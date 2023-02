Karlsruhe: Lesemarathon der Deutsch-Italienischen Gesellschaft

Karlsruhe. Die Badische Landesbibliothek und die Deutsch-Italienische Gesellschaft e.V. Karlsruhe laden ein zur Karlsruher Ausgabe des bundesweiten Lesemarathons der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften e.V. Das Stuttgarter Ensemble Teatralia Europa unternimmt eine bunte Reise in die intellektuelle und künstlerische Welt des Schriftstellers Italo Calvino (1923–1985).

Mitreisende finden sich am Freitag, dem 3. März 2022, um 19 Uhr im Vortragssaal der Badischen Landesbibliothek ein.

Italo Calvino war einer der wichtigsten Schriftsteller der italienischen Literatur im 20. Jahrhundert. In einer von Wissenschaft und Technologie geprägten Welt entwickelte er neue literarische Schöpfungen, in denen er die Tradition der Aufklärung mit seiner ausgeprägten Neigung zur Fantasie kombinierte. International berühmt wurde er mit den Romanen „Die unsichtbaren Städte“, „Wenn ein Reisender in einer Winternacht“ und „Palomar“. Der Lesemarathon des Jahres 2023 „Italo Calvino oder die Magie der Moderne“ ist dem bedeutenden Autor zu seinem hundertsten

Geburtstag gewidmet. Die Moderation übernimmt Prof. Dr. Aldo Venturelli, Karlsruhe.

Eine Initiative der VDIG – Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften e.V. im Rahmen von oli – omaggio alla lingua italiana/Wir lieben Italienisch. Unter der Schirmherrschaft der Botschaft der Italienischen Republik Berlin und mit freundlicher Unterstützung des Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. Wissenschaftliche Beratung: Cesare De Marchi.

(Quelle: Badische Landesbibliothek)