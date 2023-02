Wabern: 61-Jährige durch angeblichen Notar um mehrere tausend Euro betrogen

Wabern: Betrug durch angebliche Erbschaft Tatzeit: 04.01.2023, 09:34 Uhr Bereits Anfang Januar fiel eine 61-jährige Wabernerin auf Betrüger herein, die ihr Aussicht auf eine größere Erbschaft machten. Um an die angebliche Erbschaft zu gelangen überwies die Wabernerin mehrmals Bargeld an die Betrüger. Sie wurde Anfang Januar von einem angeblichen Notar kontaktiert, welcher angab, über das Vermögen einer schwer kranken Frau zu verfügen. Der Notar wollte die Wabernerin angeblich als alleinige Erbin für 750.000,- Euro einsetzen. Um an die Erbschaft zu gelangen, wurde sie mehrfach aufgefordert, Geldbeträge an den angeblichen Notar zu überweisen. In der Folgezeit überwies sie mehrere tausend Euro, bis sie merkte, dass sie Betrügern aufgesessen sei.

Tipps der Polizei:

Machen Sie sich bewusst: Ist der geschilderte Sachverhalt plausibel und glaubhaft. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…). Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Vermögen es sich handelt und was genau Sie bekommen sollen. Notieren sie sich seine Antworten.

Homberg: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch mit unbekanntem Sprengmittel

Homberg: Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomaten Tatzeit: 24.02.2023, 03:05 Uhr In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages versuchten mindestens zwei unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Westheimer Straße mit unbekannten Sprengmitteln zu öffnen. Die Täter versuchten, den an der Hauswand der Hausnummer 14 hängenden Zigarettenautomaten, mittels unbekanntem Sprengmittel aufzusprengen. Es soll insgesamt zwei Detonationen gegeben haben. Hierdurch wurde der Automat auf der Verankerung gerissen und nur noch durch eine Schraube gehalten. Geöffnet werden konnte er nicht. Durch Zeugen wurden zwei Personen gesehen, die sich schnell in Richtung Untergasse entfernten. Von den beiden flüchtenden unbekannten Personen liegt folgende Beschreibung vor: Eine Person ist männlich, schlank und 180 cm groß. Sie war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und Handschuhen bekleidet. Von der zweiten Person ist bekannt, dass sie eine Jeanshose und dunkle Bekleidung trug. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Spangenberg: Einbrecher stehlen Ford Focus aus Kfz-Werkstatt

Spangenberg: Einbruch in Kfz-Werkstatt – Pkw gestohlen Tatzeit: 22.02.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 23.02.2023, 08:00 Uhr In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt in der Melsunger Straße ein und stahlen einen silbernen Ford Focus. Die Täter brachen zwei Scheiben aus den Sektionaltoren der Werkstatt heraus und stiegen anschließend in die Werkstatträume ein. Sie begaben sich zum Verkaufsraum und durchsuchten hier alle Schubladen. Aus einer Kasse entwendeten sie Bargeld. Mit einem aufgefundenen Pkw-Schlüssel starteten sie einen in der Werkstatt stehenden silbernen Ford Focus Turnier und flüchteten mit diesem durch das zuvor geöffnete Werkstattor in unbekannte Richtung. Der Ford Focus hat das amtliche Kennzeichen HR-WA 94 und ist 20.500,- Euro wert. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740