Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Wohnung

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Küchenbrand löste am Donnerstagmittag

einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Tilsiter Straße aus. Eine

Bewohnerin alarmierte die Rettungskräfte nachdem sie gegen 14.10 Uhr Flammen in

ihrer Küche feststellte. Kurz darauf standen Teile der Wohnung in Brand. Alle

sieben anwesenden Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Wehrleute der Feuerwehr brachten die Flammen schnell unter Kontrolle und

löschten das Feuer. Die Schadenshöhe sowie die Ursache des Brandes ermittelt nun

der Polizeiposten Hemsbach. Die Arbeiten der Einsatzkräfte vor Ort dauern zum

Berichtszeitpunkt an

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Staubsaugeranlage an Tankstelle aufgebrochen – Zeugen gesucht!

Hemsbach (ots) – Ein derzeit noch unbekannter Täter hebelte in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag auf einem Tankstellengelände in der Hüttenfelder Straße

den Münzbehälter einer Staubsaugeranlage auf und erbeutete 50 Euro Münzgeld. Der

durch die massive Gewalteinwirkung entstandene Sachschaden ist jedoch weitaus

höher. Da durch den Aufbruch die Elektronik der Anlage beschädigt wurde, beläuft

sich der Schaden auf mindestens 3.000 Euro. Der polizeiposten Hemsbach sucht nun

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer 06201/71207 zu melden.

Sinsheim-Hilsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Audi RS5 vor Haus entwendet – Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots) – Derzeit noch unbekannten Tätern gelang es, in der Nacht von

Dienstag auf Mittwoch in der Straße Zum Hirschbuckel einen hochwertigen Audi RS5

zu entwenden. Ob sich die Täter die Keyless-Go-Technik für den Diebstahl zunutze

machten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Wert des Autos liegt im

sechsstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder

Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei Heidelberg zu melden.

Waibstadt/Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Betrugsversuche mittels Schockanruf im letzten Moment verhindert

Waibstadt/Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie dem Polizeiposten Waibstadt

bekannt wurde, erhielten am Mittwochvormittag mindestens zwei Haushalte Anrufe

von angeblichen Ärzten einer Sinsheimer Klinik, die hohe Geldsummen für die

lebensnotwendige Behandlung naher Angehöriger forderten. In beiden Fällen konnte

der Betrug im letzten Moment durch aufmerksame Bankmitarbeiter verhindert

werden.

Im ersten Fall erhielt eine 87-Jährige in Neidenstein gegen 10.30 Uhr einen

Anruf einer angeblichen Ärztin auf ihr Festnetztelefon. Der Sohn liege auf der

Intensivstation einer Sinsheimer Klinik. Da die Angerufene keinen Sohn hat, wohl

aber im selben Haus lebende Verwandte, wurde der Anruf mit diesen fortgesetzt.

Die nunmehr 75-Jährige Verwandte und deren 79-jähriger Ehemann waren so stark

geschockt von den geschilderten Ereignissen, dass sie sich sofort bereit

erklärten, die geforderten 42.000 Euro für ein Medikament, dass extra aus dem

Ausland eingeflogen werden müsse, aufzubringen. Die Anruferin wies das Ehepaar

an, alles was möglich sei, sowohl Bargeld als auch Schmuck oder sonstige

Wertgegenstände, bereitzustellen. Während die Ehefrau mit der Bank telefonierte,

um in Erfahrung zu bringen, wieviel Bargeld kurzfristig zur Verfügung gestellt

werden könne, fuhr der Ehemann jedoch mit einer Nachbarin zur Klinik. Sowohl in

der Klinik als auch durch die aufmerksame Bankmitarbeiterin wurde der Betrug

glücklicherweise aufgedeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Im zweiten Fall wurde eine 82-Jährige in Neidenstein um in etwa dieselbe Uhrzeit

ebenfalls auf dem Festnetz von einer angeblichen Ärztin angerufen. Auch hier

wurde vorgegeben, der angebliche Sohn liege nach einem Zusammenbruch auf der

Intensivstation einer Sinsheimer Klinik. Zur Bekräftigung wurde behauptet, dass

weitere Verwandte bereits zur Untersuchung, ob sie sich angesteckt hätten, vor

Ort seien. Das teure, lebensrettende Medikament aus dem Ausland sollte hier

8.000 Euro kosten. Zur Deckung der Kosten wurde abermals nach Bargeld, Schmuck,

Münzen und Goldbarren gefragt. Als die Seniorin angab, nur 5.000 Euro aufbringen

zu können, wurde das Gespräch zur Beratung noch an einen angeblichen Professor

weitergegeben, der sich einverstanden erklärte und die Dame wurde angehalten,

umgehend zu ihrer naheliegenden Bank zu fahren. Das Gespräch wurde die ganze

Zeit auf dem Weg zur Bank gehalten. Da die aufmerksame Bankmitarbeiterin jedoch

misstrauisch wurde, wurde auch hier die Polizei hinzugezogen und der Betrug flog

auf. Die Betrüger, die zumindest die Verzögerung am Telefon bemerkt haben

dürften, hatten mittlerweile aufgelegt. Die sichtlich geschockte Dame konnte

dann von ihrem inzwischen verständigten, gesunden Sohn abgeholt werden.

Da mit weiterem Auftreten der Betrüger zu rechnen ist, weist die Polizei nochmal

dringend insbesondere Seniorinnen und Senioren auf die folgenden Tipps gegen

solche Betrugsmaschen hin und bittet aber auch alle jüngeren Personen ihre

älteren Verwandten und Bekannten mit dieser und ähnlichen Maschen vertraut zu

machen:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionistische Handlung auf Fußgängerüberführung über B3

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr soll

sich ein Mann im Sandbrunnenweg auf der dort befindlichen Fußgängerüberführung

über die B3 – zwischen Frauenweiler und dem Bahnhof Wiesloch/Walldorf –

gegenüber einer Passantin in unsittlicher Art und Weise entblößt haben.

Da Zeugin verließ sofort die Örtlichkeit. Da sie kein Mobiltelefon mit sich

führte, bat sie einen Nachbarn um Hilfe und alarmierte umgehend die Polizei.

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten trotz einer sofort

eingeleiteten Fahndung den Unbekannten nicht mehr feststellen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 165 cm, schlank, orientalisches Aussehen; er trug schwarze,

glatte dunkle Haare als Topfschnitt, einen leichten Schnurrbart sowie eine

Jeans, Jacke und einen Rucksack.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen

und bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweise unter der Telefonnummer

0621/174-4444 zu melden.