Verkehrsbehinderung durch Unfall

Landau (ots)

Am 22.2. kam es gegen 13:30h an der Einmündung der Max-Planck-Straße zur L509 in Landau zu einem Auffahrunfall an der Ampel. Eines der beiden Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da zudem Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr anrücken.