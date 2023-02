Mannheim-Seckenheim: Pfeffersprayangriff auf 15-Jährigen – Zeugen gesucht!

Mannheim-Seckenheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 21:20 Uhr trafen zwei

15-Jährige im Bereich der Freiburger Straße / Höhe Seckenheimer Hauptstraße auf

drei weitere Jugendliche. Die dreiköpfige Gruppe lief den zwei 15-Jährigen

kurzzeitig nach und sprach diese dann an. Einer der 15-Jährigen drehte sich zu

der Jugendgruppe um und ihm wurde unvermittelt von einem der Drei Pfefferspray

ins Gesicht gesprüht. Danach flüchteten die drei Unbekannten in Richtung

Rathaus. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen

Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, zwischen 16 und 17 Jahre alt, dunkel gekleidet; sie trugen jeweils

eine Schildmütze. Der Täter, der das Pfefferspray anwandte, soll circa 150 cm

groß sein. Die anderen zwei Jugendlichen sollen circa 180 cm groß sein und einer

von ihnen soll eine Umhängetasche getragen haben.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Tel.: 06203/9305-0 zu melden.