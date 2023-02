Darmstadt

Südhessen: Intensive Kontrollen während der „tollen Tage“ / Polizei zieht Bilanz

Südhessen (ots) – 2077 Fahrzeuge – das ist die Anzahl gestoppter Autos, die in

ganz Südhessen während der „fünften Jahreszeit“ von den Ordnungshütenden

kontrolliert wurden. Im Ergebnis zeigte sich auch in diesem Jahr, dass sich

trotz vorheriger Ankündigung, wieder einige Autofahrer unter dem Einfluss von

Drogen oder Alkohol ans Lenkrad setzten. Diese Unbelehrbaren wurden von den

Polizistinnen und Polizisten konsequent aus dem Verkehr gezogen und

Ermittlungsverfahren eingeleitet. 28 Strafanzeigen wegen des Fahrens unter

Alkohol und 44 Strafanzeigen wegen des Fahrens unter Drogen wurden erstattet.

Insgesamt 16 Führerscheine wurden an Ort und Stelle beschlagnahmt. Fünf

Wagenlenkern waren zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und werden sich nun

strafrechtlich verantworten müssen.

Weil nicht nur in der „fünften Jahreszeit“ Alkohol- und Drogen zu den

Hauptverkehrsunfallursachen zählen, wird die Polizei Südhessen auch nach

Fastnacht diese Kontrollen weiter fortsetzen.

Darmstadt-Wixhausen: Versuchter Einbruch in Kiosk / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch (22.2.) und Donnerstag (23.2.)

haben Kriminelle offenbar versucht, in einen Kiosk einzubrechen. Am

Donnerstagnachmittag waren die Spuren der Täter an der Eingangstür der

Verkaufsbude in der Lortzingstraße entdeckt worden. Das Kommissariat 21/22

ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche

Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugenaufruf Unfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (15.02.) zwischen 16:45 und 17:15 Uhr, beschädigte

ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen Mitsubishi Colt, der in

der Riedeselstraße am Fahrbahnrand auf einem Parkplatz abgestellt war. Der

Schaden am linken Heck des Fahrzeuges beläuft sich auf etwa 1000EUR. Hinweise

auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151/969-41210 entgegen.

Reinheim: Einbrecher flüchten unerkannt / Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots) – Einbrecher hebelten am Donnerstagabend (23.2.) zwischen 18.45

und 22.45 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses im Roßbergring auf. Dadurch

gelangten die Täter in das Gebäude. Die Kriminellen durchsuchten sämtliche

Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob und was die die Diebe bei ihrer Tat erbeutet

haben, muss nun ermittelt werden.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Jugenheim: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Mehrfamilienhaus / Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots) – In einem kleinen Zeitfenster verschafften sich

Kriminelle am Donnerstagabend (23.2.) zwischen 20.15 und 20.45 Uhr Zutritt zu

einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße. Dabei zerstörten die

Täter eine Terrassentür und durchsuchten die Wohnräume. Nach bisherigen

Erkenntnissen fanden die Diebe verschiedene Schmuckstücke und flüchteten

anschließend unerkannt mit ihrer Beute.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen

und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0

entgegen.

Weiterstadt: Einbruch in Einfamilienhaus / Ungebetene Besucher lassen Werkzeugkoffer mitgehen

Weiterstadt (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der

Bahnhofstraße hat das Kommissariat 21/22 die weiteren Ermittlungen übernommen

und sucht Zeugen mit Hinweisen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die

Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (22.2.), 15.45 Uhr und Donnerstag (23.2.),

9.15 Uhr Zugang zu den Räumen verschafft, dort nach Beute gesucht und unter

anderem einen Werkzeugkoffer mitgehen lassen. Danach flüchteten sie in

unbekannte Richtung. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und

Ermittler: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in

Tatortnähe beobachten können? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten

alles Sachdienliche entgegen.

Gross-Gerau

Gernsheim: Betäubungsmittel bei Durchsuchung sichergestellt – 24-Jähriger festgenommen – Drogenspürhund „Loki“ unterstützt Polizeistreifen

Ein 24 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Donnerstagabend (23.02.) wegen des Verdachts des Drogenhandels in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 17.45 Uhr hatte ein Zeuge aus der Bahnhofstraße die Polizei verständigt und verdächtige Stimmen in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Eine anschließende Durchsuchung des Anwesens durch alarmierte Polizeistreifen verlief negativ. Die Einsatzkräfte konnten jedoch starken Marihuana-Geruch feststellen, der aus einer dortigen Wohnung drang. In dieser beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten mit Unterstützung des Diensthundes „Loki“ im Anschluss unter anderem rund 1.100 Gramm Marihuana, fast 70 Gramm Haschisch sowie 47 Gramm Kokain. Während der Maßnahmen der Polizei erschien der mutmaßliche Tatverdächtige mit seinem Auto vor Ort und wurde vorläufig festgenommen. In seinem Wagen stellten die Polizeikräfte Kleinstmengen Haschisch sicher, zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Zur Blutentnahme und für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam der Festgenommene mit auf die Wache. Gegen den 24-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Dienstag, den 21. Februar zwischen 21:00 und Mittwoch, den 22.Februar gegen 09:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer (vermutlich ein LKW) beim Rückwärts fahren/Rangieren in der Georg-Jung Straße in Rüsselsheim auf dem dortigen Parkplatz/Höhe des dortigen Sportplatzes, einen Metallzaun. Etwa 1000 Euro wird die Reparatur des Zaunes den Inhaber kosten.

Hinweise auf den/die Unfallverursacher(in) nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, Tel.: 06142/ 696 -0 entgegen.

Ginsheim-Gustavsburg: Zehn Fahrzeuge beschädigt/Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag (23.02.) haben bislang unbekannte Kriminelle zehn geparkte Fahrzeuge im Bereich der Hermann-Löns-Allee beschädigt. Die Wagenbesitzer meldeten sich bei der Polizei und gaben an, dass ihre Autos Beschädigungen aufweisen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde an den Autos jeweils der Lack großflächig zerkratzt.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt mehrere tausend Euro. Das Kommissariat 41 der Polizei in Bischofsheim ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu erreichen.

: Gernsheim: Erneute Geschwindigkeitskontrolle im Rahmen von „Blitz für Kids“ – Insgesamt 27 Verstöße

Erneut haben Beamte der Polizeistation Gernsheim am Donnerstag (23.02.) Geschwindigkeitsmessungen in der Karlstraße durchgeführt. Im Nahbereich der Peter-Schöffler-Schule kontrollierte die Streife im Rahmen der Aktion „Blitz für Kids“ zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr die Geschwindigkeit von insgesamt 72 durchfahrenden Fahrzeugen. Hiervon hielten sich 27 Verkehrsteilnehmende nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Für 16 Fahrerinnen und Fahrer hatte dies ein Verwarngeld zur Folge, da sie bis zu 19 km/h zu schnell unterwegs waren. Mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg müssen hingegen 11 Gestoppte rechnen, die mehr als 60 km/h auf dem Tacho hatten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker, der mit 70 km/h gemessen wurde.

Odenwaldkreis

Erbach: Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstag (21.02.) gegen 09:00 Uhr parkte eine 45-Jähriger Odenwälderin ihren blauen Seat Alhambra in der Gerhart-Hauptmann-Straße 9 in 64711 Erbach, gegenüber der dortigen Arztpraxis auf den Reihenparkplätzen.

Als sie gegen 17:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie an der rechten hinteren Fahrzeugtür eine Beschädigung feststellen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer verursachte den Schaden wohl beim Öffnen seiner Fahrzeugtür und kam anschließend seinen Pflichten nicht nach.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300EUR.

Wer sachdienliche Hinweise auf einen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.