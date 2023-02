Folgemeldung zur Unfallflucht in Vellmar: Zeitungsleserin gibt entscheidenden Hinweis

Vellmar (Landkreis Kassel): Nachdem sich die Polizei nach einer Unfallflucht in der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar am gestrigen Tag mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewendet hat, können die Ermittler der Unfallfluchtgruppe dank einer Zeitungsleserin einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden: Die Zeugin hatte am heutigen Morgen in der Zeitung von der Unfallflucht und dem beschädigten Ampelmast gelesen, woraufhin sie sich sofort bei den Ermittlern meldete. Wie sie berichtete, war ihr zur Unfallzeit am Mittwochnachmittag ein dunkler VW in der Brüder-Grimm-Straße aufgefallen, der halb auf der Verkehrsinsel stand, anschließend wendete und wegfuhr. Da die Fahrweise der Zeugin merkwürdig vorkam, notierte sie sich vorsorglich das Kennzeichen des Autos. Durch ihren entscheidenden Hinweis auf das Fahrzeug konnten die Beamten der Unfallfluchtgruppe bei den heutigen Ermittlungen eine 84-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel als mutmaßliche Unfallverursacherin identifizieren. Zudem fanden die Polizeibeamten heraus, dass der beschädigte schwarze VW bereits am gestrigen Donnerstag zur Reparatur in eine Autowerkstatt gebracht wurde. Die 84-Jährige muss sich nun wegen „Unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ verantworten.

Bilanz der Kontrollen in der Karnevalszeit: Polizei zieht 56 alkoholisierte oder berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Kassel/ Nordhessen: 56 Fahrer, die offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer ihres Wagens gesessen hatten, zog die Polizei Nordhessen bei Verkehrskontrollen in der Karnevalszeit aus dem Verkehr. Für insgesamt 20 von ihnen beginnt die Fastenzeit aus diesem Grund nun ohne Führerschein, da dieser von den Polizisten sichergestellt wurde. Während 26 Personen alkoholisiert ein Fahrzeug lenkten, stoppten die vielerorts eingesetzten Beamten auf den nordhessischen Straßen auch 30 Fahrer, die im Verdacht stehen, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Polizei kontrolliert 1551 Fahrzeuge und 1890 Personen

Die Beamten der nordhessischen Polizeireviere und -stationen sowie der Direktion Verkehrssicherheit überprüften in der Karnevalszeit insgesamt 1551 Fahrzeuge und 1890 Personen auf die Verkehrstüchtigkeit. Die Vorankündigung verstärkter Verkehrskontrollen während der „tollen Tage“ verfehlte nicht ihre Wirkung: Die große Mehrheit der Verkehrsteilnehmer verhielt sich vorbildlich und war ohne Alkohol oder Drogen am Steuer unterwegs, wie sich bei 496 durchgeführten Atemalkoholtests und 133 Drogenvortests zeigte. Leider gab es jedoch auch in diesem Jahr einige Unverbesserliche, die sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachten: Gegen 24 Fahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, da sie mit mindestens 1,1 Promille angehalten wurden oder mit geringerer Alkoholisierung Ausfallerscheinungen zeigten. 27 mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Fahrer müssen sich nun wegen der gleichen Straftat verantworten. In zwei weiteren Fällen hatten Autofahrer zwischen 0,5 und 1,1 Promille gepustet, weshalb sie nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot erwartet. Darüber hinaus zogen die Polizisten zwei Autofahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr und nahmen bei den Kontrollen einen Mann fest, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Fünf Unfälle durch alkoholisierte Fahrer, eine Kollision unter Drogeneinfluss

Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen blieben aber leider nicht immer ohne Folgen. An fünf Unfällen während der Karnevalszeit waren unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer beteiligt, bei einer Kollision führen die Polizeibeamten die Unfallursache auf eine Drogenberauschung des Fahrers zurück. In zwei Fällen blieb es beim Sachschaden, bei den weiteren Unfällen waren insgesamt sechs verletzte Personen zu beklagen.

Weißer BMW X 5 in Kassel-Forstfeld gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Forstfeld: Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Donnerstag im Lohfeldener Weg in Kassel einen weißen BMW X 5 gestohlen. Der Diebstahl war am gestrigen Vormittag entdeckt worden. Die Tatzeit lässt sich nach den bisherigen Ermittlungen auf den Zeitraum zwischen 5:30 und 7:30 Uhr eingrenzen. Von dem etwa zehn Jahre alten SUV im Wert von ca. 20.000 Euro fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl vorgingen und ob sie sich die Keyless-Go-Technik des Wagens zunutze machten, ist momentan noch unklar. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen im Lohfeldener Weg oder angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.