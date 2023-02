Schockanruf führte fast zum Erfolg

Worms (ots) – Fast hätte ein Anruf einer falschen Polizeibeamtin am gestrigen

Mittwoch Erfolg gehabt. Gegen 11 Uhr wurde eine 70-jährige Seniorin aus Worms

von der Betrügerin angerufen. Diese behauptete, dass die Tochter der 70-Jährigen

einen Verkehrsunfall verursacht und dabei eine schwangere Frau getötet habe. Aus

diesem Grund sei eine Kaution in Höhe von 39.000 Euro fällig. Die 70-jährige

übergab das Telefon daraufhin ihrem 42-jährigen Sohn. Auf Seiten der Betrüger

wurde das Gespräch nun von einer angeblichen Staatsanwältin weitergeführt. Im

weiteren Verlauf wurden beiden zur Verschwiegenheit angehalten und zur Bank

geschickt. Mutter und Sohn folgten den Anweisungen und ließen sich das Bargeld

bei deren Hausbank auszahlen. Die Übergabe sollte erst beim Amtsgericht Worms,

dann plötzlich am Neumarkt erfolgen. Das Gespräch wurde schließlich von einem

angeblichen Richter übernommen. Diese versuchte den 42-Jährigen zum Obermarkt zu

schicken, während seine Mutter auf dem Neumarkt bleiben sollte. Gerade als den

beiden ohnehin Zweifel kamen, meldete sich die richtige Tochter bzw. Schwester

bei dem 42-Jährigen und der Betrug klärte sich in letzter Minute auf.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei wird niemals dazu auffordern, eine Kaution zu zahlen. Wenn Sie einen

solchen Anruf erhalten, legen Sie auf! Rufen Sie ihre Angehörigen an und

vergewissern sie sich, dass es ihnen gut geht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Zwei Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Osthofen, Birkenweg (ots) – Auf frischer Tat ertappte ein 25-jähriger

Hausbewohner mehrere Einbrecher, als er am vergangenen Samstag, den 18.02.2023,

um kurz vor 19 Uhr nach Hause kam. Die Täter flüchteten daraufhin durch die

Terrassentür. Der 25-Jährige nahm die Verfolgung auf und wählte den Notruf.

Durch Einsatzkräfte der Wormser Polizei konnte ein Tatverdächtiger im Nahbereich

festgenommen werden. Ein zweiter Tatverdächtiger wurde durch den 25-Jährigen

gestellt und bis zum Eintreffen der ersten Polizeikräfte festgehalten. Weitere

Täter konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter – darunter die beiden

festgenommenen Tatverdächtigen im Alter von 23 und 57 Jahren – über ein

Badezimmerfenster gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus, bevor sie von dem

25-Jährigen gestört wurden.

Die Wormser Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft

Mainz die Ermittlungen übernommen. Am Sonntag wurden die Tatverdächtigen einer

Ermittlungsrichterin vorgeführt. Nach Anordnung der Untersuchungshaft wurden

beide in unterschiedliche Justizvollzugsanschalten gebracht. Die Ermittlungen

dauern an.

Worms (ots) – In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, auf Mittwoch, 16 Uhr, wurden insgesamt 29 Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Mehrere Anwohner informierten die Wormser Polizei am gestrigen Nachmittag über

Sachbeschädigungen an zahlreichen PKW. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der

Gaustraße und Bebelstraße geparkt. An allen wurde ein langgezogener Kratzer auf

der zum Gehweg gerichteten Beifahrerseite festgestellt. Nach ersten

Erkenntnissen wurden die Autos durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter

mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden dürfte im

fünfstelligen Bereich liegen.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus

der Bevölkerung. Wer im besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht

hat oder selbst betroffen ist, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.