Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand in der Schwimmbadstraße – Nachtragsmeldung

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem Brand eines Wohnhauses in der

Schwimmbadstraße am Sonntagmorgen, den 19.02.2023, gegen 02:10 Uhr dauern die

Ermittlungen an.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Brand vermutlich in der im

Erdgeschoss befindlichen Küche ausgebrochen. In der Folge breitete sich das

Feuer über das Treppenhaus in das Obergeschoss aus. Die Hintergründe, wie es

dazu kommen konnte, sind derzeit noch unklar. Eine Brandstiftung wird nach

aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen

und Untersuchungen durch die Experten der Spurensicherung der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, in die auch Sachverständige des

Landeskriminalamts Baden-Württemberg einbezogen sind, sowie der

Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern noch an.

Der Brandort wurde wieder freigegeben. Durch die Brandeinwirkung entstand ein

Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 400.000 Euro.

Wie bereits berichtet, fanden die Erstangriffskräfte der Feuerwehr nach Betreten

des Wohnhauses im Obergeschoss eine leblose weibliche Person vor, bei der es

sich um die 60-jährige Wohnungsinhaberin handelte. Sie verstarb aufgrund einer

erlittenen Rauchgasintoxikation.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert auf Auto aufgefahren – mehrere tausend Euro Sachschaden

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr auf der B39 bei Reilingen. Ein 80-Jähriger

Mazda-Fahrer befuhr die B39 von Altlußheim kommend und wollte an der Kreuzung

zur L723 nach rechts in Richtung Neulußheim abbiegen. Hierbei übersah er beim

Wechsel der Fahrspuren eine 44-Jährige VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 80-Jährigen Alkoholgeruch

fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4

Promille. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Den Mann erwartet nun eine

Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrerlaubnisrechtliche

Konsequenzen.

Edingen-Neckarhausen: Person von Pkw erfasst

Edingen-Neckarhausen (ots) – Die Unfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat sich der Verkehrsunfall wie folgt

zugetragen: Ein 43-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Audi A3 die

Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Seckenheim. Auf Höhe eines dortigen

Autohändlers erfasste dieser mit seinem Pkw einen am rechten Fahrbahnrand in

selber Richtung laufenden 49-jährigen Fußgänger. Dieser wurde in der Folge

schwer verletzt und durch den Aufprall in das nahegelegene Gleisbett

geschleudert. Eine herannahende S-Bahn konnte glücklicherweise noch rechtzeitig

bremsen. Der Geschädigte wurde im Anschluss an eine erste notfallmedizinische

Versorgung vor Ort, in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr

besteht zum Berichtszeitpunkt nicht. An dem Audi entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des

Verkehrsdienstes Heidelberg. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es trotz

Vollsperrung der Fahrbahn nicht. Die Ermittlungen dauern an.