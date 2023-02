Von Fahrbahn abgekommen

Haunetal. Am Donnerstag (23.02.), um 18:25 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Fahrer aus Montenegro mit einem Kastenwagen auf der B27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Hünfeld. Auf dieser Strecke kam er aus bisher unbekannten Gründen von seiner Fahrbahn ab und fuhr in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er zunächst den Pkw eines 36-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld und riss sich dabei das linke Rad sowie einen Teil der Achse ab. Anschließend kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 51-jährigen Fahrers aus Bebra und kam circa 100 Meter weiter auf der anderen Fahrbahnseite zum Stehen. Der 36-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Hünfeld verbracht. Der 42-jährige Unfallverursacher kam leicht verletzt ins Klinikum Bad Hersfeld. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Verkehrsunfall-Flucht in Mücke-Höckersdorf

Mücke. Am Donnerstag (23.02.), gegen 16:35 Uhr, lief ein Fußgänger, der dem Nordic Walking nachging, die Dornhecker Straße von der Feldgemarkung her kommend in Richtung Ortslage Höckersdorf. Hier kam ihm ein schwarzer Pkw Opel, vermutlich mit drei Personen besetzt, entgegen. Der Pkw streifte den Fußgänger beim Vorbeifahren am Arm, sodass der Außenspiegel des Pkw wegklappte. Anschließend hielt der Fahrzeugführer kurz an, setzte dann seine Fahrt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, fort. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter

Einbruch in Einfamilienhäuser und Scheune

Feldatal. Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (22.02.), zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus in der Kestricher Straße in Windhausen. Ein aufmerksamer Nachbar konnte die Einbrecher in einem blauen BMW mit einem weiteren unbekanntem Täter als Fahrer flüchten sehen und beschreibt sie wie folgt:

Täter 1: männlich, kräftig, circa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild Täter 2: männlich, normale Statur, circa 20 bis 25 Jahre, circa 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild

Ob Diebesgut entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Ebenfalls ein Einfamilienhaus im Stumpertenröder Weg in Zeilbach war zwischen 10 und 16 Uhr Ziel unbekannter Täter. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und flüchteten unerkannt. Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereinen

Schotten. Am Donnerstagmorgen (23.02.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Nacht zuvor Wände, einen Bauwagen, Steine und eine kleine Holzhütte auf dem Gelände einer Schule in der Vogelsbergstraße mit Farbe beschmiert hatten. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bebra. Zwei Einbrecher verschafften sich am Mittwochabend (22.02.), gegen 19 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einer in Breitenbach an ein Wohnhaus angrenzenden Scheune. Die Langfinger wurden dabei jedoch von dem Hausbewohner ertappt, der umgehend die Polizei informierte. Die Beamten der Polizeistation Rotenburg waren schnell vor Ort und konnten zwei Männer im Alter von 33 und 20 Jahren festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der 20-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 33-Jährige wurde auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Beide müssen sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten.

Geldkassetten gestohlen

Schenklengsfeld. Unbekannte verschafften sich am Donnerstagmorgen (23.02.), gegen 8.55 Uhr, unerlaubt Zugang zu einem weißen Mercedes Sprinter, der in der Landecker Straße abgestellt war und stahlen aus dem Innenraum mehrere tausend Euro Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Versuchter Einbruch in Bäckerei

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Unbekannte versuchten am Donnerstag (23.02.), zwischen 12 Uhr und 17.15 Uhr, im Pfaffenweg im Ortsteil Lütter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Terrassentür hielt den Hebelversuchen stand, es kam jedoch circa 3.000 Euro Sachschaden. Ein Zeuge beobachtete einen Täter beim Verlassen des Grundstücks und kann den Mann folgendermaßen beschreiben: schlanke Statur, circa 40 Jahre alt, trug eine schwarze Softshelljacke und eine graue Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Fulda. In der Kanalstraße versuchten Unbekannte am Donnerstagabend (23.02.), gegen 20 Uhr, in eine Bäckerei einzubrechen. Die Täter machten sich ohne Erfolg an einer Schiebetür zu schaffen und verursachten dabei 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach versuchtem Trickbetrug: 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Schwalmtal. Das ging gerade noch einmal gut. Im Vogelsbergkreis kam die Verwandtschaft einer älteren Dame am Mittwoch (22.02.) zur rechten Zeit zu Besuch und verhinderte so einen Trickbetrug. Statt Beute im mittleren fünfstelligen Bereich zu erlangen, klickten bei einem 27-jährigen Mann aus Polen die Handschellen.

Am Mittwoch meldete sich eine weibliche Person telefonisch bei einer älteren Dame aus Schwalmtal. „Mama, ich hatte einen Unfall. Eine Frau ist tot.“ Die Frau, die gerade tatsächlich auf ihre Tochter gewartet hat, wurde an eine unbekannte männliche Person weitergereicht, die sich als Polizeibeamter ausgab. Der Betrüger gaukelte der aufgelösten Vogelsbergerin vor, dass ihre Tochter bereits von der Staatsanwaltschaft vernommen werde und es ihr bis auf eine Platzwunde an der Stirn gut gehen würde. Eine Haftstrafe könne jedoch nur durch eine Zahlung in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages abgewendet werden. Die Betrüger hielten die Frau am Telefon und setzten sie enorm unter Druck, weshalb sie allen Aufforderungen nachkam und die geforderte Summe zur Übergabe bereitlegte.

Doch glücklicherweise stand bereits die Verwandtschaft vor der Tür. Nachdem die Dame dieser nämlich nicht geöffnet hatte, betraten sie über einen Nebeneingang das Gebäude. Die Geschädigte hatte währenddessen jedoch bereits mit den Wertsachen das Haus verlassen. Dort stand ein ihr unbekannter Mann zur Abholung bereit. Bei dessen Anblick bekam die Geschädigte glücklicherweise Zweifel an dem geschilderten Sachverhalt und ging zurück ins Haus, wo sie endlich auf ihre Verwandtschaft traf.

Gemeinsam informierten sie die Polizei und suchten den Abholer vor der Haustür erneut auf, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtenden Unbekannten in einem Ford Mondeo führte schließlich zum Erfolg: Der 27-jährige Pole wurde noch am Abend durch Kräfte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck kontrolliert und festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Donnerstag (23.02.) eine richterliche Vorführung des Beschuldigten beim Amtsgericht Alsfeld. Es wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 27-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verantworten.