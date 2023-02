Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Fußgängerin

Am 22.02.2023, gegen 10.45 Uhr, trat eine 59-jährige Frau in der Erzberger Straße aus dem Hauseingang auf den Gehweg und wurde hierbei von einem auf dem Gehweg fahrenden Fahrradfahrer zu Boden geschleudert. Die Frau verletzte sich hierbei leicht, der Radfahrer verließ unerkannt die Unfallstelle. Er wird beschrieben als männlich, etwa 180cm groß, etwa 55-59 Jahre alt, gräuliche Haare, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, blaue Hose, blaue Mütze und er führte ein silbernes Herrenrad mit sich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.