Gefährdung des Straßenverkehrs- Gefährliches Überholmanöver

Am 22.02.2023 gegen 21:37 Uhr befuhr ein 20-Jähriger Mann die L537 von Harthausen kommend in Richtung Dudenhofen. Vor ihm fuhren zwei weitere Fahrzeuge, welche mit Freunden des 20-jährigen besetzt waren. Alle drei Pkw`s überholten gemeinsam einen vor ihnen fahrenden Linienbus. Der 20-Jährige war dabei das letzte Fahrzeug. Die drei Fahrzeuge ordneten sich in gleicher Reihenfolge vor dem Linienbus wieder auf der rechten Fahrspur ein. Der 20-jähige scherte dann allerdings erneut zum Überholen seiner Freunde nach links aus und übersah im Kurvenbereich der langgezogenen Rechtskurve den entgegenkommenden Pkw einer 30-Jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen im Bereich der Vorderachse. Beide Pkw waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und es entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der 20-Jährige, seine 18-jährige Beifahrerin und die 30-Jährige Frau wurden durch den Zusammenprall augenscheinlich nur leicht verletzt und wurden zur medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L537 zwischen Harthausen und Dudenhofen war für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Straße durch die Straßenmeisterei bis um 23:25 Uhr voll gesperrt. Der Führerschein des 20-jährigen wurde sichergestellt. Die Feuerwehr Harthausen und Dudenhofen waren ebenfalls im Einsatz.

Ohne Fahrerlaubnis in Kontrolle geraten

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 30-jährigen aus Chemnitz, der mit einem Pkw den Viehbachweg befuhr, gab der Mann am Mittwochabend gegenüber den Beamten an, dass er keine Fahrerlaubnis besitze. Eine Überprüfung bestätigte diese Aussage. Den 30-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Geringer Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht

Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuhofen wurde am Mittwochmittag in der Carl-Reiß-Straße dabei beobachtet, wie dieser beim Ausparken einen ebenfalls geparkten Pkw beschädigte. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der 85-jährige als Unfallverursacher festgestellt werden. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, nichts von einem Unfall mitbekommen zu haben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.400 Euro.

Präventionstheater in Schifferstadt

Nahezu täglich berichten wir über Betrüge, unabhängig davon ob diese über das Telefon oder an der Haustür stattfinden, oft sind ältere Menschen das Ziel der Täter. Die Täter sind erfinderisch und durch immer neue Maschen gelingt es ihnen immer wieder an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Damit solche Taten erfolglos bleiben, setzen unsere Präventionsexperten auf Aufklärung.

Das Präventionstheater war eine Idee der Sicherheitsberater für Senioren und wurde mit Unterstützung der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und einer Argumentations- und Zivilcouragetrainerin umgesetzt.

In dem Stück „(K)Ein Enkel zuviel“ werden verschiedene Betrugsmaschen schauspielerisch dargestellt.

Am Samstag, 11.03.2023 um 14.30 Uhr findet die Prämiere im

Pfarrzentrum St. Jakobus

Kirchenstraße 16 67105 Schifferstadt

statt.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Unsere Präventionsexperten beantworten nicht nur an diesem Tag Fragen zum Thema Betrug. Unter der 0621/963-1515 können sich Interessierte auch telefonisch über aktuelle Betrugsmaschen, und wie sie sich dagegen schützen können, informieren. Die Hotline ist zu den üblichen Bürozeiten besetzt.