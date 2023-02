Mannheim-Seckenheim: Hoher Sachschaden – Unfallverursacher flüchtig

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein geparkter BMW

in der Rohrlacherstraße nicht unerheblich von einem bislang unbekannten

Verursacher beschädigt. Der Unfallflüchtige muss demnach im Zeitraum von 20 Uhr

am Abend bis 10 Uhr am Freitag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei

mit dem geparkten BMW zusammengestoßen sein. Es entstand ein Sachschaden von

mindestens 8.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten,

sich unter Tel.: 06203 93050 zu melden.

Mannheim: Brand im Mühlauhafen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Brand im Bereich

der Neckarspitze. Hierbei stieg eine große Rauchwolke auf, die für Aufruhr

sorgte. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten zwei Gartenhäuschen in Brand

und griffen auf die Fassade eines angrenzenden Mehrfamilienhauses über. Verletzt

wurde durch den Brand niemand. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter

Kontrolle und die Wohnungen können weiterhin bewohnt werden. Der entstandene

Sachschaden ist bislang noch unbekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen aktuell noch und werden durch die

Kriminalpolizei geführt.

Mannheim-Innenstadt: Auto aufgebrochen und Handy gestohlen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend zwischen 19 und 23 Uhr schlug ein derzeit

noch unbekannter Täter die Scheibe eines im Quadrat F5 geparkten Autos ein und

entwendete hieraus ein IPhone im Wert von mehr als 900 Euro. Hinweise auf den

Täter gibt es keine. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Handyshop – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag zwischen 19 Uhr und 04 Uhr in einen Handyshop im Quadrat Q3. Bislang

unbekannter Täter drang gewaltsam in das Innere des Ladengeschäfts ein und

entwendeten ein Smartphone aus der Auslage. Anschließend flüchtete der Täter in

unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden beträgt rund 1.000 Euro, der

Sachschaden rund 1.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu

melden.