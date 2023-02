Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Rosbach/Bad Nauheim: Wo ist gestohlenes Auto aufgefallen?

Autodiebe stahlen in der Nacht auf Donnerstag (23.02.) im Ortsteil Ober-Rosbach einen im Butzbacher Pfad parkenden, grauen VW Passat.

Gegen 2.50 Uhr fiel das Fahrzeug, an dem die Kennzeichen „FB-AQ 99“ angebracht gewesen waren, dann im Bereich des Seniorenzentrums Bei den Junkergärten in Rosbach auf. Der PKW hielt an den dortigen Müllcontainern, woraufhin eine Person ausstieg, mehrere Rucksäcke aus einem Gebüsch hervorholte und diese in den VW lud. Anschließend fuhr das mit drei Personen besetzte Auto davon.

Am Donnerstagnachmittag wurde das gestohlene Auto schließlich, stark beschädigt und ohne Kennzeichen, nahe der Grillhütte an den drei Bad Nauheimer Waldteichen aufgefunden. Die Polizei ließ es daraufhin abschleppen und zur Spurensicherung sicherstellen.

Nun bitten die Ermittler um Mithilfe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden. Wo war das genannte Fahrzeug im Zeitraum von Mittwoch (22.02.), 22.30 Uhr bis Donnerstag (23.02.) 16 Uhr aufgefallen? Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Dieben machen? Wo sind die genannten Kennzeichenschilder aufgetaucht?

Bad Vilbel: Polizei bitten um Hinweise nach Ladendiebstahl

Friedberg (ots)

Nach einem Diebstahl von mehr als einem Dutzend hochwertiger Parfums ermittelt die Bad Vilbeler Polizei wegen Ladendiebstahls und bittet mögliche Zeugen, die bereits am Freitag, 03.02.2023 zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr in der Nähe der Drogerie Müller (Niddaplatz 3 Bad Vilbel) auf den Tatverdächtigen aufmerksam geworden waren, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

Gegen 13.20 Uhr wurde ein bislang unbekannter Mann dabei beobachtet, wie er 13 verpackte Flakons von Armani und Lancome (Wert: etwa 1200 Euro) in einer mitgebrachten Tüte verstaute und dann, ohne zu bezahlen, das Geschäft verließ.

Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten, schlanken Mann mit kurzen, braunen Haaren handeln. Dieser war zur Tatzeit bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, Bluejeans sowie weiß/grauen Sportschuhen. In der Hand trug er eine dunkle Papiertüte, in welcher er seine Beute verstaute.

Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt: Fahrzeugscheiben eingeschlagen

In der Nacht auf Freitag kam es in Nieder-Wöllstadt zu mehreren Einbrüchen in geparkte Autos. In den bisher bekannt gewordenen Fällen hatten Diebe jeweils eine Seitenscheibe der abgestellten PKW zertrümmert, um an im Innenraum befindliche oder vermutete Wertsachen zu gelangen.

Aus einem schwarzen Audi stahlen Diebe in der Gartenstraße eine schwarze Jacke von „Moncler“ und eine Bluetooth-Box von JBL. Seitenscheibe eingeschlagen, Sachschaden 300 Euro.

In der Großen Burggasse wurde ein grauer Ford angegangen, offenbar, ohne aus dessen Innenraum etwas zu stehlen.

Ein Smartphone von Samsung mit Schutzhülle von Audi ließen Kriminelle in der Friedrich-Ebert-Straße aus einem silberfarbenen VW mitgehen.

Im Bügel traf es einen roten Ford. Hier erbeuteten die Langfinger einen 5-Euro-Schein aus der im Fahrzeug liegenden Geldbörse.

Einen sichtbar auf dem Beifahrersitz zurückgelassenen Laptop griffen sich Unbekannte aus einem schwarzen BMW, der in der Kleinen Braugrasse parkte.

Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen, denen in der Nacht auf Freitag verdächtige Personen in der Nähe der beschriebenen Örtlichkeiten aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Ranstadt: Elektroartikel aus Mini geklaut

Elektronikartikel im Wert mehrerer Tausend Euro erbeuteten Diebe zwischen Mittwochabend (22 Uhr) und Donnerstagmorgen (8 Uhr) aus einem Mini Cooper, der auf dem Parkplatz am Bahnhof in Ranstadt stand. Um an die Wertsachen zu gelangen hatten die Kriminellen eine Fensterscheibe des Autos eingeschlagen. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Friedberg: BMW-Scheibe zertrümmert

In der Nacht auf Freitag schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz am Friedberger Bahnhof in der Hanauer Straße parkenden, grauen BMW ein; offenbar jedoch, ohne aus dessen Innenraum etwas zu entwenden. Der hinterlassene Sachschaden jedenfalls beträgt knapp 1000 Euro. Nach bisherigem Kenntnisstand lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Donnerstag, 21 Uhr bis Freitag 4.15 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Helau! – Aktion BOB begleitet Fasching in Ober-Mörlen

Nach zwei Jahren Pause konnten es die Narren in Ober-Mörlen kaum aushalten, endlich wieder auf die Straße zu gehen. Bei schönstem Wetter, 122 Wagennummern und fast 10.000 Besuchern wurde am Sonntag, 19.02.2023 pünktlich um 14:11 Uhr gestartet. Freudig begrüßt wurden alle Besucherinnen und Besucher von Lieblichkeit Prinzessin Sabrina I. und Tollität Prinz Olli I. Auch wenn der Schwerpunkt an diesem Tag beim Feiern und Spaß haben lag, nahm sich das Prinzenpaar samt Hofstaat trotz des straffen Zeitplans auch Zeit für ernstere Themen. Denn neben dem Feiern ist auch die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Die Präventionskampagne „BOB“ des Polizeipräsidiums Mittelhessen soll gerade in der Faschingszeit daran appellieren, nicht unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Aktion BOB wird schon seit 2007 erfolgreich durchgeführt. Ziel ist es, schwere Verkehrsunfälle, insbesondere solche, die unter Alkoholeinfluss passieren, zu reduzieren. Ein „BOB“ ist die Person einer Gruppe, die nach Absprache keinen Alkohol trinkt und somit sich und seine Mitfahrer sicher nach Hause bringt. Zu erkennen gibt er sich mit seinem BOB-Schlüsselanhänger. Mit diesem Anhänger signalisiert er, dass er die Verantwortung übernimmt und erhält gleichzeitig in den teilnehmenden Gaststätten, Kneipen und Diskotheken in Mittelhessen ein alkoholfreies Gratis-Getränk. Durch die Landkreisbeaufragte, Polizeihauptkommissarin Sabine Axmann wurden die bekannten Schlüsselanhänger an Prinzenpaar und Hofstaat übergeben, die diese sehr gerne entgegennahmen.

Die eingesetzten Beamten fanden es super, dass das Prinzenpaar ist hier ein großer Unterstützer der „Aktion BOB“ und für alle ein Feiernden ein gutes Vorbild war. Wir hoffen sehr, dass alle Narren die Faschingstage gut überstanden haben und man sich im Jahre 2024 „in alter Frische“ wiedersehen wird.

Weitere Informationen zum Verkehrspräventionsprogramm des Polizeipräsidiums Mittelhessen sind auch im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/1261600441 abrufbar.