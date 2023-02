Unfall mit verletztem Radfahrer

Am 22.02.2023 gegen 14:52 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Obere Langgasse in Richtung Dudenhofer Straße. Auf Höhe einer Parkplatzeinfahrt überquerte ein 82-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Straßenseite. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem 82-Jährigen. Dieser erlitt durch den Aufprall eine Platzwunde und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 550 Euro.

Zusammenstoß von E-Scooter und Kind auf Fahrrad

Am 22.02.2023 gegen 18:51 Uhr befuhren ein 14-Jähriger und ein 12-jähriger Junge gemeinsam auf einem E-Scooter die Wormser Straße in Fahrtrichtung Maximilianstraße auf dem linken Gehweg. Gleichzeitig fuhr eine 6-Jährige Radfahrerin, gemeinsam mit ihrem Vater, die Wormser Straße in entgegengesetzter Richtung (entgegen der Einbahnstraße), ebenfalls auf dem Gehweg. Das Mädchen befand sich dabei direkt hinter ihrem Vater. Kurz bevor sich die Fahrzeuge begegneten fuhr der Vater nach links auf die Straße um dem E-Scooter auszuweichen. Seine Tochter und der E-Scooter stießen allerdings zusammen und stürzten zu Boden. Die 6-Jährige verletzte sich dabei im Bereich der Hüfte. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich um das Mädchen. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Alleinunfall am Flugplatz

Am 22.02.2023 gegen 14:20 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem PKW die Industriestraße am Flugplatz in Fahrtrichtung Stockholmer Straße. In der Linkskurve vor der Einmündung zur Joachim-Becher-Straße kam der 68-jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den Grünsteifen ab und überfuhr dort u.a. ein Verkehrsschild. Der Mann versuchte noch gegenzulenken, verlor aber die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auch hier überfuhr er ein weiteres Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum Stehen. Im Fahrzeug lösten die Airbags aus und es entstand ein Totalschaden von ca. 50.000 Euro. Aufgrund ausgelaufenem Öl wurden die Feuerwehr, das Umweltamt der Stadt Speyer und Baubetriebshof angefordert. Der PKW-Fahrer verletzt sich in Folge des Unfalles leicht am rechten Handgelenk. Die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes lehnte der Fahrer ab.

Blutprobe am Vormittag nach durchzechter Nacht

Am 22.02.2023 gegen 11:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer einer 54- jährigen Mann in seinem Pkw in der Spaldinger Straße. Im Innern des Fahrzeugs befanden sich leere Bierflaschen. Der Mann betonte, dass er am Morgen keinen Alkohol getrunken hätte. Allerdings habe er am Vorabend und in der Nacht Alkohol konsumiert. Ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein und Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.