Laufender Motor, Unrat und fehlende Fahrtüchtigkeit

Speyer (ots) – Am 23.02.2023 gegen 07:30 Uhr meldeten Zeugen einen PKW auf einem Parkplatz im Ersten Richtweg, dessen Motor lief und neben welchem diverser Müll verteilt liege. Eine Polizeistreife nahm sich der Angelegenheit an und kontrollierte dessen 3 männliche Insassen im Alter zwischen 15-18 Jahren.

Der 18-jährige Fahrer zeigte Anzeichen für Betäubungsmittel Konsum und führte vor den Augen der Beamten einen Urintest durch, der positiv auf Amphetamin, Methamphetamin und THC verlief. Die Beamten stellten seinen Führerschein, sowie die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe bei ihm, da gegen ihn der Verdacht einer Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel besteht.

Bei einem 17-jährigen Fahrzeuginsassen faden die Beamten ein Betäubungsmittel verdächtiges Produkt mit möglichem THC-Gehalt, das in anderen Staaten möglicherweise legal verkauft wird. Die Beamten stellten das Produkt aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sicher.

Kontrollen nach Bürgerbeschwerden

Speyer (ots) – Am Morgen des 23.02.2023 zwischen 07.30-08 Uhr überwachten Polizeibeamte einen Fußweg im Bereich der Straßen Am Woogbach und Conrad-Hist-Straße im Hinblick auf Personen, die den Weg verbotswidrig mit dem Fahrrad befahren. Hierbei stellten die Beamten 11 Personen fest, die ein Fahrrad mitführten. Hiervon schoben 10 Personen ihr Fahrrad regelkonform.

Die Beamten hielten ein Verkehrs erzieherisches Gespräch mit einem Kind, das den Weg mit dem Fahrrad befahren hatte und ahndeten einen Verstoß gegen die Gurtpflicht bei einem Fahrzeuginsassen.

Zwischen 12:20-12:40 Uhr kontrollierten Beamte die Gehwegnutzung rund um den Postplatz in Bahnhofstraße und Gilgenstraße. Sie beobachteten auch den vom Postplatz in nördliche Richtung fahrenden Fahrzeugverkehr. Hierbei ahndeten sie in 2 Fällen das ordnungswidrige Halten/Parken von Kraftfahrzeugen auf der Bahnhofstraße im Bereich der niedrigen 1-stelligen Hausnummern.

Zwei weitere Fahrzeugführer wiesen die Beamten an, beim Versuch zu Halten, umgehend weiterzufahren. Die Beamten ahndeten ebenfalls das Verhalten eines Fahrradfahrers, der den Gehweg an der Einmündung Gilgenstraße/Postplatz benutzte und hierbei eine rote Ampel umfuhr.

7 weitere Radfahrer konnten nicht kontrolliert werden, da die Beamten mit anderen Kontrollen gebunden waren. Sie verlegten allerdings beim Erblicken der Beamten selbstständig vom Gehweg auf die Fahrbahn oder wurden im Vorbeifahren von den Beamten angewiesen, dies zu tun.

Beide Kontrollörtlichkeiten gehen auf individuelle Bürgerbeschwerden zurück, denen die Verkehrssituation an der jeweiligen Stelle zugrunde lag.

Telefonbetrug durch falsche Polizeibeamte

Speyer (ots) – Unbekannte Täter gaben sich zwischen dem 17. und dem 23.02.2023 gegenüber einer 79-jährigen Frau aus Römerberg telefonisch als Polizeibeamte aus und täuschten ihr vor, dass sie bei der Festnahme und Durchsuchung eines angeblichen „Verbrechers“ die Kontodaten der Frau aufgefunden hätten, weswegen das Geld der Dame auf ihrem eigenen Konto nun nicht mehr sicher sei.

Sie überzeugten die Dame, ihr Geld auf ein angeblich „sicheres Konto der Polizei“ zu überweisen. Die 79-Jährige ließ sich unglücklicherweise täuschen und überwies etwas mehr als 17.000 Euro auf ein Konto der unbekannten Täterschaft.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Mehr Informationen erhalten Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Versuchte Einbrüche

Speyer (ots) – Zwischen dem 20.02.2023, 21:00 Uhr und dem 21.02.2023, 08:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Gewerbeimmobilie in der Oberen Langgasse aufzuhebeln und dadurch in die Räumlichkeiten einzudringen. Die Eingangstür konnte trotz massiver Gewalteinwirkung nicht geöffnet werden.

Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es am Klipfelstor in ein Mehrfamilienhaus. Hier konnten durch eine Anwohnerin Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt werden. Als Tatzeit wurde der Zeitraum zwischen dem 20.02.2023, 19:30 Uhr bis 21.02.2023, 15:58 Uhr benannt.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)