Herborn – gute Nase führt zu mehreren Anzeigen

Nach einer Kontrolle gestern Abend (23.02.2023) folgten eine Wohnungsdurchsuchung und mehrere Anzeigen.

Gegen 20:00 Uhr kontrollierten Herborner Polizisten die Insassen eines silbernen Polos in der Augustastraße. Während der Kontrolle bemerkten die Ermittler Marihuanageruch aus dem VW steigen. Sie durchsuchten den Kleinwagen und wurden unter dem Fahrersitz fündig. Rund 100 Gramm Marihuana und eine Kleinstmenge Kokain hatten die beiden Insassen, verpackt in zwei Beutel, unter dem Fahrersitz versteckt.

Die zwei Männer, ein 32-jähriger Bulgare, ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ein 27-Jähriger aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, wurden vorläufig festgenommen und zur Herborner Wache verbracht.

Der 32-jährige Polo-Fahrer, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die ein hinzugezogener Arzt durchführte. Zudem ist er offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die aufgefundenen Drogen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand dem Beifahrer zuzuordnen sind, stellten die Beamten sicher. Zudem führten die Männer insgesamt vier Handys mit sich, die im Zusammenhang mit Drogengeschäften stehen könnten. Diese wurden ebenfalls sichergestellt.

Der Sachverhalt wurde einer Bereitschaftsstaatsanwältin vorgetragen, die eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Beifahrer anordnete. Beamte der Siegener Polizei durchsuchten noch in der Nacht die Wohnung des 27-Jährigen, fanden jedoch keine weiteren Betäubungsmittel. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeistation verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Drogenbesitz zu.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen den Polo-Fahrer ein Haftbefehl bestand. Er muss eine 90-tägige Haftstrafe verbüßen und wurde im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Auf ihn kommen außerdem Verfahren wegen der Drogenfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Drogenbesitz zu.

Driedorf: Unfallflucht auf dem Radweg

Mittwochmorgen (22.02.2023) fuhr ein Radfahrer auf dem Fahrradweg von Roth aus kommend in Richtung Driedorf. Kurz vor Driedorf kam ihm gegen 06:40 Uhr offenbar ein Motorroller auf seiner Fahrseite entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 42-jährige Biker aus und rutschte dabei in den Graben neben dem Radweg. Er stürzte und verletzte sich leicht. Das Fahrrad wurde beschädigt. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern fuhr der Rollerfahrer davon. Die Herborner Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem Rollerfahrer oder dessen Zweirad geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Herborn: Diebe greifen in Handtasche

Dreisten Dieben fiel gestern Mittag (23.02.2023) eine 85-jährige Frau zum Opfer. Die Seniorin tätigte ihren Einkauf im Lebensmittelmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße. Ihre Handtasche, in der sich auch ihre Geldbörse befand, hatte sie umhängen. Als sie gegen 12:20 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte die Seniorin das Fehlen ihres Portemonnaies. Offenbar hatten Unbekannte unbemerkt in die Handtasche gegriffen, den Geldbeutel herausgenommen und waren geflüchtet. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Wem sind in der Mittagszeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Discounters aufgefallen? Zeugenhinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Merkenbach: Ersthelfer nach Verkehrsunfall am Kniebrecher gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, beim dem ein Audi-Fahrer von der Fahrbahn abkam und auf eine Böschung hinunterrutschte, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein 36-jähriger Audi-Fahrer war am 14.02.2023 mit seinem A4 auf der L 3046 aus Richtung Sinn-Fleisbach kommend in Fahrtrichtung Herborn-Merkenbach unterwegs. Nachdem er, gegen 22:50 Uhr, aus Richtung Fleisbach kommend auf die L3046 eingebogen war, kam ihm offenbar im Bereich der ersten steilen Linkskurve in Fahrtrichtung Merkenbach, zum Teil auf seiner Spur, ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Aufgrund des starken Nebels habe er nur zwei Scheinwerfer erkennen können. Der 36-Jährige gab an, nur durch Ausweichen nach rechts eine Kollision verhindert zu haben. Im Zuge des Ausweichmanövers, kam der silberne A4 mit WEL-Zulassung (Kreis Limburg-Weilburg) nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte in ein Verkehrsschild, rutschte im Anschluss die dortige Böschung hinunter und kam auf dem Fahrzeugdach zum Erliegen. Der aus Weilburg stammende Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Audi hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 20.300 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, sowie den Ersthelfer, der an der Unfallstelle anhielt und sich mit dem Verunfallten unterhielt. Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug geben, welches dem Audi-Fahrer entgegenkam? Insbesondere der Ersthelfer wird gebeten, sich dringendst mit der Polizei Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund-Schwalbach: VW-Fahrer flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Steuterweg sucht die Polizei Zeugen. Eine 33-Jährige stellte gestern (23.02.2023) ihr Auto am rechten Fahrbahnrand ab. Sie stieg aus, um in Richtung der Apotheke auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu gehen. Aus Richtung Oberwetz kommend fuhr ein dunkler VW auf dem Steuterweg. In Höhe der 33-Jährigen, die nah an ihrem geparkten Auto stand, kam der dunkle Pkw auf die Gegenfahrbahn und touchierte hier offenbar die aus einem Hüttenberger Ortsteil stammende Frau an der Hand, die sich durch den Zusammenstoß leicht verletzte. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der VW-Fahrer weiter. Wer hat den Zusammenstoß gegen 18: 20 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, bei dem es sich um einen dunklen VW, vermutlich ein Tiguan, mit WZ-Zulassung (Kreis Lahn-Dill-Kreis) handeln soll, geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.