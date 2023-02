Karlsruhe – Gefährliche Überholmanöver auf L564 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein 42-jähriger Autofahrer am Mittwochmittag bei einer

Fahrt auf der Landesstraße 564 offenbar mehrere Autofahrer gefährdete, suchen

die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Ettlingen nun nach möglichen Zeugen

und weiteren Geschädigten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 42-Jährige mit einem blauen Nissan

Qashqai gegen 13:40 Uhr auf der L564 in Richtung Ettlingen. Im Bereich zwischen

Frauenalb und Marxzell soll der Nissan-Fahrer laut Zeugenaussagen mutmaßlich an

mehreren unübersichtlichen Stellen überholt haben, wodurch es auch zu

Gefährdungen des Gegenverkehrs kam. Außerdem musste ein von dem 42-Jährigen

überholtes Fahrzeug beim Wiedereinscheren des Nissan derart ausweichen, dass

dieser Pkw leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam, wodurch dessen Reifen

beschädigt wurden. Alarmierten Streifenbesatzungen gelang es schließlich, den

Nissan-Fahrer anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Beamte des Polizeireviers Ettlingen haben die Ermittlungen bezüglich des

Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Zeugen und mögliche weitere

Geschädigte werden gebeten, sich dort mit Hinweisen unter 07243 3200-0 zu

melden.

Linkenheim-Hochstetten – Versuchter Einbruch in Tankstelle

Karlsruhe (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht auf Donnerstag in eine

Tankstelle in Linkenheim-Hochstetten einzubrechen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen zwei unbekannte Täter in den frühen

Morgenstunden die Eingangstür einer Tankstelle in der Karlsruher Straße in

Linkenheim ein. Offenbar gelang es den Tätern jedoch nicht sich Zutritt zum

Verkaufsraum zu verschaffen. Gegen 03:15 Uhr entdeckte eine Mitarbeiterin den

Schaden und verständigte die Polizei. Als die Frau kurz darauf das Gebäude

verließ, stieß sie auf die beiden mutmaßlichen Täter. Diese ergriffen beim

Erkennen der Zeugin augenblicklich die Flucht. Während ein Tatverdächtiger in

Richtung Ringstraße davon lief, flüchtete der andere entlang der Karlsruher

Straße zu Fuß in südliche Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung

der Männer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Laut der Angestellten sind beide Täter circa 18 bis 25 Jahre alt und trugen

weiße Schuhe. Ein Tatverdächtiger hatte einen blauen Kaupzenpullover und eine

FFP2-Maske an. Der Andere war mit einem grauen Hoodie sowie einer dunklen Hose

bekleidet.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am Tatort beauftragt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der

Rufnummer 0721/96718-0 in Verbindung zu setzen.

Aktion abgesagt – Nachtrag zur Meldung vom 17.02.2023 – Schulwegtraining im Rahmen der Aktion „Sicherer Schulweg“ am Freitag,

24.02.2023, 10.00 Uhr, in Stutensee.

Karlsruhe (ots) – Die Aktion „Sicherer Schulweg“ muss krankheitsbedingt leider

abgesagt werden. Sollte es zu einem Nachholtermin kommen, wird dieser erneut

gesteuert.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Fahrscheinprüfer

Karlsruhe (ots) – Nach einem Raub auf einen Fahrscheinprüfer an der Haltestelle

Hirtenweg/Technologiepark am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr nahm die Polizei

einen 38-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen, hatte der 38-Jährige bei einer Kontrolle in

einer Straßenbahn der Linie S2 keinen gültigen Fahrschein bei sich. Da sich der

Mann nicht ausweisen konnte, stieg der Fahrscheinprüfer mit ihm aus und

verständigte die Polizei. An der Haltestelle redete sich der junge Mann

daraufhin in Rage und ging schließlich auf den 50-jährigen Kontrolleur los. Der

Tatverdächtige packte den Fahrscheinprüfer am Hals und am Jackenkragen und

entriss ihm die Umhängetasche. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung

Ostring. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den

flüchtenden Täter in der Nähe der Haltestelle stellen und bis zum Eintreffen der

Polizei festhalten.

Der Fahrscheinkontrolleur blieb bei der Tat unverletzt. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Diese

werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst

zu melden.

Karlsruhe – Fahrzeug in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen ging in der Karlsruher Südweststadt

ein Pkw in Flammen auf. Ein Zweiter wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Gegen 03:15 Uhr verständigte ein Anrufer die Feuerwehr, welche den Brand in der

Bahnhofstraße zügig löschen konnte. Offenbar war Brandstiftung die Ursache. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. An den Fahrzeugen entstand ein

Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721-666-5555

mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Bretten – Verunreinigung von Gewässer – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einer Gewässerverschmutzung kam es am Mittwochmorgen in den

Flüssen des Saalbachs und der Weißach in Bretten. Die Ursache ist weiterhin

unbekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte ein Zeuge eines örtlichen

Anglervereins bereits am Abend des 21.02.2023 Treibstoff- und Ölgeruch im

betroffenen Bereich wahrgenommen. Die gegen 07:00 Uhr am Folgetag hinzugerufenen

Polizeibeamten stellten dann einen Ölfilm auf dem Gewässer fest. Die alarmierte

Brettener Feuerwehr errichtete insgesamt vier Ölsperren, um das Öl aufzuhalten.

Eine Spezialfirma ist mit der Reinigung des Wassers beauftragt worden.

Polizei, Feuerwehr und die örtlichen Behörden arbeiten eng zusammen, um den

Verursacher so schnell wie möglich ausfindig zu machen. Die weiteren

polizeilichen Ermittlungen werden beim Fachdienst Gewerbe und Umwelt geführt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07252 5046-10

an das Polizeirevier Bretten zu wenden.

Karlsruhe – 20-Jähriger in Durlach ausgeraubt

Karlsruhe (ots) – Ein 20-jähriger Mann wurde am Dienstagabend in Durlach

offenbar Opfer eines schweren Raubes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der junge Mann gegen 19:25 Uhr unter

einem Vorwand in die Nähe eines Getränkemarktes in der Lissenstraße bestellt. An

der vereinbarten Örtlichkeit wartete bereits ein flüchtiger Bekannter mit

mehreren Begleitern auf den 20-Jährigen. Im Laufe eines Gesprächs wurde der

Geschädigte unvermittelt von einem der Männer mit einer vermeintlichen

Schreckschusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert.

Währenddessen durchsuchten weitere Täter die Taschen des Opfers und nahmen

dessen Mobiltelefon an sich. Anschließend ging ein Tatverdächtiger den

20-Jährigen körperlich an und bedrohte ihn erneut mit der Waffe. Bevor der Mann

mit seinen Begleitern mit einem Pkw flüchtete, gab er mehrere Schüsse aus der

Waffe ab.

Der 20-Jährige wurde bei der Tat nicht verletzt und verständigte die Polizei.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die mutmaßlichen Täter nicht

mehr festgestellt werden.

Der Geschädigte beschrieb einen der Tatverdächtigen als 20 bis 23 Jahre alt mit

schwarzen Harren und Mittelscheitel. Ein weiterer Täter war circa 18-21 Jahre

alt und etwa 180 cm groß. Er trug einen Dreitagebart und war komplett schwarz

gekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0721/666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.