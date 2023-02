Mann mit Messer nach Einbruch festgenommen, Limburg, Holzheimer Straße, Donnerstag, 23.02.2023, 20:40 Uhr bis 21:30 Uhr

(wie) In Limburg ist am Donnerstagabend ein Mann mit einem Messer in einen Frisörsalon eingebrochen, bei seiner Festnahme wehrte er sich massiv und verletzte zwei Beamte. Die Polizei wurde gegen 20:40 Uhr in die Holzheimer Straße gerufen, da dort ein Einbruch in einen Frisörsalon entdeckt worden war. Kurz vor dem Tatort wurde die Streife von mehreren Personen angesprochen, die einen Mann mit einem Messer in der Hand gesehen hatten, der sich noch in der Nähe herumtreiben solle. Plötzlich vernahmen die Polizisten Rufe einer Frau und eilten in deren Richtung. Auf einer Grünfläche konnten die Beamten den beschrieben Mann sichten und forderten diesen mit gezogenen Dienstwaffen zum Hinlegen auf. Da dieser sich gegen die Anweisungen widersetzte und seine Hände in die Hosentaschen steckte wurde er schließlich zu Boden gebracht. Der Mann wehrte sich massiv gegen die Festnahme und verletzte die Beamte dabei gezielt. Er konnte schließlich gefesselt werden. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen wurde ein Einhandmesser und Teil des Diebesgutes aus dem Friseursalon aufgefunden. Der sichtlich betrunkene Mann beleidigte die Beamten durchgehend aufs Übelste und auch mit volksverhetzendem Hintergrund. Zudem bedrohte er sie und deren Familien mit dem Tode. Auch beim weiteren Verbringen zur Dienststelle und in die Gewahrsamszelle trat der 31-Jährige nach den Beamten, versuchte sie mit Kopfstößen zu verletzten und beleidigte und bedrohte immer weiter. Zudem spuckte er zwei Beamten ins Gesicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und seine Wohnung durchsucht. Dort fanden die Beamten Betäubungsmittel in verkaufsfertigen Portionen. Nach ersten Ermittlungen war der 31-Jährige gewaltsam in den Friseursalon eingebrochen und hatte dort Bargeld und diverse Produkte entwendet, die er kurz darauf in einem anderen Salon zum Verkauf anbot. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Einbruchdiebstahls mit Waffen, Hehlerei, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung, Volksverhetzung und Illegalem Handel mit Betäubungsmitteln ermittelt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste er über Nacht im Polizeigewahrsam bleiben. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um weitere Zeugenaussagen und Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0. Insbesondere die Frau, die auf den Täter aufmerksam gemacht hat und eine Frau, die dem Mann mit dem Messer in der Hand sah, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Einbruch in Gaststätte,

Weilburg, Postplatz, Mittwoch, 22.02.2023, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 23.02.2023, 09:40 Uhr

(sun)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Weilburg ein und entwendeten Gegenstände daraus. Zuerst hatten die Einbrecher die Verriegelung zum Lagerraum aus der Tür des Restaurants am Postplatz gerissen, sodass sie zwischen 22:30 Uhr am Mittwoch und 09:40 Uhr des Donnerstags Zutritt in die Räumlichkeiten erlangten. Daraufhin entwendeten die unbekannten Täter Spirituosen und einige Lebensmittel. Im Folgenden versuchten diese noch in die Küche einzubrechen, was ihnen zwar misslang, das Schloss jedoch irreparabel zerstörte. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Das Diebesgut hat einen Wert von schätzungsweise 800 Euro. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Pflasterstein gegen Fensterscheibe geworfen, Beselich-Schupbach, Goldener Hain, Donnerstag, 23.02.2023, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(sun)Unbekannte Täter haben Donnerstagmittag einen Pflasterstein gegen eine Scheibe der Eingangstür eines Vereinsheims in Beselich-Schupbach geworfen. Die Fensterscheibe des in der Straße „Goldener Hain“ gelegenen Gebäudes ging hierdurch zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr zu Bruch, es wurde jedoch nicht in die Räumlichkeiten eingedrungen. Anschließend wurden noch weitere Pflastersteine in die Innenräume geworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Weilburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06471) 9386 – 0 um sachdienliche Hinweise.

Betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen, Merenberg, Industriestraße, Donnerstag, 23.02.2023, 18:30 Uhr

(wie) In Merenberg hat die Polizei einen betrunkenen Fahrer eines Kleintransporters aus dem Verkehr gezogen. Zeugen meldeten über Notruf einen Mercedes Sprinter mit portugiesischem Kennzeichen in Merenberg, der bei der Fahrt in Schlangenlinien mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Auf dem Gelände der Tankstelle in der Industriestraße konnte eine Streife das Fahrzeug und die zwei Insassen antreffen und kontrollieren. Da beide Männer alkoholisiert waren, ermittelten die Beamten über die Videoüberwachung der Tankstelle, wer Fahrer gewesen war. Der 38-Jährige wurde einem Atemalkoholtest unterzogen, der ein Ergebnis von 1,7 Promille anzeigte. Daher nahmen die Polizisten den Mann mit auf die Dienststelle, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm und der Führerschein sichergestellt wurde. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der 38-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Kontrollen „Sicheres Limburg“,

Limburg/ Hadamar, Donnerstag, 23.02.2023

(wie) Die Polizei hat am Donnerstag wieder im Rahmen des Programms „Sicheres Limburg“ verstärkt kontrolliert und Straftaten geahndet. Die Beamten in Uniform und in ziviler Kleidung bestreiften und kontrollierten in der Limburger und Hadamarer Innenstadt. Hierbei wurden 24 Personen angehalten und kontrolliert. Ein Mann war dabei ohne Führerschein in einem Pkw aufgefallen. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und fertigten eine Strafanzeige. Bei Kontrollen in Spielotheken und Bars wurde bei einem Mann Betäubungsmittel in verkaufsfertigen Portionen aufgefunden. Zudem lagen zwei Haftbefehle wegen Verkehrsdelikten gegen ihn vor. Der Mann wurde festgenommen und zu weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Gegen ihn wird nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Rund um die City-Arkaden, dem Bahnhof und dem Tal Josaphat zeigte sich die Lage für die Beamten unauffällig. Es wurden zahlreiche Gespräche mit Passanten geführt, die sich allesamt positiv über die Kontrollen äußerten.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag, Weilburg, Bundesstraße 456

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.