Ludwigshafener Zoll deckt Schwarzarbeit auf/ Illegale Beschäftigung in acht Fällen, Schwarzarbeit in neun Fällen aufgedeckt

Der Ludwigshafener Zoll deckt bei der Prüfung einer Wormser Gaststätte bei neun von zehn Angestellten Schwarzarbeit auf.

Von den dort angetroffenen Angestellten konnten fünf keine Ausweisdokumente vorweisen. Drei weitere Angestellte mit Aufenthaltstitel besaßen keine Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit.

Letztendlich durften von den zehn angetroffenen Angestellten nur zwei arbeiten. Zur Sozialversicherung war jedoch nur einer von insgesamt zehn gemeldet.

Die fünf Angestellten ohne Papiere wurden zur Feststellung der Personalien auf die Polizeiinspektion Worms gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Körperverletzung in der Ludwigstraße – Zeugen gesucht

Am Mittwoch(22.02.2023) meldete eine 15-Jährige, dass sie sowie ihre 13-jährige Freundin gegen 17:45 Uhr von vier bis fünf Jugendlichen körperlich angegangen werden. Die beiden Mädchen hätten sich zu diesem Zeitpunkt auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters in der Ludwigstraße befunden. Bei den Jugendlichen soll es sich um etwa 17- bis 18-jährige Mädchen gehandelt haben. Die 15-Jährige habe Schläge gegen Kopf und Rippen erlitten. Die 13-jährige sei zu Boden gestoßen worden und mehrere Mädchen hätten dann auf sie eingetreten. Schließlich sei den Freundinnen eine Gruppe Männer zu Hilfe geeilt und hätten die Gruppe vertrieben. Beide Mädchen wurden durch den Angriff leicht verletzt.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Gruppe Männer, die den Mädchen zu Hilfe kam, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Reifen von sieben Autos der Stadtverwaltung zerstochen

Durch bislang Unbekannte wurden zwischen dem 22.02.2023, gegen 20:30 Uhr, und dem 23.02.2023, gegen 05:30 Uhr, die Reifen von insgesamt sieben zivilen Autos der Stadtverwaltung Ludwigshafen zerstochen. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz der Stadt in der Otto-Stabel-Straße abgestellt. Bereits am Vorabend waren in der Berliner Straße die Reifen eines Fahrzeugs der Stadtverwaltung zerstochen worden (zur Pressemeldung: https://s.rlp.de/yveGn). Ob zudem ein Zusammenhang zu zwei Autobränden in der Rheinstraße besteht (wir berichteten: https://s.rlp.de/8PQkI), ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Sie haben etwas beobachtet? Melden Sie sich bitte! Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

Erneut WhatsApp-Betrug

Am Dienstagabend (21.02.2023) erhielt ein 63-jähriger Ludwigshafener zunächst eine SMS, vermeintlich von seinem Sohn. Unter einem Vorwand wurde der Chat über die Plattform WhatsApp fortgesetzt. Den unbekannten Betrügern gelang es den Mann dazu zu bringen zwei Mal Geld zu überweisen. Bei einem persönlichen Treffen mit seinem Sohn am 22.02.2023 flog der Betrug auf. Insgesamt entstand ein Schaden von über 3.000 Euro.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: -Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. -Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. -Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. -Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. -Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. -Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Geldbeutel und Handy gestohlen

In der Hauptstraße wurde aus einem Lieferservice-Auto ein Geldbeutel sowie ein Handy gestohlen. Das Fahrzeug parkte zum Tatzeitpunkt (22.02.2023, 20 Uhr) vor einer Pizzeria. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Wenn Sie etwas beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Schließen Sie daher immer Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Reifen zerstochen

Am Mittwoch (22.02.2023) zwischen 21:35 Uhr und 22:30 Uhr wurden alle vier Reifen eines Dienstautos der städtischen Verkehrsüberwachung zerstochen. Das Auto parkte zu diesem Zeitpunkt in der Berliner Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Räder gestohlen

Am 22.02.2023, gegen 14:45 Uhr, brach ein Unbekannter das Schloss eines E-Bikes auf und entwendete das Rad. Dieses hatte der 70-jährige Besitzer an einem Fahrradständer vor einem Drogeriemarkt in der Von-Kieffer-Straße angeschlossen. Der 70-Jährige sah den Dieb noch auf seinem E-Bike wegfahren und rannte ihm hinterher. Es gelang ihm jedoch nicht mehr ihn einzuholen.

Sie haben zur fraglichen Zeit etwas beobachtet oder können Hinweise zum Täter geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auch in der Leuschnerstraße wurde ein Fahrrad gestohlen. Das Trekkingrad war am 21.02.2023, zwischen 13 Uhr und 15 Uhr vor einer Schule abgestellt. Sachdienliche Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unbekannter raubt Tasche

Ein 43-Jähriger teilte am 22.02.2023 um 06:25 Uhr mit, dass er soeben ausgeraubt worden sei. Er gab an, den Weg am Zedtwitzpark entlang gelaufen zu sein, als ihm ein unbekannter Mann entgegenkam, ihm unvermittelt seine Kühltasche entriss und wegrannte. Der Unbekannte konnte neben Nahrungsmittel auch einen Schlüssel sowie einen Geldbeutel erbeuten.

Sie haben etwas beobachtet oder können Hinweise zum Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diesel gestohlen

Unbekannte pumpten am 23.02.2023, gegen 4:45 Uhr, den Tank eines LKWs leer. Das Fahrzeug war in der Saarburger Straße geparkt. Insgesamt konnten die Unbekannten etwa 300 Liter Diesel erbeuten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Telefonbetrug

Eine 84-Jährige aus Ludwigshafen-Mundenheim durchschaute Telefonbetrüger am 22.02.2023 rasch und ließ sich nicht täuschen. Ein unbekannter Mann hatte die Seniorin nachts (gegen 0 Uhr) angerufen und sich als ihr Sohn ausgegeben. Er behauptete, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei der eine Person verstorben sei. Danach gab er den Hörer an einen angeblichen Polizeibeamten weiter. Direkt stellt die 84-Jährige kritische Fragen und die Betrüger legten auf.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

Einbruchsversuch in Kirche

Unbekannte versuchten zwischen dem 20.02.2023, 12 Uhr, und dem 22.02.2023, 09:30 Uhr, in eine Kirche in der Hauptstraße einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Der Sachschaden durch Hebelspuren wird auf 300 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diesel aus Baustellenfahrzeugen gestohlen

Zwischen dem 21.02.2023, 16:30 Uhr, und dem 22.02.2023, 6 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannten Zutritt zu einem Baustellengelände an einem Wirtschaftsweg neben der B9 in Richtung Limburgerhof. Es gelang ihnen aus mehreren Fahrzeugen sowie einem Generator insgesamt über 300 Liter Diesel-Kraftstoff zu entwenden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl auf dem Bahngelände in Ludwigshafen am Rhein – 14.000 EUR Sachschaden

Ludwigshafen am Rhein (ots) – Am 22. Februar 2023 wurde die

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern seitens der DB Netz AG Ludwigshafen am

Rhein darüber informiert, dass zwei Weichenantriebe im Wert von ca. 14.000 EUR

vor den Lagerhallen, auf dem Gelände der DB Netz AG, entwendet wurden. Nach

Angaben eines Mitarbeiters ereignete sich die Tat zwischen dem 8. Februar 2023

und dem 21. Februar 2023. Die Weichenantriebe haben ein Gewicht von ca. 110 kg

und waren vor den Lagerhallen, für einen späteren Einbau, zwischengelagert.

Durch die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern wurde eine Strafanzeige wegen

Diebstahl gefertigt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern

geben können, mögen sich bitte unter 0631-340 73-0 oder per Email an

bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de melden.

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen am Rhein (ots) – Am Mittag des 22. Februar 2023 kontrollierte eine

Streife der Bundespolizei einen Mann am Haltepunkt Ludwigshafen/Rhein Mitte. Der

Mann konnte sich gegenüber der Polizisten nicht ausweisen. Ein Abgleich der

mündlich gemachten Personalien ergab einen bestehenden Haftbefehl gegen den

35-Jährigen aufgrund des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Der algerische

Staatsangehörige konnte die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro nicht aufbringen und

wurde aus diesem Grund für die Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen

in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal verbracht. Weiterhin führte der Mann

eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich, die bei der Durchsuchung

aufgefunden wurden. Da der Mann außerdem über keine, seinen Aufenthalt

legitimierenden Dokumente verfügte, erwarten ihn nun Strafverfahren wegen des

Verstoßes gegen das Aufenthalts- sowie Betäubungsmittelgesetzes.