Germersheim/ Lingenfeld – gleich zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Gestern Abend wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim gleich zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei den Verkehrskontrollen in Lingenfeld und Germersheim wurden bei den 21- bzw. 27- jährigen Autofahrern festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Schwegenheim – Kupferdiebstahl

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch betraten bislang unbekannte Täter das Gelände des Schützenvereins in Schwegenheim und entwendeten mehrere Kupferrohre. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.