Mehrere Einbrüche in Eschwege

Wohnungseinbruch

Am gestrigen Donnerstag begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Kasseler Straße in Eschwege. Dort wurde die Scheibe einer Balkontür eingeworfen, um sich auf diese Weise Zutritt in das Einfamilienhaus zu verschaffen. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet. Der Einbruch ereignete sich zwischen 18:30 Uhr und 21.15 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Es wird seitens der Kripo gebeten, auffällige Beobachtungen im Umfeld des Wohngebietes unter der Telefonnummer 05651/9250 zu melden.

Weitere Einbrüche

In der vergangenen Nacht wurden drei weitere Einbrüche in Eschwege angezeigt.

So wurde in einen Imbiss „An den Anlagen“ eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam das Rollgitter und hebelten anschließend ein „Fenster“ auf. Aus dem Inneren des Imbisses wurden dann Getränke und Bargeld entwendet. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Auch die Jugendherberge in Eschwege war Ziel von Einbrechern, die die Eingangstür gewaltsam öffneten. Im Gebäude versuchte man dann den dortigen Getränkeautomaten aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Automat wurde dann umgeworfen, wodurch er stark beschädigt wurde. Weiterhin wurde die Verglasung zur Rezeption eingeschlagen und dort aufgefundene Süßigkeiten und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden ist erheblich, so dass von einem Gesamtschaden von ca. 5000 EUR ausgegangen wird.

Zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr begaben sich Unbekannte in die zu dieser Zeit geöffneten Marktkirche in der Innenstadt. Dort wurde ein „Schränkchen“ aufgebrochen sowie ein Nebenraum betreten. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden dort aufgefundene Schlüssel entwendet.

Hinweise nimmt auch in diesen Fällen die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Durchsuchungen im Werra-Meißner-Kreis und Thüringen

Polizei Eschwege: Am frühen Donnerstagmorgen sind im Werra-Meißner-Kreis und im angrenzenden Thüringen zeitgleich mehrere Durchsuchungen durchgeführt worden. Hierbei kamen auch Spezialkräfte aus Hessen und Thüringen zum Einsatz.

Hintergrund der Durchsuchungen ist ein bei der Regionalen Kriminalinspektion Werra-Meißner geführtes Ermittlungsverfahren des Fachkommissariats für Eigentums-und Betäubungsmittelkriminalität wegen des Verdachts des Bandendiebstahls gegen einen 39-jährigen und einen 22-jährigen Tatverdächtigen aus dem Werra-Meißner-Kreis. Aufgrund dessen hatte das zuständige Amtsgericht in Kassel einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, welcher am Donnerstagmorgen bei zwei Objekten in einem Wanfrieder Stadtteil und bei zwei weiteren Objekten in Thüringen (Raum Treffurt und Gemarkung Wendehausen) vollstreckt wurde.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Beamten u.a. diverses Diebesgut auffinden und sicherstellen. Darüber hinaus fanden die Beamten im Rahmen des Einsatzes an den verschiedenen Örtlichkeiten zum Teil auch Waffen und Munition auf, darunter eine Schusswaffe, ein Luftgewehr, Übungsmunition und auch mehrere Schuss Munition einer Kurzwaffe, die dann ebenfalls in Verwahrung genommen wurden.

Der 22-jährige Tatverdächtige, sowie ein an gleicher Wohnanschrift lebender 51-Jähriger sind an dem Morgen zu Beginn der Maßnahmen vorläufig festgenommen worden und im Anschluss an die Durchsuchung zwecks weiterer Ermittlungsmaßnahmen zur Polizeidienststelle nach Eschwege verbracht worden. Ebenfalls vorläufig festgenommen wurde an einem weiteren Durchsuchungsobjekt noch ein 42-Jähriger, der später ebenfalls der Dienststelle in Eschwege zwecks weiterer Ermittlungen zugeführt wurde.

Sowohl der 22-jährige Tatverdächtige aus dem besagten Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Bandendiebstahls, als auch der 51-Jährige und der 43-Jährige sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der 51-Jährige und der 43-Jährige müssen sich aufgrund der bei den Durchsuchungen aufgefunden Waffen und Munition in der Folge nun zusätzlich wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.

Der 39-jährige Tatverdächtige aus dem o.g. Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Bandendiebstahls konnte im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Betrügerische Telefonanrufe

Anfang dieser Woche erhielt ein 81-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mehrfach Anrufe einer männlichen Person, der erklärte, dass der 81-Jährige noch Schulden habe, die angeblich aus Lotteriespielen stammen. Weiterhin wurde erklärt, dass man über Rechtsanwälte und Gericht die Pfändung der Rente auf den Weg gebracht habe und ein monatlicher Betrag von 380 EUR nun eingezogen würde. Dieses könnte man mit einer Einmalzahlung abwenden, hierzu sollte sich der 81-Jährige Formulare für den Außenwirtschaftsverkehr besorgen. Eine entsprechende Bankverbindung für eine Überweisung nach Thailand würde dann noch telefonisch durchgegeben. Der 81-Jährige rückversicherte sich in dieser Angelegenheit dann bei einem Bankmitarbeiter, der schnell die betrügerische Absicht erkannte, worauf dann Anzeige bei der Polizei erstattet wurde.

Am Mittwoch, 22.02.23 erhielt eine 79-Jährige aus Waldkappel einen betrügerischen Anruf, der inhaltlich einen „Schockanruf“ darstellte. In bekannter Art und Weise wurde mitgeteilt, dass der Sohn einen schweren Verkehrsunfall mit tödlich Verletzten verursacht habe und man nun eine bevorstehende Haft durch die Zahlung einer Kaution abwenden könne. Der glückliche Zufall wollte es, dass der Sohn zu diesem Zeitpunkt mit dem Auto vorfuhr, was die 79-Jährige so auch am Telefon durchgab. Daraufhin wurde das Telefonat sofort beendet.

In Großalmerode rief am gestrigen Donnerstag dagegen eine Frau bei einem 64-Jährigen an, die sich als Polizeibeamtin des Polizeipräsidiums Nordhessen ausgab. Dem 64-Jährigen kam dieser Anruf mit unterdrückter Nummer von Beginn an komisch vor, so dass er Nachfragen stellte. Die Anruferin erklärte dann noch, dass sie „Frau Müller“ heiße und fragte noch nach dem Sohn der Familie. Da die Echtheit des Anrufes weiterhin bezweifelt wurde, beendete der 64-Jährige das Gespräch. Weitere Anrufe erfolgten daraufhin nicht.

In keinem der Fälle kam es zu einem Vermögensschaden.

Präventionstipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

Über Verkehrsinsel gefahren

Um 17:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 70-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße „Brühl“ in Eschwege und beabsichtigte nach links in die Straße „Unter dem Berge“ abzubiegen. Dabei geriet sie mit dem Auto auf die dortige Verkehrsinsel und prallte mit dem Auto gegen das dort aufgestellte Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR.

Wildunfälle

Um 21:19 Uhr befuhr gestern Abend eine 59-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die L 3244 in Richtung Oberdünzebach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das kurz nach dem Ortsausgang von Eschwege die Straße überquerte. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 300 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich gestern Morgen auf der B 452, wo zwischen der Abfahrt „Gut Vogelsburg“ und der Abfahrt zum „Hessenring“ ein Reh von dem Pkw einer 42-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau erfasst wurde. Das Tier lief anschließend verletzt weiter; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Um 06:20 Uhr kam es heute Morgen auf der K 3 zwischen Grebendorf und Jestädt zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 20-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard erfasst wurde. Das Reh lief anschließend davon; der Sachschaden am Fahrzeug beträgt ca. 500 EUR.

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 22.02.23, 18:00 Uhr und dem 23.02.23, 10:00 Uhr wurden auf dem Baustellengelände im Riethweg in Meinhard-Grebendorf mehrere Baufahrzeuge durch unbekannte Täter angegangen. So wurde aus dem Tank eines Baggers ca. 100 Liter Kraftstoff abgepumpt und entwendet. Weiterhin wurden unter anderem bei einer Walze und einem Radlader die Tankschlösser beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 18:45 Uhr befuhr gestern Abend eine 57-Jährige aus Nentershausen die B 400 von Ulfen in Richtung Herleshausen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr „Blinde Mühle“ geriet sie mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Teil der Verkehrsinsel, wodurch das Fahrzeug geringfügig beschädigt wurde. Schaden: ca. 400 EUR.

Festnahme nach versuchtem Trickdiebstahl

Am gestrigen Donnerstag hielt sich eine 63-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf zum Einkauf im Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf auf. Gegen 09:30 Uhr wurde sie von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Diese Gelegenheit nutzt eine weitere Person, um das Portmonee aus dem Einkaufsbeutel der 63-Jährigen zu stehlen. In diesem Moment drehte sich die 63-Jährige um, wodurch der Täter von der weiteren Tatausführung abließ und die Flucht ergriff. Die Täterin konnte von der 63-Jährigen und weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der flüchtige Täter stieg in einen Pkw BMW X 5 mit rumänischem Kennzeichen ein, indem sich noch zwei weitere Personen befunden haben sollen. Der BMW flüchtete dann vom Lidl-Parkplatz in unbekannte Richtung. Bei der im Markt festgehaltenen Täterin handelt es sich um eine 47-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Diese wurde vorläufig festgenommen und nach Erhebung einer Sicherheitsleistung durch die Staatsanwaltschaft aus dem polizeilichen Gewahrsam wieder entlassen. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Pkw BMW verlief negativ.