere

Türen aufgebrochen und das Gebäude durchsucht. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist

derzeit noch unklar.

In einer Schule im „Ruschgraben“ hebelten die Tatverdächtigen ein Fenster auf.

Es wurden mehrere Türen beschädigt. Nach aktuellem Sachstand wurde eine

Stahlkassette entwendet.

Auch beim Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Schwetzinger Straße hebelten

bislang unbekannte Diebe ein Fenster auf. Die Einbrecher hinterließen zahlreiche

Spuren. Entwendet wurde ein Schlüsselbund. Ob weitere Gegenstände gestohlen

wurden, bleibt Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/96718-0 mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.